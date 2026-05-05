التربية: اقتحام مستعمر لمدرسة سيلة الظهر انتهاك جسيم للحق في التعليم

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- أكدت وزارة التربية والتعليم العالي تسجيل انتهاك خطير، تمثل في اقتحام أحد المستعمرين ساحة مدرسة سيلة الظهر الأساسية الثانية للبنين التابعة لتربية قباطية، وتهديده بإغلاق المدرسة، في سلوك عدواني يستهدف العملية التعليمية بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاقتحام يأتي في سياق تصاعد الانتهاكات التي تتعرض لها المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، بما يشمل الترهيب والتضييق ومحاولات فرض واقع يحدّ من حق الطلبة في الوصول الآمن إلى مدارسهم.

وشددت "التربية" على أن التهديد بإغلاق المدرسة يشكل مساسا خطيرا بحرمة المؤسسات التعليمية وانتهاكا للحق في التعليم المكفول بموجب القوانين والمواثيق الدولية، داعيةً المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها.