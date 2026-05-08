تأهيل العين الحارة للاستشفاء والترفيه

2026-05-08 03:24:43
(MENAFN- Al Watan) بلغت نسبة الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل متنزه العين الحارة 20%، بعدما بدأ العمل فيه منذ أشهر عدة، وسيستمر على مدى 3 سنوات (1095 يومًا).
وحسب ما رصدته ((الوطن))، فإن الفرق التي تعمل في تنفيذ المشروع تمضي أعمالها بوتيرة متسارعة، حيث يشهد الموقع حاليا أعمال تسوية الأرض، وإنشاء ممرات المشاة، والمسطحات الخضراء، ورص الحجر، ورصف الأرصفة والجلسات العائلية، إلى جانب تنظيم مجرى العين.
وتم الانتهاء من تنفيذ أول مطل في الخوبة، وهو يتميز بإطلالة مباشرة وجذابة على الحديقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المظهر الحضاري، وتوفير متنفس جمالي وترفيهي للمواطنين والزوار.
وكشف مصدر بلدي لـ((الوطن)) أن بلدية الحرث تنفذ مشروع إعادة تأهيل المتنزه بقيمة إجمالية قدرها 7.091.078 ريالا.
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المتواصلة لتطوير المواقع السياحية والترفيهية بمنطقة جازان، ويهدف إلى تحويل الينبوع الطبيعي الفريد إلى وجهة سياحية متكاملة، تجمع بين الاستشفاء الطبيعي والترفيه العائلي.
ينبوع كبريتي ساخن
تتميز العين الحارة في الخوبة بمياهها الكبريتية شديدة الحرارة، المنبعثة من كتلة صخرية بركانية، وتتصاعد منها سحابة بخار أبيض تُرى بوضوح من الطريق العام.
وتبعد العين نحو 50 كيلومترًا جنوب شرق مدينة جيزان، وتنساب مياهها الساخنة إلى مجرى وادي خلب الشهير، أحد أكبر الأودية في تهامة، محتفظة بخصائصها المعدنية والكبريتية الغنية.
ويُعد وادي خلب لوحة طبيعية خلابة تمر بين الأراضي الزراعية والغابات الطبيعية، مما يضفي على الموقع جمالًا استثنائيًا.
31 ألف متر مربع بانوراما
يمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 31 ألف متر مربع، ليوفر إطلالة بانورامية متميزة على العين الحارة ومحيطها الطبيعي الخلاب، بالإضافة إلي 4600 متر مربع لمطل على العين الحارة الجديدة.
مرافق فاخرة ومتكاملة
يشمل المشروع إنشاء مبنى دورات مياه حديث، ومنطقة ألعاب أطفال مجهزة وفق أعلى معايير السلامة، ومجرى مائي منظم، بالإضافة إلى مطل مخصص يبرز جمال الظاهرة الطبيعية، وتأهيل وإضافة عناصر التدخل الحضري لمدخل الحديقة من الطريق العام بطول 800 متر، وكذلك تأهيل الأرصفة والجزيرة الوسطية.
وجهة استشفائية
تُعد مياه العين الحارة وجهة مفضلة للزوار المحليين والخليجيين منذ سنوات، حيث يتوافدون إليها للاستفادة من فوائدها العلاجية في علاج الأمراض الجلدية المزمنة، والحساسية، وتخفيف آلام المفاصل والروماتيزم.
مشروع إعادة تأهيل متنزه العين الحارة
التكلفة:
7.091.078 ريالا
المساحة الإجمالية:
31.000 متر مربع
مساحة المطل:
4600 متر مربع
نسبة الإنجاز:
%20
مدة المشروع:
3 سنوات (1095 يوما)
الموقع:
الحد الجنوبي
محافظة الحرث
جازان
مرافق المتنزه:
ـ دورات مياه حديثة
ـ ألعاب أطفال آمنة
ـ ممرات خرسانية ورص حجر
ـ مسطحات خضراء واسعة
ـ جسر عبور + ممرات مشاة
ـ أرصفة مطاطية وحجرية
ـ ساحة شعبية
ـ جلسات عائلية
ـ مجرى مائي منظم
ـ مطل بانورامي
الفوائد العلاجية:
ـ علاج الأمراض الجلدية
ـ تخفيف الحساسية
ـ آلام المفاصل والروماتيزم

