تأهيل العين الحارة للاستشفاء والترفيه

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تأهيل العين الحارة للاستشفاء والترفيه
(MENAFN- Al Watan) بلغت نسبة الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل متنزه العين الحارة 20%، بعدما بدأ العمل فيه منذ أشهر عدة، وسيستمر على مدى 3 سنوات (1095 يومًا).
وحسب ما رصدته ((الوطن))، فإن الفرق التي تعمل في تنفيذ المشروع تمضي أعمالها بوتيرة متسارعة، حيث يشهد الموقع حاليا أعمال تسوية الأرض، وإنشاء ممرات المشاة، والمسطحات الخضراء، ورص الحجر، ورصف الأرصفة والجلسات العائلية، إلى جانب تنظيم مجرى العين.
وتم الانتهاء من تنفيذ أول مطل في الخوبة، وهو يتميز بإطلالة مباشرة وجذابة على الحديقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المظهر الحضاري، وتوفير متنفس جمالي وترفيهي للمواطنين والزوار.
وكشف مصدر بلدي لـ((الوطن)) أن بلدية الحرث تنفذ مشروع إعادة تأهيل المتنزه بقيمة إجمالية قدرها 7.091.078 ريالا.
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المتواصلة لتطوير المواقع السياحية والترفيهية بمنطقة جازان، ويهدف إلى تحويل الينبوع الطبيعي الفريد إلى وجهة سياحية متكاملة، تجمع بين الاستشفاء الطبيعي والترفيه العائلي.
ينبوع كبريتي ساخن
تتميز العين الحارة في الخوبة بمياهها الكبريتية شديدة الحرارة، المنبعثة من كتلة صخرية بركانية، وتتصاعد منها سحابة بخار أبيض تُرى بوضوح من الطريق العام.
وتبعد العين نحو 50 كيلومترًا جنوب شرق مدينة جيزان، وتنساب مياهها الساخنة إلى مجرى وادي خلب الشهير، أحد أكبر الأودية في تهامة، محتفظة بخصائصها المعدنية والكبريتية الغنية.
ويُعد وادي خلب لوحة طبيعية خلابة تمر بين الأراضي الزراعية والغابات الطبيعية، مما يضفي على الموقع جمالًا استثنائيًا.
31 ألف متر مربع بانوراما
يمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 31 ألف متر مربع، ليوفر إطلالة بانورامية متميزة على العين الحارة ومحيطها الطبيعي الخلاب، بالإضافة إلي 4600 متر مربع لمطل على العين الحارة الجديدة.
مرافق فاخرة ومتكاملة
يشمل المشروع إنشاء مبنى دورات مياه حديث، ومنطقة ألعاب أطفال مجهزة وفق أعلى معايير السلامة، ومجرى مائي منظم، بالإضافة إلى مطل مخصص يبرز جمال الظاهرة الطبيعية، وتأهيل وإضافة عناصر التدخل الحضري لمدخل الحديقة من الطريق العام بطول 800 متر، وكذلك تأهيل الأرصفة والجزيرة الوسطية.
وجهة استشفائية
تُعد مياه العين الحارة وجهة مفضلة للزوار المحليين والخليجيين منذ سنوات، حيث يتوافدون إليها للاستفادة من فوائدها العلاجية في علاج الأمراض الجلدية المزمنة، والحساسية، وتخفيف آلام المفاصل والروماتيزم.
مشروع إعادة تأهيل متنزه العين الحارة
التكلفة:
7.091.078 ريالا
المساحة الإجمالية:
31.000 متر مربع
مساحة المطل:
4600 متر مربع
نسبة الإنجاز:
%20
مدة المشروع:
3 سنوات (1095 يوما)
الموقع:
الحد الجنوبي
محافظة الحرث
جازان
مرافق المتنزه:
ـ دورات مياه حديثة
ـ ألعاب أطفال آمنة
ـ ممرات خرسانية ورص حجر
ـ مسطحات خضراء واسعة
ـ جسر عبور + ممرات مشاة
ـ أرصفة مطاطية وحجرية
ـ ساحة شعبية
ـ جلسات عائلية
ـ مجرى مائي منظم
ـ مطل بانورامي
الفوائد العلاجية:
ـ علاج الأمراض الجلدية
ـ تخفيف الحساسية
ـ آلام المفاصل والروماتيزم
وحسب ما رصدته ((الوطن))، فإن الفرق التي تعمل في تنفيذ المشروع تمضي أعمالها بوتيرة متسارعة، حيث يشهد الموقع حاليا أعمال تسوية الأرض، وإنشاء ممرات المشاة، والمسطحات الخضراء، ورص الحجر، ورصف الأرصفة والجلسات العائلية، إلى جانب تنظيم مجرى العين.
وتم الانتهاء من تنفيذ أول مطل في الخوبة، وهو يتميز بإطلالة مباشرة وجذابة على الحديقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المظهر الحضاري، وتوفير متنفس جمالي وترفيهي للمواطنين والزوار.
وكشف مصدر بلدي لـ((الوطن)) أن بلدية الحرث تنفذ مشروع إعادة تأهيل المتنزه بقيمة إجمالية قدرها 7.091.078 ريالا.
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المتواصلة لتطوير المواقع السياحية والترفيهية بمنطقة جازان، ويهدف إلى تحويل الينبوع الطبيعي الفريد إلى وجهة سياحية متكاملة، تجمع بين الاستشفاء الطبيعي والترفيه العائلي.
ينبوع كبريتي ساخن
تتميز العين الحارة في الخوبة بمياهها الكبريتية شديدة الحرارة، المنبعثة من كتلة صخرية بركانية، وتتصاعد منها سحابة بخار أبيض تُرى بوضوح من الطريق العام.
وتبعد العين نحو 50 كيلومترًا جنوب شرق مدينة جيزان، وتنساب مياهها الساخنة إلى مجرى وادي خلب الشهير، أحد أكبر الأودية في تهامة، محتفظة بخصائصها المعدنية والكبريتية الغنية.
ويُعد وادي خلب لوحة طبيعية خلابة تمر بين الأراضي الزراعية والغابات الطبيعية، مما يضفي على الموقع جمالًا استثنائيًا.
31 ألف متر مربع بانوراما
يمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 31 ألف متر مربع، ليوفر إطلالة بانورامية متميزة على العين الحارة ومحيطها الطبيعي الخلاب، بالإضافة إلي 4600 متر مربع لمطل على العين الحارة الجديدة.
مرافق فاخرة ومتكاملة
يشمل المشروع إنشاء مبنى دورات مياه حديث، ومنطقة ألعاب أطفال مجهزة وفق أعلى معايير السلامة، ومجرى مائي منظم، بالإضافة إلى مطل مخصص يبرز جمال الظاهرة الطبيعية، وتأهيل وإضافة عناصر التدخل الحضري لمدخل الحديقة من الطريق العام بطول 800 متر، وكذلك تأهيل الأرصفة والجزيرة الوسطية.
وجهة استشفائية
تُعد مياه العين الحارة وجهة مفضلة للزوار المحليين والخليجيين منذ سنوات، حيث يتوافدون إليها للاستفادة من فوائدها العلاجية في علاج الأمراض الجلدية المزمنة، والحساسية، وتخفيف آلام المفاصل والروماتيزم.
مشروع إعادة تأهيل متنزه العين الحارة
التكلفة:
7.091.078 ريالا
المساحة الإجمالية:
31.000 متر مربع
مساحة المطل:
4600 متر مربع
نسبة الإنجاز:
%20
مدة المشروع:
3 سنوات (1095 يوما)
الموقع:
الحد الجنوبي
محافظة الحرث
جازان
مرافق المتنزه:
ـ دورات مياه حديثة
ـ ألعاب أطفال آمنة
ـ ممرات خرسانية ورص حجر
ـ مسطحات خضراء واسعة
ـ جسر عبور + ممرات مشاة
ـ أرصفة مطاطية وحجرية
ـ ساحة شعبية
ـ جلسات عائلية
ـ مجرى مائي منظم
ـ مطل بانورامي
الفوائد العلاجية:
ـ علاج الأمراض الجلدية
ـ تخفيف الحساسية
ـ آلام المفاصل والروماتيزم
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment