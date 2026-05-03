الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ويداهم محال تجارية

2026-05-03 06:04:15
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدينة نابلس، وداهمت عددا من محال تجارية.

وأفاد مراسلنا، بأن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من حاجز دير شرف، وتمركزت في شارع عصيرة وانتشرت في المنطقة، وسط مداهمة لعدد من المحال التجارية.

يتبع..

