  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
التربية: اقتحام مستعمر لمدرسة سيلة الظهر انتهاك جسيم للحق في التعليم

التربية: اقتحام مستعمر لمدرسة سيلة الظهر انتهاك جسيم للحق في التعليم

2026-05-05 04:33:53
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- أكدت وزارة التربية والتعليم العالي تسجيل انتهاك خطير، تمثل في اقتحام أحد المستعمرين ساحة مدرسة سيلة الظهر الأساسية الثانية للبنين التابعة لتربية قباطية، وتهديده بإغلاق المدرسة، في سلوك عدواني يستهدف العملية التعليمية بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاقتحام يأتي في سياق تصاعد الانتهاكات التي تتعرض لها المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، بما يشمل الترهيب والتضييق ومحاولات فرض واقع يحدّ من حق الطلبة في الوصول الآمن إلى مدارسهم.

وشددت "التربية" على أن التهديد بإغلاق المدرسة يشكل مساسا خطيرا بحرمة المؤسسات التعليمية وانتهاكا للحق في التعليم المكفول بموجب القوانين والمواثيق الدولية، داعيةً المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها.

MENAFN05052026000205011050ID1111069501

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث