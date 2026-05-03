بولندا: لا مؤشرات على نقل قوات أمريكية من ألمانيا لمناطق أخرى

MENAFN - Al-Bayan) "> قال ‌رئيس ​الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الأحد إن بولندا لم ⁠تتلق أي إشارات تفيد بأن القوات التي ‌تسحبها الولايات المتحدة من ألمانيا ‌ربما يعاد تمركزها بدلا ‌من إعادتها ‌إلى أمريكا.

وقال ‌توسك، ردا على ​سؤال ‌حول ​ما إذا ⁠كانت واشنطن أشارت ​إلى احتمال ⁠إعادة نشر ⁠القوات في الجناح ⁠الشرقي لحلف حلف شمال الأطلسي بدلا من إعادتها إلى الولايات المتحدة "ليس ‌لدينا أي مؤشرات ​من هذا القبيل في الوقت الحالي".