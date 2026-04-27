403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إيران ترسم خطوطها الحمراء لواشنطن عبر قناة باكستانية سرية
(MENAFN) كشف تقرير نشرته إحدى وكالات الأنباء، نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية، أن طهران لجأت إلى قناة دبلوماسية غير مباشرة لإيصال تحذيراتها الرسمية إلى واشنطن، إذ أحالت رسائل مكتوبة تتضمن جملة من خطوطها الحمراء عبر الوسيط الباكستاني.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء إيرانية شبه الرسمية، فإن تلك الرسائل تناولت ملفين بالغَي الحساسية في الحسابات الاستراتيجية الإيرانية، هما: البرنامج النووي ومضيق هرمز، الشريان النفطي الحيوي الذي يتحكم فيه الجانب الإيراني.
مبادرة توضيحية.. لا تفاوضية
وحرصت بلومبرغ على الإشارة إلى طبيعة هذه الرسائل، مؤكدةً أنها لا تندرج ضمن مسار المفاوضات الجارية بين البلدين، بل جاءت بوصفها مبادرة إيرانية مستقلة تهدف إلى رسم صورة واضحة للمشهد الإقليمي، وتحديد الحدود التي لن تتسامح طهران مع تجاوزها.
وقد جرى نقل هذه الرسائل إلى الجانب الأمريكي خلال الجولة الإقليمية الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حين مرّ بباكستان التي اضطلعت بدور الوسيط في هذا التواصل الحساس.
مفاوضات متعثرة وأفق ضبابي
وتأتي هذه التطورات في ظل جمود يخيّم على مسار محادثات السلام بين واشنطن وطهران التي احتضنتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والتي تعثرت مع اقتراب النزاع من عتبة الشهرين، فيما يبقى موعد استئنافها مجهولاً حتى الساعة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment