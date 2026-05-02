سبيريت الأمريكية تعلق عملياتها لأول مرة منذ 25 عاما

MENAFN - Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "سبيريت" الأمريكية توقف رحلاتها السبت، لتصبح أول شركة طيران كبرى توقف عملياتها منذ 25 عاما، بعد فشل مفاوضات الإنقاذ مع إدارة ترامب والدائنين.وقال مصدران مطلعان على خطط شركة "سبيريت"، إن الشركة ستوقف عملياتها صباح هذا اليوم، لتصبح بذلك أول شركة طيران أمريكية كبرى توقف عملياتها منذ ما يقرب من 25 عاما.



ويأتي هذا التوقف في ظل ارتفاع أسعار وقود الطائرات الذي عرقل خطط الشركة للخروج من إفلاسها الثاني. وقد باءت بالفشل، الجمعة، الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب بشأن حزمة إنقاذ في اللحظات الأخيرة، والتي كانت مقبولة أيضا لدى مجموعة رئيسية من الدائنين.



وسيؤدي هذا القرار إلى وضع ملايين المسافرين الذين يحملون تذاكر "سبيريت" في الأشهر المقبلة في حيرة من أمرهم بشأن ترتيبات سفر بديلة، كما سيتسبب في فقدان 17 ألف موظف في الشركة لوظائفهم.

ومن المرجح أيضا أن يؤدي إلغاء رحلات الشركة إلى رفع أسعار التذاكر في قطاع الطيران الأمريكي بأكمله.

وأدت أسعار وقود الطائرات المرتفعة إلى عرقلة خطط شركة "سبيريت" للخروج من إفلاسها الثاني، ولم تسفر المفاوضات مع الحكومة الفيدرالية بشأن خطة إنقاذ محتملة بقيمة 500 مليون دولار عن نتيجة مقبولة للحكومة ودائني سبيريت.

وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، الجمعة، بأن الإدارة ستعلن على الأرجح قرارها بشأن إنقاذ شركة طيران سبيريت "اليوم أو غدا".