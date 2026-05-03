الفلبين واليابان تجريان تدريبات بالذخيرة الحية لأول مرة ضمن مناورات سالاكنيب

الفلبين واليابان تجريان تدريبات بالذخيرة الحية لأول مرة ضمن مناورات سالاكنيب
وقال العقيد لوي ديما علا، المتحدث باسم الجيش الفلبيني، في بيان، إن هذا التدريب يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، مشيرا إلى أن المناورات التي انطلقت عام 2015 بالتعاون مع الولايات المتحدة، تشهد هذا العام أول مشاركة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية. وذلك في قاعدة العقيد إرنستو رابينا في بلدة كاباس بمقاطعة تارلاك،
وأضاف أن أكثر من 200 جندي فلبيني من وحدات المدرعات شاركوا في التدريبات، التي أجريت في قاعدة العقيد إرنستو رابينا في بلدة كاباس بمقاطعة تارلاك، باستخدام دبابات خفيفة من طراز "سابرا"، فيما نشرت اليابان نحو 40 عنصرا من اللواء الثاني عشر إلى جانب آليات قتالية للمناورة.
وبين أن التدريبات بالذخيرة الحية نفذت وفق سيناريوهات تكتيكية شملت تحديد مواقع الأهداف والتعامل معها، إلى جانب تطبيق بروتوكولات السلامة، بما في ذلك إجراءات التعامل مع الأعطال الفنية وضمان استمرارية العمليات. وتعد هذه المناورات أول تدريب بالذخيرة الحية بين الفلبين واليابان منذ توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين في يوليو 2024، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2025.
