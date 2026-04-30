إعلام إسرائيلي: مسيرة تصيب سيارة في شمال إسرائيل

إعلام إسرائيلي: مسيرة تصيب سيارة في شمال إسرائيل
خبرني - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسيرة "تابعة لجماعة حزب الله"، أصابت سيارة في شمال إسرائيل، دون تسجيل إصابات.
وجاء ذلك بعد انطلاق صفارات الإنذار للتحذير من هجوم بطائرة مسيّرة في عدد من البلدات في شمال إسرائيل. كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجار قرب بلدة شوميرا الواقعة على الحدود مع لبنان.
