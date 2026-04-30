إسرائيل تعترض "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

اعترضت القوات الإسرائيلية أسطولاً للمساعدات الإنسانية في المياه الدولية كان في طريقه إلى غزة. وفي منشور على منصة ((إكس))، أعلن ((أسطول الصمود العالمي)) تعرض عدد من سفنه لهجوم واعتراض من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء توجهه نحو قطاع غزة، في إطار مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار وإيصال مساعدات إلى السكان، بحسب ما أفاد به المنظمون.

وأوضح الأسطول في بيات على منصة " اكس" أن القوات الإسرائيلية احتجزت 21 قارباً من أصل السفن المشاركة، بعد اعتراضها في عرض البحر على بعد مئات الأميال من سواحل غزة، مشيراً إلى أن العملية جرت قرب المياه الدولية، وعلى مقربة من السواحل اليونانية في محيط جزيرة كريت.

ووقعت الحادثة في المياه الواقعة شرق جزيرة كريت اليونانية، على بعد نحو 700 ميل (1130 كيلومتراً) من الساحل الإسرائيلي.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سلاح البحرية اعترض نحو 175 ناشطاً كانوا على متن أكثر من 20 قارباً ضمن أسطول مساعدات متجه إلى قطاع غزة، مؤكدة أن جميع من كانوا على متن هذه السفن باتوا في طريقهم إلى إسرائيل.

وبحسب ما نشرته الوزارة على منصة ((إكس))، فإن عملية الاعتراض جرت دون اشتباكات، حيث ذكرت أن ((نحو 175 ناشطاً كانوا على متن أكثر من 20 سفينة يسلكون حالياً طريقهم إلى إسرائيل بشكل سلمي))،

وأرفقت البيان بمقطع فيديو قالت إنه يُظهر الناشطين على متن سفن إسرائيلية بعد اعتراضهم في عرض البحر.

وكان الأسطول قد انطلق من مدينة برشلونة الإسبانية في 12 أبريل، حيث وصف منظموه الرحلة بأنها ((تدخل مدني منظم بعناية في لحظة يتصاعد فيها العنف وتتفاقم الأزمة الإنسانية))، وذلك بحسب ما ورد على الموقع الرسمي للأسطول.

وبحسب المعلومات المتاحة، ضم الأسطول ناشطين من عدة جنسيات، وشارك فيه أكثر من 20 قارباً، في محاولة للوصول إلى قطاع غزة عبر البحر المتوسط، في إطار جهود تهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى داخل القطاع.

وأكدت منظمة غرينبيس أن السفينة التابعة لها ((أركتيك صنرايز)) تلقت تحذيراً لاسلكياً، مشيرة إلى أن الاتصال انقطع مع عدة سفن من الأسطول بعد تعرض قنوات الاتصال للتشويش، وهو ما يتوافق مع رواية المنظمين بشأن تعطيل الاتصالات أثناء العملية.