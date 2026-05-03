التزام بالدوام فيالزراعة عقب عودة العمل بالنظام الكامل
محمد راتب
أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، التزام جميع موظفي الهيئة بالدوام الرسمي بالنسبة العادية التي كانت معمولاً بها قبل تطبيق نظام الدوام الجزئي.
ولوحظ الالتزام من قبل الموظفين بالدوام الكامل، دون تغيب واضح، وذلك عقب قرار عودة الدوام إلى طبيعته.
ويأتي هذا الالتزام بعد استئناف العمل بالنظام الكامل في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، حيث باشر موظفو الهيئة تنفيذ القرار بشكل فوري، بما يضمن استمرار سير العمل بكفاءة وانتظام.
