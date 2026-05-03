خلال اجتماع استضافته محافظة بيت لحم : الاعلان عن انتهاء الاستعدادات لماراثون فلسطين الدولي العاشر

MENAFN - Palestine News Network )

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لكافة الشركاء استضافته محافظة بيت لحم بحضور المحافظ محمد طه ابو عليا ومدير عام الشرطة العميد مراد قنداح وناجح العزة مدير المجلس الاعلى للشباب وانطون مرقص القائم بأعمال رئيس بلدية بيت لحم ونائب المحافظ وممثلي مختلف المؤسسات الشريكة.

واكد المحافظ ابو عليا انه لهذا الماراثون يحمل ابعاد هامة منها البعد السياسي الى جانب البعد الرياضي حيث يرسل رسالة هامة بمشاركته المحلية والدولية.

وشدد المحافظ ابو عليا ان المهرجان ينقل واقع وجوانب الحياة على مسار الماراثون مشددا على ان تجربة بيت لحم بالاعياد كانت ناجحة شكلا ومضمونا و ساهمت بارسال الرسالة الفلسطينية للعالم اجمع.

واكد ان تعاون مختلف الجهات يقود للنجاح من خلال الشراكة ما بين البلديات والشرطة و اللجان الشعبية و المؤسسات الثقافية والطبية و كل مناطق المحافظة.

واشار المحافظ الى ان ان الماراثون يشكل رسالة قوية لكل دول العالم حول ما يمارسه الاحتلال ومستوطنيه في بيت لحم مشددا الى استعداد المحافظة لبذل كل الجهود لانجاح الماراثون.

من ناحيته قال العميد مراد قنداح مدير عام شرطة محافظة بيت لحم ان الشرطة انهت خطة واوامر العمليات للحظة تنفيذ الماراثون مشددا على قدرة الشرطة لتنفيذ كافة الترتيبات.

واشار العميد قنداح الى اهمية توضيح كافة التفاصيل حتى يكون هناك تعاون وترتيبات مشتركة لانجاح الماراثون ورسالته.

من ناحيته قدم مدير المجلس الاعلى للشباب في بيت لحم ناجح العزة شرحا عن الجهود التي بذلت لانجاح الماراثون و شكر كل الشركاء الذين يبذلون في كل عام ومنذ عشر سنوات جهودا جبارة وتعاون ايجابي لارسال رسالة شعبنا الى العالم اجمع.

و وجه العزة شكر خاص للشرطة التي يعمل افرادها هذا العام في ظل ظروف صعبة هذا العام مشددا على ان الماراثون يمثل عنوان للديمومة واستمرار الحياة الفلسطينية مؤكدا على حديث المحافظ ابو عليا بان هناك و اهداف سياسية و وطنية للماراثون لان الرياضة تعتبر اداة هامة في النضال الوطني الفلسطيني.

واشار الى ان بيت لحم جاهزة غدا لفعاليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في بلدية بيت لحم الساعة ١٢ ظهرا بمشاركة الفريق جبريل الرجوب وعدد من الشخصيات الهامة في ادارة الماراثون والشركات الراعية والداعمة.

واكد العزة ان الماراثون يشكل اداة وفرصة لتحقيق فوائد رياضية واجتماعية واقتصادية لبيت لحم القادرة بكل مكوناتها على العمل معا كما شكر العزة المحافظ على احتضانه لهذا الاجتماع التنسيقي لوضع اللمسات الاخيرة للماراثون.

من ناحيته قال القائم باعمال رئيس بلدية بيت لحم انطون مرقص ان المارثون يكتسب اهمية كبيرة سياسيا ورياضيا من اجل ارسال رسالة بيت لحم وفلسطين وقضيتها العادلة للاطلاع على الواقع والمعاناة التي نعيشها في ظل الاحتلال.

واكد مرقص ان بلديك بيت لحم جاهزة للتعاون مع مختلف الجهات حيث انهت كافة الاستعدادات فيما يجري العمل على استكمال بعض المقاطع لاستكمال اعمال رفع المناهل والارصفة على طول المسار من اجل ان تكون الشوارع جاهزة وسهلة للماراثون.

واعلن مرقص ان بلدية بيت لحم ستطلق سوق تحاري قبل الماراثون في منطقة شارع النجمة بما يساهم في تعزيز الاقتصاد في ظل هذه الظروف الصعبة.

من ناحيتها وضعت مديرة العلاقات العامة والاعلام في بلدية بيت لحم كارمن غطاس الحضور في ترتيبات البلدية و اكدت جاهزية البلدية من اجل العمل على انجاح الماراثون.

وحول تفاصيل السوق في شارع النجمة ان بلدية بيت لحم ستقوم بتوزيع طاولات على الارصفة للمشاركين في السوق كما سيتم تخزين بضائع المشاركين في محلات في شارع النجمة حتى يتم افتتاح الماراثون بيسر وسهولة كما اشارت الى ان يوم الخميس سيكون هناك انشطة مسائية ثقافية في شارع النجمة موضحة ان البلدية تعاقدت مع شركة حراسة من اجل التعاون مع الشرطة والتخفيف من الاعباء عليها.

من ناحيته شكر محمد موسى منسق الماراثون كل المؤسسات الشريكة الثقافية والرياضية والطبية كما تحدث موسى عن التفاصيل الفنية للماراثون واقسامه من حيث المسافات والمسارات لكل مسافة.

وفتح في نهاية الاجتماع نقاش مع المؤسسات الشريكة حيث تحدث مازن العزة مدير الاغاثة الطبية حيث شدد على اهمية ان يحمل الماراثون شعار حرية الحركة في ظل ما نعانيه من الحواجز والاغلاقات والابادة الجماعية وبالتالي لا بد من اظهار ما يتعرض اليه الشعب الفلسطيني من خلال توضيح رسائل هامة كما اكد جاهزية الاغاثة بكل طواقمها للعمل على انجاح الماراثون.

من ناحيته قال محمد ابو هنية ممثل جمعية الرواد للثقافة والفنون الشريك الثقافي في الماراثون الى الخطة للانشطة الثقافية التي ستجري بمشاركة العديد من الفرق الفنية التي ستاتي من القدس مطالبا بتسهيل وصول افراد الفرق.

من ناحيتها تحدثت جوديت معمر مديرة جمعية الهلال الاحمر عن استعدادات الجمعية التي تشارك بالماراثون من خلال ١٥ محطة على طول مسار الماراثون هذا الى جانب تشغيل تراكترون صغير عدد ٢ في مسار الماراثون كما اشارت الى ان هناك ترتيبات لنشر افراد ومتطوعين وغيرها من إجراءات مشددة على التعاون الوثيق مع الشرطة.