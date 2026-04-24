جيلي.. من مشروع صغير إلى تكتل صناعي

MENAFN - Al-Bayan) بكين – أحمد صديق وحمد آل علي

تعتبر "جيلي" واحدة من أبرز شركات صناعة السيارات في الصين والعالم، حيث تحولت خلال عقود قليلة من مشروع صغير إلى تكتل صناعي عالمي ينافس كبرى الشركات العالمية.

وقد استطاعت الشركة أن تثبت نفسها بقوة في سوق السيارات من خلال الابتكار التكنولوجي، والاستحواذات الاستراتيجية، والتوسع العالمي السريع. ويمثل صعود "جيلي" نموذجاً واضحاً للتحول الصناعي في الصين، وانتقالها من الإنتاج منخفض التكلفة إلى المنافسة في الفئات المتقدمة.

نشأة الشركة

تأسست "جيلي" عام 1986 على يد رجل الأعمال الصيني، لي شوفو، في مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ. وفي بداياتها، لم تكن الشركة تعمل في مجال السيارات، بل بدأت كمصنع لقطع غيار الثلاجات، ثم تحولت لاحقاً إلى صناعة الدراجات النارية في 1994.

وفي عام 1997، دخلت "جيلي" مجال صناعة السيارات، لتصبح أول شركة سيارات مملوكة للقطاع الخاص في الصين، وهو إنجاز مهم في وقت كانت فيه معظم شركات السيارات مملوكة للدولة.

التوسع العالمي

شهدت "جيلي" نمواً سريعاً خلال العقدين الماضيين، حيث توسعت من شركة محلية إلى شركة متعددة الجنسيات تعمل في مختلف أنحاء العالم. ويعد عام 2010 نقطة تحول رئيسية في تاريخ الشركة، عندما قامت بالاستحواذ على شركة "فولفو كارز" من شركة "فورد"، في صفقة لاقت اهتماماً عالمياً كبيراً. هذا الاستحواذ لم يكن مجرد توسع اقتصادي، بل كان خطوة استراتيجية للحصول على التكنولوجيا المتقدمة والخبرة الهندسية الأوروبية. ومن خلال الحفاظ على استقلالية "فولفو"، تمكنت "جيلي" من تطوير علامتها التجارية والاستفادة من نقل المعرفة.

لاحقاً، استحوذت أو استثمرت "جيلي" في العديد من العلامات التجارية العالمية، مثل: "بولستار" و"لوتس كارز" و"بروتون" و"سمارت" بالتعاون مع "مرسيدس". كما اشترت "جيلي" حصة في شركة "أستون مارتن". كذلك دخلت "جيلي" في شراكات صناعية مع شركات مثل "رينو" لتطوير محركات وتقنيات جديدة.

الابتكار

وتستثمر "جيلي" بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث تمتلك شبكة عالمية من مراكز البحث تشمل الصين وأوروبا، وفي السنوات الأخيرة، أطلقت الشركة أنظمة هجينة متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحقق كفاءة عالية في استهلاك الوقود تصل إلى نحو 45 كيلومتراً لكل لتر، ما يعزز قدرتها التنافسية عالمياً.

الإنتاج

وتمتلك "جيلي" العديد من المصانع في الصين، موزعة في مدن مثل هانغتشو ونينغبو وتشنغدو. وتستخدم الشركة تقنيات متقدمة في التصنيع، مثل: المصانع الذكية المعتمدة على الروبوتات، وتقنيات الجيل الخامس في خطوط الإنتاج، وأنظمة مراقبة رقمية للإنتاج. وتتميز بعض مصانعها، مثل "المصنع المظلم"، بقدرتها على العمل بشكل شبه كامل دون تدخل بشري.

الأداء المالي والإنتاجي

وحققت "جيلي" نمواً كبيراً في الإنتاج والمبيعات، حيث بلغ إنتاجها أكثر من 4.1 ملايين سيارة في عام 2025. وتجاوزت مبيعاتها التراكمية 19 مليون سيارة عالمياً. وأصبحت "جيلي" ضمن قائمة "فورتشن جلوبال 500" لعدة سنوات متتالية. كما أن السيارات الكهربائية والهجينة تمثل نسبة متزايدة من مبيعاتها، مما يعكس توجهها نحو المستقبل.

التوسع الدولي

وتعمل "جيلي" في العديد من الأسواق العالمية، بما في ذلك: أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وتسعى الشركة إلى زيادة صادراتها بشكل كبير، مع خطط للوصول إلى مبيعات تتجاوز 5 ملايين سيارة سنوياً خلال السنوات القادمة.

كما بدأت الشركات الصينية، ومنها "جيلي"، في استهداف الأسواق الأوروبية بسيارات كهربائية متقدمة بأسعار تنافسية، ما يشكل تحدياً للعلامات التقليدية.

المنافسة العالمية

زتواجه "جيلي" منافسة قوية من شركات عالمية مثل: "تويوتا" و"فولكسفاجن" و"تسلا"، إلا أن الشركة استطاعت التميز من خلال تقديم سيارات ذات جودة عالية بأسعار أقل، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا المتقدمة في منتجاتها. وقد بدأت الشركات الصينية، بما فيها "جيلي"، في منافسة الشركات الألمانية حتى في فئة السيارات الفاخرة، وهو تحول كبير في الصناعة العالمية.

التحديات

وعلى الرغم من النجاح الكبير، تواجه "جيلي" عدداً من التحديات، منها: المنافسة الشديدة في سوق السيارات الكهربائية، والقيود التجارية في بعض الأسواق مثل الولايات المتحدة، والحاجة إلى تعزيز صورة العلامة التجارية عالمياً، والتغيرات السريعة في التكنولوجيا.

وتركز "جيلي" بشكل كبير على الاستدامة، حيث تستثمر في السيارات الكهربائية بالكامل، والسيارات الهجينة، وتقنيات البطاريات، وتقليل الانبعاثات. وقد أصبحت نسبة كبيرة من مبيعاتها من السيارات الكهربائية والهجينة، مما يعكس التزامها بالتحول الأخضر.

أهداف مستقبلية

وتسعى "جيلي" إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المستقبلية منها: أن تصبح من أكبر شركات السيارات في العالم، وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، وتطوير تقنيات القيادة الذاتية، وتوسيع استثماراتها في التكنولوجيا. كما تعمل الشركة على إعادة هيكلة علاماتها التجارية لتعزيز الكفاءة والتركيز على الابتكار.

وتمثل "جيلي" نموذجاً ناجحاً للتحول الصناعي والاقتصادي في الصين، حيث استطاعت خلال فترة قصيرة نسبياً أن تنتقل من شركة محلية صغيرة إلى لاعب عالمي مؤثر في صناعة السيارات. ومن خلال استراتيجيتها القائمة على الابتكار، والاستحواذات الذكية، والتوسع الدولي، تمكنت من منافسة كبرى الشركات العالمية.

ومع استمرار التحول نحو السيارات الكهربائية والذكية، تبدو "جيلي" في موقع قوي يمكنها من لعب دور رئيسي في مستقبل صناعة السيارات عالمياً. ورغم هذه التحديات، فإن قدراتها التكنولوجية واستثماراتها الكبيرة تشير إلى أن الشركة ستظل أحد أبرز المنافسين في هذا القطاع الحيوي.