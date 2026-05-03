ترامب يكشف مطلبه لوقف الحرب على إيران
(MENAFN) في مقابلة بثّتها قناة إخبارية الخميس، حدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلبه الجوهري الوحيد لإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران: حرمانها نهائياً من امتلاك أسلحة نووية.
وأكد ترامب أن قواته وجّهت ضربة مدمرة للمنظومة العسكرية الإيرانية، قائلاً: "انتصرنا بالفعل، لكنني أريد أن يكون النصر أكبر. دمرنا أسطولهم البحري وقواتهم الجوية وكل شيء لديهم. إذا نظرتم إلى معداتهم المضادة للطائرات ومعدات الرادار وقيادتهم، تم تدمير قيادتهم. دمرنا كل شيء."
بيد أن الرئيس الأمريكي شدّد على أن الإنجازات الميدانية وحدها لا تكفي، مضيفاً: "يجب أن نضمن عدم امتلاكهم سلاحاً نووياً أبداً." وأبدى قناعته بأن طهران ستلجأ إلى توظيف هذا السلاح حال حصولها عليه، قائلاً: "أنا أتعامل مع هؤلاء وأعرفهم جيداً. سيستخدمون سلاحهم النووي، ولن نمنحهم فرصة لذلك."
إيران "منهكة" واقتصادها على حافة الانهيار
رسم ترامب صورة قاتمة للوضع الإيراني، واصفاً طهران بأنها "منهكة بشدة عسكرياً واقتصادياً"، ومشيراً إلى أن قدرتها على التعافي "تضاءلت بشدة". وقال: "إذا انسحبنا الآن فسيستغرق الأمر منهم 20 عاماً لإعادة البناء، إن استطاعوا ذلك أصلاً."
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار إلى أن "اقتصادهم ينهار الآن، والتضخم يقارب 100 بالمئة. لا يستطيعون تصدير أي نفط لأن الحصار المفروض عليهم فعال بنسبة 100 بالمئة."
انتقادات لحلفاء "الناتو" وادعاء بالشعبية الدولية
على الرغم من وصفه ردود الفعل الدولية بأنها "داعمة بشكل عام"، لم يتردد ترامب في توجيه انتقادات حادة لحلفائه في حلف "الناتو" لتقاعسهم عن اتخاذ مواقف أكثر حزماً. وختم بالقول: "أعتقد أن ما أفعله يحظى بشعبية كبيرة. العالم يشكرني لأنه لم يكن من المفترض أن أفعل ذلك. كان ينبغي على رؤساء آخرين القيام بذلك قبلي بوقت طويل، وكان ينبغي على دول أخرى القيام بذلك."
