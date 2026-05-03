بولندا: لا مؤشرات على نقل قوات أمريكية من ألمانيا لمناطق أخرى

بولندا: لا مؤشرات على نقل قوات أمريكية من ألمانيا لمناطق أخرى
(MENAFN- Al-Bayan) "> قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الأحد إن بولندا لم تتلق أي إشارات تفيد بأن القوات التي تسحبها الولايات المتحدة من ألمانيا ربما يعاد تمركزها بدلا من إعادتها إلى أمريكا.
وقال توسك، ردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن أشارت إلى احتمال إعادة نشر القوات في الجناح الشرقي لحلف حلف شمال الأطلسي بدلا من إعادتها إلى الولايات المتحدة "ليس لدينا أي مؤشرات من هذا القبيل في الوقت الحالي".
