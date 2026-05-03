إسرائيل تقصف جنوب لبنان وحزب الله يرد باستهداف مستوطنة“أفيفيم”

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، قصف عدة مناطق في جنوبي لبنان، ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما رد“حزب الله” باستهداف مستوطنة“أفيفيم” شمالي إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن سلاح الجو بدأ بقصف عدة بلدات في جنوب لبنان، دون تسميتها.

وكان جيش الاحتلال أصدر الأحد إنذارا عاجلا ‌لسكان 11 بلدة وقرية في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن ألف متر إلى مناطق مفتوحة.

وقال إنه ينفذ عمليات ضد جماعة حزب الله عقب ما وصفه بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من أن أي شخص يوجد بالقرب من مقاتلي الجماعة أو منشآتها ربما يكون عرضة للخطر.

من جانب آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان:“عقب انطلاق الإنذارات في منطقة أفيفيم قبل قليل، رُصدت عدة صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية”.

وادعى جيش الاحتلال أن“سلاح الجو اعترض أحد هذه الصواريخ، ويجري حاليًا فحص نتائج اعتراض الصواريخ الأخرى”.

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، بأن“حزب الله” أطلق 6 صواريخ في الرشقة الأخيرة على مستوطنة“أفيفيم”.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة وتعتيما كبيرا على نتائج اعتراض أو سقوط الصواريخ والمسيرات التي تطلق باتجاه البلاد، ضمن عدوانها على أكثر من دولة، لا سيما لبنان وإيران.

والسبت، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 94 هجوما على لبنان، عبر القصف الجوي والمدفعي والتفجيرات، ما أسفر عن استشهاد 19 شخصا وإصابة آخرين، وفق رصد لبيانات رسمية، ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

في المقابل، رد“حزب الله” عبر 5 هجمات على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان، قال إنها استهدفت 4 تجمعات لجنود، ومربضا مضادا للدروع.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت هدنة لمدة 10 أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، غير أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا عبر قصف يخلف شهداء وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.