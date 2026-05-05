403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إيران ترفض خطة "مشروع الحرية" وتصفها بأنها مسار مغلق
(MENAFN) قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "مشروع الحرية" يمثل "طريقا مسدودا"، في إشارة إلى العملية التي تجري في مضيق هرمز.
وأضاف أن التطورات الجارية في المضيق تعكس، بحسب وصفه، عدم وجود أي حل عسكري لأزمة ذات طابع سياسي.
وكانت قد انطلقت يوم الاثنين عملية "مشروع الحرية" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتهدف إلى دعم السفن العالقة في مضيق هرمز ومساعدتها على الخروج بأمان.
وقال ترامب إن دولا متعددة حول العالم، معظمها لا يشارك في النزاع الدائر في الشرق الأوسط، طلبت من الولايات المتحدة التدخل لمساعدتها في تحرير سفنها، واصفًا هذه الدول بأنها "أطراف محايدة".
وفي السياق نفسه، حذّر مسؤول إيراني رفيع يوم الاثنين من أن طهران ستعتبر أي تدخل أميركي في مضيق هرمز بمثابة "انتهاك لوقف إطلاق النار"، وذلك بعد إعلان العملية الأميركية لمرافقة السفن العالقة في الممر البحري الاستراتيجي.
وأضاف أن التطورات الجارية في المضيق تعكس، بحسب وصفه، عدم وجود أي حل عسكري لأزمة ذات طابع سياسي.
وكانت قد انطلقت يوم الاثنين عملية "مشروع الحرية" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتهدف إلى دعم السفن العالقة في مضيق هرمز ومساعدتها على الخروج بأمان.
وقال ترامب إن دولا متعددة حول العالم، معظمها لا يشارك في النزاع الدائر في الشرق الأوسط، طلبت من الولايات المتحدة التدخل لمساعدتها في تحرير سفنها، واصفًا هذه الدول بأنها "أطراف محايدة".
وفي السياق نفسه، حذّر مسؤول إيراني رفيع يوم الاثنين من أن طهران ستعتبر أي تدخل أميركي في مضيق هرمز بمثابة "انتهاك لوقف إطلاق النار"، وذلك بعد إعلان العملية الأميركية لمرافقة السفن العالقة في الممر البحري الاستراتيجي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment