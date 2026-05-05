التربية: اقتحام مستعمر لمدرسة سيلة الظهر انتهاك جسيم للحق في التعليم
وأوضحت الوزارة أن هذا الاقتحام يأتي في سياق تصاعد الانتهاكات التي تتعرض لها المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، بما يشمل الترهيب والتضييق ومحاولات فرض واقع يحدّ من حق الطلبة في الوصول الآمن إلى مدارسهم.
وشددت "التربية" على أن التهديد بإغلاق المدرسة يشكل مساسا خطيرا بحرمة المؤسسات التعليمية وانتهاكا للحق في التعليم المكفول بموجب القوانين والمواثيق الدولية، داعيةً المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها.
