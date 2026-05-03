تقارير: اتهام جنود إسرائيليين بارتكاب أعمال نهب في جنوب لبنان

2026-05-03 06:04:13
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب /PNN- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يكافح لوقف أعمال النهب التي يقوم بها الجنود في جنوب لبنان على الرغم من تحذيرات كبار القادة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن جندي احتياط لم تذكر اسمه القول إنه شاهد عدة حوادث نهب.

وقال الجندي:“لقد صادفنا الكثير من وحدات جنود الاحتياط على الحدود، لقد أخذوا كل شيء ببساطة: أسلحة وهدايا تذكارية ومجوهرات وأغطية وصور”.

وفي واقعة أخرى، قال إنه شاهد قائدا إسرائيليا يمنع الجنود من العودة بما نهبوه إلى إسرائيل.

كما أوردت صحيفة هآرتس أيضا أن الجنود قاموا بنهب المنازل والمحال الخاصة في لبنان، التي فر سكانها أو مالكوها من القتال.

وأصدر رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زامير تحذيرا صارما بشأن قيام الجنود بالنهب في خطاب لكبار العسكريين منذ نحو أسبوع.

وقال“إن ظاهرة النهب، إذا وجدت، تعد أمرا مستهجنا ويمكن أن تسيء إلى سمعة الجيش بأكمله”. وأضاف:“إذا وقعت مثل هذه الحوادث، سوف نحقق بشأنها. ولن ننتقل ببساطة إلى مناقشة البند الآخر من جدول الأعمال”.

