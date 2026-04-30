مؤرخ فرنسي: فتح أرشيف فرنسا أمام الجزائر حتمية أخلاقية!

خبرني - دعا المؤرخ الفرنسي المتخصص في تاريخ الجزائر، بنجامين ستورا، السلطات الفرنسية إلى فتح أرشيفها بشكل كامل وغير مشروط أمام الباحثين الجزائريين.

واعتبر ستورا أن إزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية والأمنية التي تحول دون الاطلاع المباشر على الوثائق الأصلية باتت "حتمية منهجية وأخلاقية".

جاء ذلك خلال جلسة "ماستر كلاس" ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان مدينة عنابة للفيلم المتوسطي، التي أدارها الناقد السينمائي أحمد بجاوي، واحتضنها موقع ومتحف هيبون الأثري، بحضور المجاهدة لويزة إيغيل أحريز.

وأوضح ستورا أن تمكين الأكاديميين والمؤرخين الجزائريين من الوصول إلى الأرشيف العسكري والسياسي المحفوظ في فرنسا يمثل "الممر الإجباري الوحيد" لصياغة قراءة تاريخية علمية ومنصفة. وشدد على ضرورة التحرر من القراءات الأحادية التي فرضتها الهيمنة الأرشيفية الفرنسية لعقود طويلة، والتي حالت دون فهم دقيق وموضوعي للفترة الاستعمارية.

وانتقد المؤرخ الفرنسي بقاء أجزاء جوهرية من الذاكرة المشتركة حبيسة الأدراج المغلقة تحت ذرائع واهية مثل "الأمن القومي" أو قوانين الأرشفة الداخلية، واصفا هذا الوضع بأنه "عائق عضوي" أمام أي مشروع حقيقي لتطهير الذاكرة الجماعية بين البلدين.

كما دعا باريس إلى "إنهاء حقبة الرقابة" وضمان حق الباحث الجزائري في الاطلاع على المخطوطات والوثائق الأصلية المتعلقة بمنظومة القمع الاستعماري طوال الفترة الممتدة من 1830 إلى غاية 1962.

واعتبر ستورا، المؤلف للعديد من الكتب حول الاستعمار في الجزائر، أن الشفافية الأرشيفية ليست مجرد مطلب أكاديمي بحت، بل هي "فعل سياسي" يهدف إلى تحرير الحقيقة من التوظيف الإيديولوجي. وحذر من أن حجب الوثائق لا يخدم سوى خطابات الكراهية والشكوك المتبادلة، التي تتغذى على الفراغات التاريخية ونقص المعلومات الدقيقة.

وختم مداخلته بالتأكيد على أن "معركة الذاكرة لن تكتمل فصولها ما لم توجد إرادة سياسية حقيقية لرفع السرية عن الملفات الشائكة"، ووضعها في متناول أهل الاختصاص بعيدا عن أي حسابات دبلوماسية ضيقة أو مساومات ظرفية، بما يخدم بناء مستقبل مشترك قائم على الاعتراف بالحقيقة والعدالة.