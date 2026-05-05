أعظم ملاحم التاريخ تخرج من القبر.. مفاجأة داخل مومياء مصرية عمرها 1600 عام

في اكتشاف يُعد الأول من نوعه عالميا، أعلن باحثون عن العثور على جزء من ملحمة "الإلياذة" للشاعر الإغريقي هوميروس داخل مومياء مصرية يعود تاريخها إلى نحو 1600 عام، في واقعة تكشف عن استخدام غير مألوف للنصوص الأدبية في طقوس التحنيط خلال الحقبة الرومانية في مصر.

وجاء الاكتشاف خلال أعمال حفريات في موقع البهنسا بمحافظة المنيا، والذي يُعد أحد أبرز المراكز التاريخية في مصر خلال العصرين اليوناني والروماني، وعثر فريق أثري على البردية داخل مقبرة تعود للعصر الروماني، حيث وُضعت على بطن المومياء كجزء من طقوس الدفن.

تفاصيل الاكتشاف

تم التوصل إلى هذا الكشف من قبل بعثة أوكسيرينخوس الأثرية التابعة لمعهد دراسات الشرق الأدنى القديم في جامعة برشلونة، بقيادة الباحثتين مايتي ماسكورت وإستر بونس.

وتشير التقديرات إلى أن البردية تعود إلى نحو 1600 عام، ما يجعلها أقدم مثال معروف لاستخدام نص أدبي يوناني في سياق جنائزي، بدلا من النصوص الدينية التي كانت شائعة في مثل هذه الحالات.

وخلال الفترة بين نوفمبر وديسمبر 2025، قاد فريق بحثي برئاسة نوريا كاستيانو أعمال التنقيب في المقبرة رقم 65 بالقطاع 22، حيث تم العثور على المومياء وبداخلها البردية.

ويُذكر أن اكتشاف برديات يونانية داخل مومياوات في هذا الموقع ليس جديدا، إلا أن جميع الحالات السابقة كانت تتعلق بنصوص طقسية أو تعاويذ، ما يضفي طابعا استثنائيا على هذا الاكتشاف.

محتوى البردية

أظهرت التحليلات أن البردية تحتوي على جزء من "قائمة السفن"، وهو مقطع شهير من الكتاب الثاني لملحمة "الإلياذة"، يستعرض أسماء القوات اليونانية المشاركة في حرب طروادة، ويُعد هذا القسم من أبرز أجزاء الملحمة وأكثرها أهمية من الناحية الأدبية والتاريخية.

وخلال دراسات لاحقة أُجريت بين يناير وفبراير 2026، شارك فريق من الخبراء، من بينهم مرغاليدا مونار ولياه ماسيا والبروفيسور إغناسيو-خافيير أدييغو، في تحليل النص.

وأكد أدييغو، مدير مشروع أوكسيرينخوس، أن تحديد النص تم بناءً على قراءة دقيقة أثبتت انتماءه إلى هذا المقطع المعروف من "الإلياذة".

أهمية علمية وثقافية

وأوضح الباحثون أن هذا الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة لفهم الممارسات الجنائزية في مصر خلال العصر الروماني، مشيرين إلى أن استخدام نص أدبي كلاسيكي في التحنيط يُعد تحولا لافتا مقارنة بالاستخدام التقليدي للنصوص السحرية.

وأضاف أدييغو أن الموقع الأثري في أوكسيرينخوس شهد منذ أواخر القرن التاسع عشر اكتشاف آلاف البرديات، من بينها نصوص أدبية يونانية بالغة الأهمية، إلا أن العثور على نص أدبي ضمن سياق دفني يُعد سابقة علمية.

الموقع الأثري وسياق الاكتشاف

يقع موقع البهنسا على بعد نحو 190 كيلومترا جنوب القاهرة، بالقرب من فرع النيل المعروف باسم بحر يوسف.

وكشفت الحفريات الأخيرة عن مجمع جنائزي يضم ثلاث حجرات مبنية من الحجر الجيري تحتوي على مومياوات من العصر الروماني وتوابيت خشبية مزخرفة، تعرض العديد منها لأضرار نتيجة عمليات نهب قديمة.

بعثة مستمرة منذ عقود

تُعد بعثة أوكسيرينخوس التابعة لجامعة برشلونة واحدة من أطول البعثات الأثرية الإسبانية عملا في مصر، إذ بدأت نشاطها عام 1992 بقيادة البروفيسور جوسيب بادرو.

وأسفرت أحدث حملاتها، التي امتدت من نوفمبر 2025 حتى فبراير 2026، عن اكتشافات وُصفت بأنها ذات أهمية تاريخية وأثرية كبرى.

ويحظى المشروع بدعم عدد من الجهات، من بينها وزارة الثقافة الإسبانية، وجامعة برشلونة، ومؤسسة Palarq، والجمعية الكتالونية لعلم المصريات، إلى جانب شركة AIXA للخدمات الأثرية، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار في مصر وجامعة القاهرة.

دلالة الاكتشاف

يُسلّط هذا الكشف الضوء على تداخل الثقافات في مصر خلال العصر الروماني، حيث امتزجت التقاليد المصرية القديمة مع التأثيرات اليونانية، كما يعكس قيمة النصوص الأدبية الكلاسيكية في تلك الفترة، حتى في سياقات غير تقليدية مثل طقوس الدفن.