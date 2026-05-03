مركز الاتصال الحكومي يرصد أهم التدخلات التي نفذتها الحكومة الأسبوع الماضي

رام الله/PNN- أصَدَر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا يُبرز أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نَفَّذَتها الحكومة، خلال الأسبوع الماضي (26/4/2026–2/5/2026)، على النحو الآتي:

أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال إطلاق الحديقة التكنولوجية الفلسطينية، التوجه لتأسيس المجلس الوطني للاقتصاد الرقمي، مع التزام حكومي بتدريب 10,000 شاب وشابة على مهارات الذكاء الاصطناعي، وتأهيل وتشغيل 1,000 خريج سنويًا.

وبحث مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني التطورات الميدانية، خاصة تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني، واستمرار خرق وقف إطلاق النار في غزة وتقييد دخول المساعدات.

كما دعا، خلال لقائه المبعوث الأوروبي، إلى تسريع الجهود الدولية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2803) والقرارات الدولية ذات الصلة، وتعزيز الدعم السياسي والمالي لصمود شعبنا ووقف الإجراءات الإسرائيلية، كما التقى شبكة المنظمات الأهلية لتعزيز التنسيق.

نَظَّمَت وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة التربية والتعليم العالي جولة ميدانية للسلك الدبلوماسي إلى قريتي المغير وأبو فلاح للاطلاع على انتهاكات الاحتلال وجرائم المستوطنين.

وشاركت وزيرة الخارجية في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، وعَقَدَت سلسلة لقاءات واتصالات دبلوماسية لتجنيد المزيد من الدعم السياسي لشعبنا، كما أدانت الخارجية إقامة مدرسة يهودية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

بدورها، نَفَّذَت وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء حزمة مُتكاملة من التدخلات الميدانية؛ فقد استفادت 595 أُسرة في الضفة الغربية من طرود غذائية وغير غذائية وقسائم شرائية بقيمة إجمالية بلغت 150 ألف شيقل، فيما استفاد أكثر من 139 ألف شخص في غزة من تدخلات غذائية متنوعة شملت حليب الأطفال والبامبرز والخضار والفواكه والوجبات الساخنة والجاهزة والخبز والطرود الغذائية والشمندر والتمر، إضافة إلى 775 كوب مياه صالحة للشرب، كما استفاد 1,386 شخصًا من كسوة ملابس وطرود صحية وقرطاسية وحرامات، إلى جانب تجهيز نقاط تعليمية وصيانة بئر مياه وتنفيذ فعالية رياضية.

وفي مجال حماية المرأة، نُفِّذَ 130 تدخلًا في الضفة الغربية، بينما استفادت 3,361 مستفيدة في غزة من خدمات الدعم النفسي الفردي والجماعي والاستشارات الهاتفية ومؤتمرات الحالة والتحويلات المؤسسية ومتابعة ضحايا العنف النفسي والجسدي.

كما شملت التدخلات 235 تدخلًا في ملف الطفولة و112 تدخلًا في ملف الأحداث في الضفة الغربية. وفي ملف الأيتام، استفاد 1,068 يتيمًا في الضفة الغربية من تدخلات متنوعة، فيما استفاد 721 مستفيدًا في غزة من كفالات وطرود خضار واستجابات عاجلة للأسر إضافة إلى توفير البامبرز والحليب. كما نُفِّذَ 53 تدخلًا للأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية.

وشَمِلت التدخلات أيضًا كبار السن عبر تنفيذ 109 تدخلات في الضفة الغربية، إضافة إلى تقديم 234 خدمة تأمين صحي جديد وتجديد، و58 تدخلًا في ملف الحضانات، و55 تدخلًا في مجال التمكين الاقتصادي، إلى جانب تدخلات نوعية في مجالات التطوع والتدريب ودعم عمل الجمعيات الخيرية عبر مديريات الوزارة.

من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر منح دراسية في فيتنام لدرجة البكالوريوس في تخصصي الهندسة والزراعة للعام الأكاديمي 2026–2027.

كما وَقَّعَ الوزير مذكرة تفاهم مع رئيس جامعة بيرزيت، لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. كما أتمَّت الوزارة إنشاء مدرسة جينصافوط الثانوية المختلطة في قلقيلية بكلفة 880 ألف دولار، إلى جانب طرح عطاءات لصيانة وتأهيل مدرسة كفيرت في جنين بقيمة 100 ألف دولار، وأربع مدارس في بيت لحم بقيمة 380 ألف دولار، وتوسعة مدرسة جالود الثانوية جنوب نابلس بقيمة 300 ألف دولار، والإشراف على توسعة مدرسة دوما بقيمة 44.4 ألف دولار.

وعلى صعيد الإنجازات الطلابية، فازت مدرسة بنات أبو علي إياد في قلقيلية بالمركز الأول "البطل" في تحدي علوم المستقبل عن مشروع "المرشد السياحي الذكي (مسار)"، كما حصدت مدرسة طلائع الأمل في نابلس المرتبة الأولى عربيًا في مسابقة "أمة الابتكار". ميدانيًا، نَظَّمَت الوزارة زيارات دعم ومناصرة لطلبة مدرسة أم الخير في مسافر يطا، وجولات دبلوماسية للاطلاع على أوضاع قرية المغير.

من ناحيتها، أطلقت وزارة الصحة بروتوكولات الطوارئ والإسعاف بالشراكة مع جمعية العون الطبي لتطوير الاستجابة السريعة، وعقَدَت اجتماعًا مع نقابات القطاع الصحي للاتفاق على آلية تضمن استمرارية الخدمات وفق القانون. كما حَذَّرَت من استخدام مستحضر "Wegovy" خارج القنوات الرسمية، مؤكدة ضرورة الاستشارة الطبية.

وحققت إنجازًا بوصول قائمة انتظار أطباء الامتياز إلى صفر، وأنجَزَت مسودة الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية (2026–2030) مع تحديث بروتوكول سرطان الثدي وتطوير مؤشرات الصحة الإنجابية. ونَفَّذَت زيارة تقييمية لمستشفى الكاريتاس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ضمن مبادرة سلامة المرضى، حيث أظهرت التزامًا ملحوظًا بالمعايير، وعالجت حالات أسنان معقدة لأطفال من ذوي الإعاقة في مجمع فلسطين الطبي، فيما نَفَّذَت وحدة الرقابة الداخلية 42 مهمة تدقيق وشاركت في 143 لجنة خلال الربع الأول، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

ونَفَّذَت وزارة الصناعة سلسلة تدخلات لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، أبرزها إطلاق برنامج حوافز المدن الصناعية بتمويل أوروبي يقارب 9 ملايين يورو، لتشجيع انتقال وتوسع الشركات ورفع الإنتاجية وخلق فرص عمل، بالتوازي مع تنظيم ورش تعريفية في الخليل ونابلس وجنين وطولكرم.

كما بَحثَت الوزارة مع سلطة الطاقة تعزيز التكامل وتطوير تعرفة كهربائية داعمة للصناعة وتشجيع الطاقة المتجددة، وشاركت في إطلاق الأسبوع الوطني للسلامة والصحة المهنية مع مبادرة لتشكيل لجان مختصة وإعادة تقييم المهن الخطرة، إلى جانب زيارات ميدانية للمنشآت. وعلى صعيد الشراكات، جرى بحث دعم الصناعة في القدس مع الغرفة التجارية العربية، بما يعزز صمود الاقتصاد.

ميدانيًا، شملت التدخلات إصدار رخصة منشأة جديدة ورخصتي تشغيل لأول مرة، تجديد 29 رخصة، تنفيذ 38 جولة تفتيشية، برأس مال 52,100 دينار وفرص عمل لـ10 عمال في المنشآت الجديدة، إضافة إلى تجديد ترخيص محجر، عقد 3 لجان فنية، وإصدار شهادتي اعتماد مختبر.

باشر الفريق الوطني لمتابعة ملف المفقودين والمختفين قسرًا أعماله برئاسة وزير العدل، كما تابع الوزير مع برنامج "سواسية" تنفيذ أنشطة خطة وزارة العدل لإعادة منظومة الخدمات العدلية في غزة، وبحث مع مؤسسة "استقلال" تقرير التوقيف الاحتياطي وضمانات العدالة الجنائية وآليات تنفيذ توصياته لتعزيز الحريات والمحاكمة العادلة، كما أطلع القنصل العام الإيطالي على المستجدات السياسية والاقتصادية والانتهاكات الجارية وأهمية تطبيق القرار 2803 وإدخال المساعدات لغزة.

وفي سياق الشفافية، نشرت الوزارة عبر "منصة التشريع" تقريرًا يتضمن الردود القانونية على ملاحظات الجهات الحكومية والجمهور حول السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

عَقَد وزير الداخلية لقاءات مع القنصل البريطاني وعدد من الشركاء الدوليين لبحث التطورات في فلسطين وتعزيز التعاون ودعم الاستقرار. أمنيًا وخدماتيًا، قبضت الشرطة على 944 مطلوبًا للعدالة بينهم 4 خطيرين، ونَفَّذَت 2283 مذكرة قضائية، وعاينت 223 حادثة جنائية، وضَبَطَت 40 قضية مخدرات.

وتعامل الدفاع المدني مع 109 حرائق و81 مهمة إنقاذ، وأصدر 258 تصريح منشآت، وفحص 213 مصعدًا، ونَفَّذَ 864 جولة سلامة عامة. أما الضابطة الجمركية فتابعت 57 قضية تهرب جمركي وضريبي، وأتلفت 7.88 أطنان من بضائع غير صالحة أو غير مرخصة.

نَفَّذَت وزارة الزراعة والشركاء سلسلة تدخلات لدعم المزارعين. ففي إطار برنامج "MAP II" مع الفاو، وُقِعَت اتفاقيات استثمار زراعي بقيمة 630 ألف شيكل في قلقيلية، وأكثر من 4 ملايين شيقل في جنين، و811 ألف شيكل في طولكرم، و323 ألف شيقل في القدس، و455 ألف شيكل في سلفيت، و470 ألف شيقل في النصارية- نابلس، شملت مشاريع مياه وطاقة شمسية وإنتاج نباتي وكمبوست وورد قطف وتعبئة عسل وتطوير وحدات غذائية ومزارع. كما نَظَّمَت الوزارة عبر لجنة الطوارئ الزراعية العليا وبالتعاون مع الفاو، ورشة متخصصة لتعزيز المكافحة البيولوجية والتسميد العضوي وتأهيل الأراضي المتضررة.

وواصلت الوزارة أنشطة المدرسة الحقلية لتمكين النساء الريفيات في زراعة الزيتون، مستهدفة 15 سيدة في اسكاكا– سلفيت و30 سيدة في سعير وبيت أولا– الخليل، كما نَظَّمَت زيارة تبادلية لـ18 مزارعة ضمن مشروع "EVAP3"، ونَفَّذَت تدخلات مع "GIZ" وجمعية تنمية المرأة الريفية لصالح 100 مستفيد في كفر اللبد وكفر عبوش وبلعا وصيدا– طولكرم، شملت بيتًا بلاستيكيًا ومستلزمات تعبئة وتغليف. كما نَفَّذَت ورشتان في سلفيت واسكاكا بمشاركة 30 سيدة، وأُطلق مشروع "Lift-Palestine" بتمويل سويدي بقيمة 7.5 مليون شيكل في جنين وسلفيت وطوباس والخليل، وبحث الوزير تعزيز التعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين.

كما نَفَّذَت الوزارة جولة ميدانية في شمال غزة رصدت دمارًا واسعًا وحدَّدَت أولويات التدخل، ونَظَّمَت محاضرة حول الاستخدام الآمن للمبيدات لـ32 سيدة في جبل جوهر– الخليل، وتدريبًا لـ40 مزارعًا في بردلا– طوباس حول تصنيع السيلاج ضمن مشروع "مبادرتي" بالشراكة مع "UNDP" وصندوق "IBSA"، إضافة إلى بحث تنفيذ 4 مشاهدات نموذجية للعنب شمال غرب القدس بتمويل هولندي بقيمة 120,000 شيقل.

أطلقت سلطة المياه المرحلة الأولى من مشروع تطوير مرافق المياه الإقليمية بتمويل من البنك الدولي، في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامة خدمات التزويد، حيث تشمل إنشاء مرفق إقليمي في شمال شرق جنين لتحسين جودة وكفاءة الخدمات. وفي إطار جهودها لضمان استمرارية التزويد، استكملت صيانة طارئة لخط مياه رئيسي يخدم مناطق في بيت لحم والخليل، كما كشفت عن تعديات على خط رئيسي في بيت لحم وبدأت إجراءات الإزالة والمحاسبة. وعلى صعيد تمكين المرأة، سلَّمَت السلطة جوائز مبادرة "المياه والمرأة" بمشاركة من الضفة وغزة وتكريم 7 فائزات.

وأطلقت وزارة الاقتصاد الوطني فعاليات أسبوع فلسطين للذكاء الاصطناعي، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار. كما بحث الوزير مع سفيري المملكة الأردنية وروسيا الاتحادية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب استعراض آخر المستجدات في ظل الحصار الاقتصادي.

ميدانيًا، نَفَّذَت طواقم الوزارة 87 جولة تفتيشية، وضبطت 33.7 طنًا من المنتجات، وأتلفت 32 طنًا منها لعدم صلاحيتها، إضافة إلى إحالة مخالف للنيابة بسبب التلاعب بالأسعار، وتحرير 12 تعهدًا وإخطارًا قانونيًا.

كما جرى التعامل مع 29 شكوى لحماية المستهلك وسحب 6 عينات للفحص. وفي مجال الخدمات، تم تسجيل 59 شركة وتقديم 561 خدمة للشركات، وتسجيل 47 تاجرًا جديدًا، وتنفيذ 39 خدمة في السجل التجاري، وإصدار 271 رخصة استيراد، و42 شهادة منشأ، و44 معاملة تجارية مع تركيا، إضافة إلى تسجيل 14 علامة تجارية وتقديم 125 خدمة ملكية فكرية.

وعلى صعيد الإصلاح، ثمّن الاتحاد الأوروبي التقدم في التحول الرقمي، خصوصًا إطلاق أول نظام إلكتروني لتسجيل الشركات في فلسطين، معتبرًا ذلك خطوة لتعزيز بيئة الأعمال، فيما أكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ برنامجها الإصلاحي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

بَحثَت وزارة شؤون المرأة، في لقاء مع منتدى مناهضة العنف بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، تطوير منظومة الحماية، وتعزيز الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي. وفي سياق متصل، أكدت الوزارة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمال أن العاملات الفلسطينيات يواجهن عنفًا اقتصاديًا مركبًا في ظل تدهور الأوضاع، مشددة على أن العدالة الاقتصادية وتمكين النساء عبر فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية يشكلان ركيزة للصمود الوطني. كما عقدت الخليلي لقاءً تشاوريًا مع موظفات سابقات ومتقاعدات، لاستعراض أولويات الوزارة والاستفادة من خبراتهن المتراكمة.

أصدر ديوان الجريدة الرسمية العدد (237) من "الوقائع الفلسطينية"، وفي إطار تعزيز نشر المعرفة القانونية وتوسيع الشراكات مع المؤسسات، نَفَّذَ الديوان مجموعة من التدريبات واللقاءات المتخصصة، شملت تدريبًا لطلبة الحقوق في جامعة القدس– أبو ديس حول أسس الصياغة التشريعية، ولقاءً لطلبة جامعة فلسطين التقنية– خضوري فرع رام الله حول قانون الجرائم الإلكترونية، إلى جانب مشاركة في برنامج التعاون التدريبي بوزارة الداخلية عبر لقاء لموظفي المؤسسات الحكومية حول أسس إبداء الرأي القانوني على مشاريع التشريعات.

نَفَّذَت سلطة جودة البيئة 55 جولة تفتيش ورقابة، وتابعت 3 شكاوى بيئية، ومنحت موافقة لمحطة بث خلوي، وأصدرت 3 تصاريح لاستيراد مواد كيميائية. كما عقدت اجتماع مجموعة عمل قطاع البيئة بمشاركة شركاء حكوميين ودوليين، بينهم الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبحث الواقع البيئي وتعزيز التنسيق.

في السياق ذاته، جرى بحث سبل دمج المعايير البيئية في قطاعي النقل والإنشاءات مع الجهات المختصة واتحاد المقاولين، بما يشمل خفض الانبعاثات والتوجه لمشاريع صندوق المناخ الأخضر، إضافة إلى ذلك، نَظَّمَت أنشطة تطوعية بيئية، وأُثيرت إعلاميًا قضايا تأثير المبيدات والأسمدة على الزراعة، مع الدعوة لتبني ممارسات زراعية صديقة للبيئة، وكما أعلنت انضمام دولة فلسطين رسمياً إلى صندوق التكيف المعني بدعم الدول النامية في مواجهة آثار التغير المناخي، بعد استكمال كافة المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لنيل العضوية..

ترأس وزير الحكم المحلي الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى، حيث اتُخذت قرارات تتعلق بالمخططات الهيكلية والتفصيلية وتسهيلات البناء والتراخيص.

وعقدت الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني لقاءً فنيًا لمناقشة مسودة دليل "التشجير والتخضير الحضري"، بالتوازي مع إصدار الوزارة دليل التسمية والترقيم للشوارع والمباني بالشراكة مع اتحاد البلديات الهولندية، بما يضمن تنظيم العناوين وتخطيطها بشكل شامل للمباني الحالية والمستقبلية.

استكملت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية برنامج "شمسي فلسطين" بعد اعتماد وثائقه، مستهدفًا في مرحلته الأولى 10 هيئات محلية لتمكينها من الاستثمار في الطاقة المتجددة، بما يعزز الاستدامة المالية ويخفض المديونية ويحسن الخدمات ويدعم التحول نحو الطاقة النظيفة.

وأكدت دعمها للبناء الأخضر عبر مشاركتها في اللجنة التوجيهية، حيث جرى بحث تطوير أنظمة الشهادات والأطر القانونية لتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة. كما بحثت سلطة الطاقة مع جمعية الموظفين تسهيل الإجراءات المالية للاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية، بما يخفف فواتير الكهرباء ويعزز صمود الموظفين، فيما افتُتحت في قلقيلية مشاريع نوعية شملت تطوير شبكة كهرباء النبي إلياس برفع القدرة إلى "1260 KVA" وخفض التعرفة 19.8%، إضافة إلى حقل شمسي بقدرة 200 كيلوواط يغطي 20% من الاستهلاك ويوفر أكثر من 150 ألف شيقل سنويًا، ضمن وفر إجمالي يتجاوز 500 ألف شيكل سنويًا.

وعلى صعيد دعم الصناعة، جرى الاتفاق مع وزارة الصناعة على توسيع استخدام الطاقة المتجددة في المنشآت الصناعية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة لتعزيز التنافسية وخفض تكاليف الإنتاج وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل. وفي يطا، أُطلق مشروع خط كهرباء أرضي بطول 6.1 كم لرفع القدرة إلى نحو "25 MVA" ومعالجة النقص الحاد، مع إمكانية استيعاب 10 ميجاواط من الطاقة الشمسية وتعزيز موثوقية الشبكة.

كما تم منح رخصة مشروع طاقة شمسية في طوباس بقدرة 3 ميغاواط مع تخزين كامل (100%) يخدم أكثر من 1000 أسرة ويعزز استقرار التزويد، في وقت بلغت فيه نسبة إنجاز مشروع ربط الخليل بمحطة بيت أولا (بطول 17 كم) نحو 70% لتحسين جودة التيار وتلبية الطلب المتزايد.

تواصلت تدخلات طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية في مختلف المحافظات، دعمًا للمواطنين وتعزيزًا لصمودهم في ظل الأوضاع الميدانية الراهنة. ففي محافظة الخليل، تم إعادة فتح الحواجز المؤدية إلى البلدة القديمة، وإدخال مواد لوجستية وآليات خدمات إلى المناطق المغلقة خاصة في تل الرميدة، وتمكين موظفي البنوك والطواقم الفنية من الوصول وإجراء أعمال الصيانة، إضافة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى أراضيهم الزراعية غرب المدينة، وتنظيم إجراءات الدفن داخل البلدة القديمة، وتأمين زيارة رسمية إلى مسافر يطا للاطلاع على احتياجات المواطنين، وإدخال احتياجات منزلية لعائلات في حارة جابر.

وفي محافظة نابلس، تم تمكين المواطنين والمزارعين من الوصول لأراضيهم لضمان استمرار العمل الزراعي. وفي أريحا والأغوار، جرى دعم المزارعين ومربي المواشي في صيانة منشآتهم في الأغوار الشمالية، وتأمين عمل طواقم البلدية وصيانة خطوط الكهرباء وإعادة التيار. أما في القدس، فتم تمكين طواقم الاتصالات من تنفيذ أعمال الصيانة واستبدال الشبكات في مناطق الاحتكاك.

وفي محافظة طولكرم، تم التنسيق مع شركة مدى لإصلاح الخطوط الرئيسية المغذية للإنترنت على معبر 104، فيما جرى في محافظة جنين الموافقة على تزفيت شارع بطول 700 متر يخدم السكان في منطقة مدخل البلدة الواقعة فوق ما يسمى معسكر عرابة، بما يسهّل حركة المواطنين.

أطلَقَت وزيرة العمل الأسبوع الوطني للسلامة والصحة المهنية لتعزيز بيئة العمل الآمنة عبر تطوير التشريعات والتفتيش واستحداث أنظمة توثيق الإصابات، وتنفيذ جولات شملت منشآت في رام الله والبيرة. وبمناسبة يوم العمال، أُطلقت فعاليات رسمية ووقّعت مذكرة تعاون مع الشرطة لتعزيز العمل اللائق وتنظيم السوق وتوسيع التدريب والتشغيل للفئات المهمشة وتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح.

كما وُقّعت مذكرة مع الحديقة التكنولوجية لتعزيز الريادة. وفي غزة، وفّر مشروع إدارة النفايات 100 فرصة عمل (90 عاملًا و10 مشرفين) وجمع 2357.5 م3 من النفايات، مع تدريب 177 مستفيدًا وأكثر من 100 على مهارات التشغيل والسلامة، وتوفير 101 فرصة عمل ضمن "تعلّم لتكسب" ومتابعة 188 مستفيدًا.

فيما استهدف أسبوع السلامة 63 منشأة و702 عامل بنسبة التزام 80% للمعدات و73% للاشتراطات و96% لارتداء المعدات و86% للتأمين، مع توعية 663 عاملًا وتنفيذ 16 ورشة لـ 554 طالبًا وتوعية 47 منشأة. كما تم إصدار 1878 شهادة بطالة وتقديم 4077 خدمة تشغيل، مع متابعة قضايا العمال وتطوير منصة "Job Match".

وَقَّعَت وزارة الأشغال العامة والإسكان مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" لتعزيز التعاون في مجالات التعافي المبكر وإعادة الإعمار والبنية التحتية والإسكان وإدارة الإمدادات والأنظمة الجغرافية وبناء القدرات.

كما فتحت عطاء إنشاء خزان مياه في مخيم الفوار بتمويل الوكالة اليابانية "JICA" لصالح دائرة شؤون اللاجئين، وأصدَرَت وجدَّدَت شهادات تصنيف المقاولين، وإحالة عطاء توسعة مدرسة دوما الثانوية المختلطة في نابلس بقيمة 682 ألف دولار. إلى جانب التعاون مع وزارة الزراعة عبر منحة الفاو لتحضير عطاء محطة السموع الزراعية وصيانة مبنى البيطرة في أريحا، واستكمال أعمال الإصلاح في مفترق المزرعة الغربية– لاكاسا مول برام الله والبيرة، وتنفيذ أعمال صيانة بالأسفلت البارد في طريق واد النار وعش الغراب ببيت ساحور، وكذلك على الشارع الرئيسي من دوار البيضاوي إلى شارع جنين– حيفا ودوار الشرطة في محافظة جنين.

نَفَّذَت وزارة السياحة والآثار 33 جولة ميدانية استهدفت 53 موقعًا تراثيًا وسياحيًا، إلى جانب استقبال 157 طلب تصريح تراث ثقافي، أُنجز منها 132 تصريحًا. كما جرى ضبط ومعاينة 407 قطع أثرية، وتوثيق 12 اعتداءً على مواقع التراث الثقافي. كما ترأس الوزير اجتماع لجنة الترويج السياحي لإقرار استراتيجية التسويق للمرحلة المقبلة، ونَفَّذَ سلسلة لقاءات دبلوماسية مع القنصل الإيطالي العام والقائم بأعمال السفير الألماني لبحث حماية المواقع الأثرية ودعم تسجيلها على قائمة التراث العالمي.

كما شَملت الجهود إطلاق أنشطة توعوية وتدريبية، وتنظيم فعاليات ثقافية ومسارات سياحية في بيت لحم ونابلس وجنين، إلى جانب دعم السياحة البيئية وتمكين المرأة. وفي المحافظات، تواصلت أعمال الترميم والتوثيق، أبرزها توثيق 250 مبنى تاريخيًا في السموع، وترميم مواقع في قلقيلية وجلبون، وتنفيذ أعمال حماية في موقع تل السلطان بأريحا بالشراكة مع جامعة روما سابينزا، وشهدت المتاحف والمواقع إقبالًا ملحوظًا، حيث استقبل متحف دورا أكثر من 2400 زائر خلال نيسان، في مؤشر على تنامي الوعي بأهمية التراث الثقافي وتعزيز حضوره المجتمعي.