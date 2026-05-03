وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج صناعي متكامل

MENAFN - Al-Bayan) أكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن منصة "اصنع في الإمارات 2026" التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو تحت شعار "الصناعات المتقدمة: بنظهر أقوى" تمثل منصة وطنية لتحويل الفرص الصناعية إلى استثمارات ومشاريع ونتائج ملموسة، بما يدعم مرونة سلاسل الإمداد ويعزز النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن انعقاد المنصة يأتي في توقيت مهم، تعيد فيه الاقتصادات العالمية تشكيل سلاسل الإمداد، فيما تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج صناعي متكامل قائم على التنافسية والمرونة والجاهزية للمستقبل، من خلال منظومة تجمع المستثمرين والمصنعين ومزودي التكنولوجيا والجهات التمويلية والمشترين الرئيسيين ضمن بيئة واحدة داعمة للنمو.

وأضاف أن "اصنع في الإمارات" لا تقتصر على عرض الفرص، بل تمثل منصة تنفيذية تربط بين الاستثمار والتصنيع والتمويل والتكنولوجيا، وتدعم الاستثمار المحلي المباشر وتحوّل الفرص إلى اتفاقيات وعقود ومشاريع صناعية فعلية، بما يعزز الإنتاج المحلي ويرفع تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار سعادته إلى أن الفرص المتاحة للمستثمرين والشركات الصناعية والتكنولوجية تتعزز تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج المحتوى الوطني، الذي أعاد توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب فرص مشتريات لتوطين 5000 منتج حيوي وذي أولوية، وتمكين المصنعين في الدولة من الوصول إلى أسواق تضم نحو 3 مليارات مستهلك عبر 36 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

وقال سعادته إن المستثمر الصناعي في دولة الإمارات، يدخل ضمن منظومة واضحة ومتكاملة تشمل الطلب، والتمويل التنافسي، والبنية التحتية المتقدمة، والتشريعات المرنة، والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم نمو الصناعات الوطنية، ويؤسس لبيئة صناعية أكثر مرونة واستدامة وقدرة على التوسع والازدهار.