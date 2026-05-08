السعودية تعزز أمنها المائي باستراتيجيات وطنية

2026-05-08 03:24:54
(MENAFN- Al Watan) في ظل بيئة طبيعية تتسم بندرة الموارد المائية، تواصل المملكة تطوير منظومة متكاملة لإدارة المياه، تجمع بين الحلول التقنية والتخطيط الاستراتيجي، بهدف تحقيق الاستدامة وضمان الأمن المائي. وفي هذا السياق، ناقش مجلس الشورى، الثلاثاء، تقرير المؤسسة العامة للري، مؤكدًا أهمية تبني نهج أكثر تكاملًا في إدارة هذا المورد الحيوي.
وبرزت خلال مناقشات مجلس الشورى عدة توصيات تعكس توجهًا نحو تطوير إدارة المياه، من أبرزها حصر الأودية للاستفادة منها في إنشاء السدود، وتشكيل مجالس استشارية تضم خبراء ومزارعين، بما يعزز اتخاذ القرار المبني على المعرفة الميدانية.
وشملت التوصيات التوسع في تطبيق أنظمة الري الحديثة، إلى جانب إطلاق برنامج وطني للزراعة منخفضة الاستهلاك المائي، وهو ما يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية كفاءة الاستخدام في ظل محدودية الموارد.
مصادر متعددة
تعتمد السعودية على مصادر متعددة للمياه، تشمل:
المياه السطحية (الأودية والسدود)
المياه الجوفية (المتجددة وغير المتجددة)
الينابيع والآبار
المياه المحلاة
ورغم هذا التنوع، تظل الموارد محدودة، حيث تمثل مياه الأمطار المصدر الأساسي، لكنها قليلة وغير منتظمة، ويُفقد جزء كبير منها نتيجة التبخر أو الجريان السريع في الأودية.
إدارة حذرة
تُعد المياه الجوفية العمود الفقري للإمدادات المائية في المملكة، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 2.360 مليار متر مكعب مخزنة في الطبقات الجيولوجية، مع إعادة تغذية سنوية لا تتجاوز 3 مليارات متر مكعب فقط، مما يبرز الفجوة بين الاستهلاك والتجدد.
وتنتشر هذه الموارد في تكوينات جيولوجية واسعة، بخاصة في الرف العربي الذي يغطي نحو 70% من مساحة المملكة، وتضم هذه التكوينات طبقات رئيسة وأخرى ثانوية تختلف في جودتها وإنتاجيتها.
وتعود نشأة هذه المياه إلى عصور مطيرة قديمة، حين كانت معدلات الأمطار أعلى بكثير من المعدلات الحالية، وهو ما يجعل جزءًا كبيرًا منها غير متجدد، ويستلزم إدارة حذرة للحفاظ عليه.
شبكات أنابيب
تنتشر في المملكة مئات الأودية التي تشكل مجاري مائية موسمية، تختلف مسمياتها من منطقة إلى أخرى، وتشكل مصدرًا مهمًا لتغذية المياه الجوفية.
ورغم الجهود المبذولة لإنشاء السدود ومصايد المياه، فإن الاستفادة من مياه الأمطار لا تزال دون المستوى المأمول، بسبب التبخر العالي وسرعة الجريان، مما يعزز الحاجة إلى تطوير بنية تحتية أكثر كفاءة لاحتجاز هذه المياه.
ويمثل التحول إلى أنظمة الري الحديثة أحد أهم محاور ترشيد استهلاك المياه، حيث تنقسم إلى الري بالرش، والري بالتنقيط. وتعتمد هذه الأنظمة على إيصال المياه مباشرة إلى جذور النباتات عبر شبكات أنابيب، مما يقلل الفاقد ويرفع كفاءة الاستخدام، مقارنة بالطرق التقليدية. ويُعد التوسع في هذه التقنيات خطوة أساسية لدعم القطاع الزراعي دون استنزاف الموارد.
خبرة تراكمية
في مواجهة محدودية الموارد الطبيعية، أصبحت تحلية المياه الخيار الاستراتيجي الأول، حيث تنتج المملكة نحو 22% من إجمالي المياه المحلاة عالميًا، مما يجعلها في صدارة الدول في هذا المجال.
وتوفر المياه المحلاة أكثر من 60% من احتياجات المملكة، بينما تغطي المياه الجوفية والسدود النسبة المتبقية. وقد تجاوز الإنتاج السنوي ملياري متر مكعب عبر نحو 30 محطة، تُنقل المياه من خلالها عبر شبكة أنابيب تتجاوز 10 آلاف كيلومتر. وتعود بدايات التحلية في المملكة إلى أكثر من قرن، مما يعكس خبرة تراكمية طويلة في هذا المجال الحيوي.
البعد الجغرافي والبحري
تتمتع السعودية بواجهة بحرية واسعة على الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج العقبة، بمساحات بحرية تتجاوز 230 ألف كيلومتر مربع، مما يعزز من فرص التوسع في مشاريع التحلية والاستفادة من الموارد البحرية. وتعكس مجمل هذه الجهود توجهًا وطنيًا نحو إدارة مستدامة للموارد المائية، تقوم على:
تنويع مصادر المياه
رفع كفاءة الاستخدام
توظيف التقنيات الحديثة
تعزيز التخطيط طويل المدى
وفي ظل التغيرات المناخية وتزايد الطلب، تظل إدارة المياه في السعودية نموذجًا لتحدي الندرة عبر الابتكار، حيث لم تعد القضية مجرد توفير المياه، بل كيفية إدارتها بكفاءة واستدامة تضمن حق الأجيال القادمة.
الري الذكي
تعتمد تقنيات وأساليب مشاريع الري الزراعي الحديث على نظام الجدولة الآلية للري (الري الذكي Smart Irrigation) وهو أسلوب يستخدم أجهزة مجسات الرطوبة لاستشعار رطوبة التربة ومعرفة احتياجها من نسبة المياه استنادًا على نسبة رطوبتها، كما يمكن للجهاز معرفة الاحتياجات الموسمية للري من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انتقاء الطرق المناسبة للري وكمية المياه ونوعيتها ودراسة طبيعة التربية وخواصها الفيزيائية والحيوية لكل مشروع زراعي بهدف توفير المياه ورفع خصوبتها.
ويستعمل في مشاريع الري الزراعي الحديث معدات المبرمج بالرش والتنقيط للبيوت المحمية، ومعدّات الري الذاتي والمتحركة، وبرامج تحكم كامل بالسقاية والتسميد، ووحدات معالجة متخصصة في معالجة مياه الآبار ومياه السقاية بحسب حاجة المشروع، إضافة إلى معدات الري المعتمدة على الطاقة الشمسية.

