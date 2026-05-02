سبيريت الأمريكية تعلق عملياتها لأول مرة منذ 25 عاما

سبيريت الأمريكية تعلق عملياتها لأول مرة منذ 25 عاما
وقال مصدران مطلعان على خطط شركة "سبيريت"، إن الشركة ستوقف عملياتها صباح هذا اليوم، لتصبح بذلك أول شركة طيران أمريكية كبرى توقف عملياتها منذ ما يقرب من 25 عاما.
ويأتي هذا التوقف في ظل ارتفاع أسعار وقود الطائرات الذي عرقل خطط الشركة للخروج من إفلاسها الثاني. وقد باءت بالفشل، الجمعة، الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب بشأن حزمة إنقاذ في اللحظات الأخيرة، والتي كانت مقبولة أيضا لدى مجموعة رئيسية من الدائنين.
وسيؤدي هذا القرار إلى وضع ملايين المسافرين الذين يحملون تذاكر "سبيريت" في الأشهر المقبلة في حيرة من أمرهم بشأن ترتيبات سفر بديلة، كما سيتسبب في فقدان 17 ألف موظف في الشركة لوظائفهم.
ومن المرجح أيضا أن يؤدي إلغاء رحلات الشركة إلى رفع أسعار التذاكر في قطاع الطيران الأمريكي بأكمله.
وأدت أسعار وقود الطائرات المرتفعة إلى عرقلة خطط شركة "سبيريت" للخروج من إفلاسها الثاني، ولم تسفر المفاوضات مع الحكومة الفيدرالية بشأن خطة إنقاذ محتملة بقيمة 500 مليون دولار عن نتيجة مقبولة للحكومة ودائني سبيريت.
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، الجمعة، بأن الإدارة ستعلن على الأرجح قرارها بشأن إنقاذ شركة طيران سبيريت "اليوم أو غدا".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment