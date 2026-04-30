"الإمارات دبي الوطني" وكيلاً لـ"Visa" لخدمات التسوية الصافية الوطنية

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت Visa المتخصصة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن اختيار بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أهم المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وكيلاً رسمياً لخدمة التسوية الصافية الوطنية (NNSS)، في دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين، ستتم تسوية معاملات بطاقات Visa المحلية داخل الدولة وبالدرهم الإماراتي، بدلاً من تسويتها عبر أنظمة التسوية الدولية. وتعزز الخطوة قدرات التسوية المحلية، وتوفر مرونة أكبر لعملاء Visa في إدارة التزاماتهم التشغيلية داخل الدولة.

وتتولى جهة التسوية في نظام التسوية الصافية الوطنية، وهي عادة ما تكون بنكاً أو مؤسسة مالية مرخصة، تنفيذ عمليات التسوية للمعاملات المحلية بين عملاء Visa وفقاً لمعايير الشبكة. ويبسط بنك الإمارات دبي الوطني، بصفته الوكيل الرسمي لشركة Visa في الإمارات، إجراءات التسوية بالدرهم الإماراتي، ما يرفع من كفاءة وسرعة العمليات.

وقع الاتفاقية في مقر البنك في دبي، كل من سليما غوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الإمارات، وأنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني.

منظومة المدفوعات

وقال فادي مقدم، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لمجموعة Visa في الإمارات والكويت وقطر: ((تأتي الشراكة في إطار التزامنا بتوسيع نطاق نمو المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات، وتؤكد رؤيتنا لتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية. ويسرنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، لمواصلة تسهيل عمليات التسوية بالعملة المحلية بين عملائنا، لمعاملات Visa داخل الدولة. ونحن على ثقة بأن الخبرة الراسخة لهذا الصرح المصرفي العريق ومكانته الإقليمية المرموقة، ستسهم في الارتقاء بخدمات التسوية التي نقدّمها وإحداث تحسينات مستمرة تعود بالنفع على شركائنا في منظومة المدفوعات)).

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: ((نفخر بتعييننا وكيلاً لخدمة التسوية الصافية الوطنية، لتولي تسوية معاملات Visa المحلية داخل دولة الإمارات. وتشكل الشراكة خطوة محورية ستسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التسوية الداخلية، وتعزيز بنية المدفوعات الرقمية في الدولة، بما يواكب توجهات الحكومة نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على الحلول غير النقدية. كما يعكس هذا التعيين ثقة Visa بقدراتنا على تقديم خدمات مالية رائدة، بينما نواصل تعزيز التزامنا بدعم المصدرين والمحصلين وشركائنا في مختلف أنحاء الدولة من خلال تقديم حلول أكثر كفاءة وموثوقية)).

وتشمل فوائد نظام التسوية الصافية الوطنية لمنظومة المدفوعات في الإمارات تسوية أسرع محلياً بمعالجة وتسوية معاملات Visa بالدرهم الإماراتي داخل الدولة، ما يقلل زمن العمليات ويحد من التأخير، والاعتماد على بنية محلية يقلل الارتباط بالشبكات الدولية للمعاملات الداخلية، ما يعزز الاستمرارية والاستقرار، إضافة إلى خفض التكاليف بتقليص المعالجة الدولية، ما يتيح فرصاً لعمليات أكثر كفاءة من حيث التكلفة، ومرونة أفضل للعملاء وإمكانية أكبر لأتمتة إدارة التزامات التسوية المحلية بما يتناسب مع متطلبات السوق الإماراتي.