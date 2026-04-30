إعلام إسرائيلي: مسيرة تصيب سيارة في شمال إسرائيل

خبرني - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسيرة "تابعة لجماعة حزب الله"، أصابت سيارة في شمال إسرائيل، دون تسجيل إصابات.

وجاء ذلك بعد انطلاق صفارات الإنذار للتحذير من هجوم بطائرة مسيّرة في عدد من البلدات في شمال إسرائيل. كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجار قرب بلدة شوميرا الواقعة على الحدود مع لبنان.