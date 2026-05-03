تقارير: اتهام جنود إسرائيليين بارتكاب أعمال نهب في جنوب لبنان

تقارير: اتهام جنود إسرائيليين بارتكاب أعمال نهب في جنوب لبنان
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن جندي احتياط لم تذكر اسمه القول إنه شاهد عدة حوادث نهب.
وقال الجندي:“لقد صادفنا الكثير من وحدات جنود الاحتياط على الحدود، لقد أخذوا كل شيء ببساطة: أسلحة وهدايا تذكارية ومجوهرات وأغطية وصور”.
وفي واقعة أخرى، قال إنه شاهد قائدا إسرائيليا يمنع الجنود من العودة بما نهبوه إلى إسرائيل.
كما أوردت صحيفة هآرتس أيضا أن الجنود قاموا بنهب المنازل والمحال الخاصة في لبنان، التي فر سكانها أو مالكوها من القتال.
وأصدر رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زامير تحذيرا صارما بشأن قيام الجنود بالنهب في خطاب لكبار العسكريين منذ نحو أسبوع.
وقال“إن ظاهرة النهب، إذا وجدت، تعد أمرا مستهجنا ويمكن أن تسيء إلى سمعة الجيش بأكمله”. وأضاف:“إذا وقعت مثل هذه الحوادث، سوف نحقق بشأنها. ولن ننتقل ببساطة إلى مناقشة البند الآخر من جدول الأعمال”.
