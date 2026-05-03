الفلبين واليابان تجريان تدريبات بالذخيرة الحية لأول مرة ضمن مناورات سالاكنيب

نفذت قوات من الفلبين واليابان أول تدريب مشترك بالذخيرة الحية، ضمن مناورات "سالاكنيب" العسكرية.

وقال العقيد لوي ديما علا، المتحدث باسم الجيش الفلبيني، في بيان، إن هذا التدريب يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، مشيرا إلى أن المناورات التي انطلقت عام 2015 بالتعاون مع الولايات المتحدة، تشهد هذا العام أول مشاركة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية. وذلك في قاعدة العقيد إرنستو رابينا في بلدة كاباس بمقاطعة تارلاك،

وأضاف أن أكثر من 200 جندي فلبيني من وحدات المدرعات شاركوا في التدريبات، التي أجريت في قاعدة العقيد إرنستو رابينا في بلدة كاباس بمقاطعة تارلاك، باستخدام دبابات خفيفة من طراز "سابرا"، فيما نشرت اليابان نحو 40 عنصرا من اللواء الثاني عشر إلى جانب آليات قتالية للمناورة.

وبين أن التدريبات بالذخيرة الحية نفذت وفق سيناريوهات تكتيكية شملت تحديد مواقع الأهداف والتعامل معها، إلى جانب تطبيق بروتوكولات السلامة، بما في ذلك إجراءات التعامل مع الأعطال الفنية وضمان استمرارية العمليات. وتعد هذه المناورات أول تدريب بالذخيرة الحية بين الفلبين واليابان منذ توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين في يوليو 2024، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2025.