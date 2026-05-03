التزام بالدوام فيالزراعة عقب عودة العمل بالنظام الكامل

محمد راتب

أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، التزام جميع موظفي الهيئة بالدوام الرسمي بالنسبة العادية التي كانت معمولاً بها قبل تطبيق نظام الدوام الجزئي.

ولوحظ الالتزام من قبل الموظفين بالدوام الكامل، دون تغيب واضح، وذلك عقب قرار عودة الدوام إلى طبيعته.

ويأتي هذا الالتزام بعد استئناف العمل بالنظام الكامل في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، حيث باشر موظفو الهيئة تنفيذ القرار بشكل فوري، بما يضمن استمرار سير العمل بكفاءة وانتظام.