الدولار يرتفع مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

2026-05-08 03:21:49
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- بدأ الدولار جلسة التداول الآسيوية، الجمعة، على ارتفاع مقابل معظم العملات الرئيسية بعد تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين حافظ الين الياباني على استقراره إلى حد كبير في أعقاب تلميحات جديدة صادرة عن السلطات في طوكيو.
وتبادلت الولايات المتحدة وإيران إطلاق النار والانتقادات الحادة مرة أخرى أمس الخميس، مما يزيد الضغط على وقف إطلاق النار الهش المستمر منذ شهر، في الوقت الذي تدرس فيه إيران مقترحا من واشنطن لإنهاء الحرب.
وقفزت أسعار النفط وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 3% في التعاملات المبكرة، مما زاد من أجواء العزوف عن المخاطرة في أسواق العملات.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقارنة بعملات رئيسية أخرى قليلا إلى 98.235.
وأدى تصاعد التوتر إلى ارتفاع الدولار لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع وسط آمال التوصل إلى اتفاق سلام. وبهذا يتجه الدولار إلى إنهاء الأسبوع دون تغير يذكر.
ويتداول الجنيه الإسترليني عند 1.3555 دولار ويتجه نحو أول خسارة أسبوعية منذ آذار.
ويترقب المستثمرون نتائج انتخابات محلية من الممكن أن تزيد الضغوط السياسية على رئيس الوزراء كير ستارمر.
واستقر اليورو عند 1.1727 دولار ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع طفيف.
وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.72059 دولار وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.59365 دولار، ويتجهان لتسجيل مكاسب أسبوعية بفضل تحسن شهية المخاطرة في الأيام السابقة.
وظل المتعاملون يركزون على الين الياباني بعد أن أدت التدخلات في الآونة الأخيرة والتصريحات الصادرة عن المسؤولين في طوكيو إلى كبح عمليات البيع الحادة. واستقر الين إلى حد كبير عند 156.995 في التعاملات الآسيوية المبكرة.


