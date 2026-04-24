مقايضة الدرهم بـالدولار بين الإمارات وأمريكا.. مكاسب متبادلة واستقرار للأسواق

MENAFN - Al-Bayan) في لحظة تتسم بحساسية متزايدة في أسواق المال العالمية، تبرز فكرة مقايضة الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي كأحد أبرز التطورات المرتقبة في بنية السيولة الدولية، ليس بوصفها استجابة لأزمة طارئة، بل كخطوة استباقية تعكس نضج السياسة النقدية في دولة الإمارات وعمق شراكتها مع الولايات المتحدة. فبينما لا يزال الدولار يحتفظ بمكانته كعمود فقري للنظام المالي العالمي، تتجه الاقتصادات الأكثر انفتاحاً وتأثيراً إلى تعزيز أدواتها الوقائية لضمان استمرارية الوصول إلى التمويل، وتقليل حساسية الأسواق تجاه التقلبات المفاجئة.

قدمت وسائل الإعلام العالمية قراءة متقاربة في جوهرها، وإن اختلفت في زوايا الطرح، لـ"مقايضة الدرهم بالدولار"، حيث اعتبرت أن "المقايضة" أداة متقدمة لإدارة السيولة والتحوط المالي. وأن الإمارات لا تتحرك بدافع الحاجة، بل في إطار تعزيز الاستقرار الاستباقي. كما رأت أن هذا التوجه، في حال إنجازه، لا يقتصر على بعد ثنائي، بل يمتد ليخدم استقرار النظام المالي العالمي، عبر دعم أسواق الدولار والحد من التقلبات، مع تعزيز موقع الإمارات كلاعب مالي محوري في شبكة السيولة الدولية.

زوايا متعددة

التغطيات الدولية عكست هذا الفهم من زوايا متعددة؛ إذ أشارت وكالة رويترز إلى أن خط المقايضة "قيد الدراسة"، مؤكدة أنه لا يأتي استجابة لأزمة، بل كخطوة احترازية لتعزيز الاستقرار المالي. وفي السياق ذاته، تناولت بلومبيرغ الفكرة باعتبارها أداة لحماية النظام المالي العالمي، تتجاوز كونها اتفاقاً ثنائياً، في ظل الدور المركزي للدولار في الأسواق الدولية.

تحديدات السيولة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن خط مقايضة عملات مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "قيد الدراسة"، فيما أوضح وزير الخزانة الأميركي أن إنشاء هذا الخط سيكون مفيداً لكل من الإمارات والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن خطوط المقايضة تُستخدم للحفاظ على استقرار أسواق تمويل الدولار، ومنع البيع الفوضوي للأصول الأميركية، بما يعكس دورها كأداة لحماية الاستقرار المالي عالميًا وليس فقط كآلية دعم ثنائي.

اقتصاد الإمارات من بين الأكثر متانة عالميا

من جانبه، أكد معالي يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، أن أي حديث عن حاجة الإمارات إلى دعم مالي خارجي لا يعكس الواقع، مشددًا على أن اقتصاد الدولة يُعد من بين الأكثر متانة عالميًا. وأوضح أن هذه القوة تستند إلى أكثر من تريليوني دولار من الأصول الاستثمارية السيادية، وما يزيد على 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، إضافة إلى قطاع مصرفي يضم نحو 1.5 تريليون دولار من الودائع، ما يعكس قاعدة مالية صلبة وقدرة عالية على مواجهة التقلبات.

وأشار إلى أن هذه المتانة هي التي تقف وراء حجم الاستثمارات الإماراتية في الاقتصاد الأميركي، والتي تتجاوز تريليون دولار، مع وجود مسار واضح لمزيد من التوسع، مؤكداً أن العلاقة بين البلدين تقوم على المصالح المشتركة والثقة الاستراتيجية طويلة الأمد، وليست علاقة اعتماد أو دعم أحادي.

وفي هذا السياق، تبدو المقايضة المحتملة امتدادًاً طبيعياً لشراكة اقتصادية عميقة، تعزز استقرار الأسواق، وتدعم دور الدولار، وتؤكد في الوقت ذاته صعود الإمارات كمركز مالي عالمي قادر على التكيف مع التحولات وإدارة المخاطر بفاعلية.

النظام المالي العالمي

هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن واقع أوسع يتمثل في استمرار هيمنة الدولار على مفاصل النظام المالي العالمي، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن العملة الأميركية تمثل نحو 58–60% من الاحتياطيات العالمية، أي ما يقارب 7 تريليونات دولار من أصل نحو 12 تريليون دولار، كما تدخل في نحو 88% من معاملات سوق الصرف، وتُستخدم في أكثر من 80% من تمويل التجارة الدولية، فضلًا عن ارتباط ما يقارب 60% من الديون العالمية بها، وهو ما يجعل أي اختلال في توفرها أو تكلفتها عاملاً مباشراً في نقل الضغوط عبر الأسواق الدولية.

فجوة التمويل

ضمن هذا السياق، تبرز فجوة التمويل بالدولار كإحدى أبرز نقاط الضعف في الاقتصاد العالمي، حيث تتجاوز الالتزامات المقومة بالدولار حجم السيولة المتاحة خارج الولايات المتحدة، ما يؤدي في أوقات الأزمات إلى ارتفاع حاد في تكلفة التمويل وتراجع الوصول إلى السيولة. وهنا يبرز دور الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كمقرض ملاذ أخير عالمي من خلال أدوات مثل خطوط المقايضة، التي تهدف إلى احتواء الضغوط قبل أن تتحول إلى أزمات ممتدة.

أدوات استباقية

وفي هذا الإطار، فإن إدماج اقتصاد بحجم ودور الإمارات في هذه الشبكة يعكس تحولاً في وظيفة هذه الأدوات من آليات تدخل اضطراري إلى أدوات استباقية لإدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار.

وبلغ الناتج المحلي للإمارات نحو 585 مليار دولار وتملك الدولة احتياطيات رسمية تتراوح بين 280 و305 مليارات دولار، مع فائض في الحساب الجاري يتجاوز 13% من الناتج ونمو متوقع يقارب 5 %، ولا تواجه الإمارات تحديات في الملاءة بقدر ما تتعامل مع بيئة مالية عالمية سريعة التقلب، حيث يمكن لضغوط السيولة قصيرة الأجل أن تتجاوز في تأثيرها قوة المؤشرات الكلية.

الوصول الفوري

من هنا، فإن القيمة الفعلية لخط المقايضة المحتمل تكمن في توفير وصول مباشر وفوري إلى الدولار دون الحاجة إلى تسييل الأصول أو الضغط على الاحتياطيات، بما يساهم في خفض تكلفة التمويل داخل النظام المصرفي، وتقليص فروق الفائدة، وتعزيز استقرار ربط الدرهم بالدولار عند مستويات 3.67، وهو عنصر أساسي في ثقة الأسواق واستقرار السياسات النقدية، فضلًا عن دعم جاذبية البيئة الاستثمارية عبر تقليل علاوة المخاطر السيادية.

المكاسب الأمريكية

في المقابل، لا تنفصل المكاسب الأمريكية عن هذا الترتيب، إذ تمتلك الإمارات استثمارات تتجاوز 330 مليار دولار في الأصول الأميركية، وهو ما يجعل استقرار قدرتها على الوصول إلى السيولة بالدولار عاملًا مهمًا في حماية هذه السوق من ضغوط البيع الاضطراري خلال فترات التوتر.

كما أن توسيع شبكة المقايضات يعزز من مركزية الدولار في النظام المالي العالمي، من خلال ربط مزيد من الاقتصادات مباشرة بمصدر السيولة الأساسي، وهو ما يحد من انتقال الأزمات الخارجية إلى الداخل الأميركي، ويدعم استقرار أسواق التمويل.

حماية الداخل الأمريكي

وفي هذا الإطار، يظل الاقتصاد الأميركي نفسه عاملاً محورياً في تفسير هذا التوجه، إذ يُعد الأكبر عالميًا بناتج يتجاوز 27 تريليون دولار، ويتميز بعمق أسواقه المالية، خاصة سوق سندات الخزانة التي تُعد الأكبر والأكثر سيولة عالميًا. ورغم قوة هذا الاقتصاد، فإنه يعتمد بدرجة كبيرة على الطلب العالمي على الدولار وأصوله المالية، ما يجعل الحفاظ على استقرار هذا الطلب هدفًا استراتيجيًا. ومن هنا، فإن خطوط المقايضة لا تستخدم فقط لدعم الخارج، بل لحماية الداخل أيضًا، عبر ضمان استمرار تدفقات الاستثمار في السندات الأميركية وتجنب تقلبات حادة في تكاليف التمويل الحكومي.

هيمنة الدولار

وفي سياق الاحتياطيات العالمية والتجارة، فإن هيمنة الدولار لا تتجلى فقط في كونه أكبر مكون للاحتياطيات، بل في كونه العملة الأساسية لتسعير وتسوية التجارة، حيث تُسعَّر نسبة كبيرة من السلع الاستراتيجية - وعلى رأسها النفط - بالدولار، وتُقوَّم به نسبة كبيرة من الفواتير التجارية العالمية، حتى بين دول لا ترتبط مباشرة بالولايات المتحدة.

هذا الاستخدام المكثف يعني أن الطلب على الدولار هو طلب تشغيلي يومي، وليس مجرد قرار استثماري، ما يعزز من حساسية الأسواق لأي نقص في السيولة. ومن ثم، فإن أي توسع في خطوط المقايضة، بما في ذلك مع الإمارات، يرسخ هذا الدور بدل تقليصه، ويؤكد أن الوصول إلى الدولار في أوقات الأزمات يظل مرتبطًا بالبنية التي يديرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

الأثر المحتمل

وإذا ما تم النظر إلى الأثر الكمي المحتمل، فإن خط مقايضة بحجم يتراوح بين 20 و30 مليار دولار سيبقى محدودًا كنسبة من الاقتصاد الإماراتي - أقل من 5% من الناتج وأقل من 10% من الاحتياطيات -لكنه سيكون ذا تأثير كبير على سلوك الأسواق، إذ تعمل هذه الأدوات أساسًا عبر تعزيز الثقة وتقليل الحاجة الفعلية لاستخدامها.

وعلى المستوى العالمي، من المتوقع أن يسهم هذا الترتيب في تهدئة ضغوط التمويل بالدولار، ودعم استقرار العملات المرتبطة به، وتقليل تقلبات أسواق السندات من خلال الحد من عمليات التسييل القسري، بينما ينعكس داخليًا في الولايات المتحدة عبر دعم استقرار سوق الخزانة وتعزيز الطلب على الأصول الدولارية.

ويعكس التوجه نحو خط مقايضة بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحولًا في بنية العلاقات المالية الدولية، حيث لم يعد معيار القوة مقتصراً على حجم الاحتياطيات أو الفوائض، بل أصبح مرتبطًا بمدى الوصول إلى شبكات السيولة التي يديرها الفيدرالي. وفي هذا الإطار، فإن انضمام الإمارات إلى هذه الشبكة لا يعزز فقط استقرارها الداخلي، بل يعيد تعريف موقعها ضمن الاقتصاد العالمي، من اقتصاد قوي يعتمد على الدولار إلى شريك أكثر اندماجاً في بنيته التشغيلية، في وقت يظل فيه الدولار، رغم كل التحولات، الركيزة الأساسية للنظام المالي العالمي.

اتفاقيات دائمة

يشار إلى وجود خمس اتفاقيات دائمة لخطوط المقايضة بين الفدرالي الأميركي وكل من بنك إنجلترا وبنك كندا وبنك اليابان والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي الأوروبي.

وخلال أزمة كورونا في 2020، تم توسيع هذه الخطوط لتشمل تسعة بنوك مركزية إضافية، من بينها المكسيك وكوريا الجنوبية والبرازيل.

وتشترط آلية خطوط المقايضة أن يكون الطرف بنكاً مركزياً، وأن تكون العمليات مؤقتة، وتُسعّر بفائدة متفق عليها، وتُستخدم أساساً لتوفير الدولار في أوقات الأزمات.

ماذا تعني ((مقايضة العملات))؟

إذا تخيلت نفسك في زمنا قديم تاجرا معروفا وذا سمعة عالية وقوية في السوق وتمتلك مخزونا كبيرا من الذهب يعصمك من تقلبات الزمن، ماذا تفعل إذا اضطرب السوق واحتجت قدرا كبيرا منه يوما ما لتعزيز حركة تجارتك؟ قد يلجأ البعض للإنفاق من مخزونه متحملا تبعات ما قد تسفر عنه الأيام وقد يتجه البعض الأخر لإدارة مقدراته بحنكة وهدوء فيلجأ إلى صائغ متمرس ويقايض بعض ماله بذهب جديد لفترة ما تحت شروط التجارة المتفق عليها هو الأسلوب الذي يشبه حديثا ما يعرف باسم ((مقايضة العملات)).

والمصطلح الحديث يعبر عن اتفاقيات تتم بين بنكين مركزيين لدولتين لتبادل عملاتهما لفترة مؤقتة بما يحقق للدولة المستفيدة سيولة أجنبية مباشرة تعزز بها دعم الاستقرار المالي، ولاسيما في أوقات الأزمات، مع الالتزام بإعادة المبالغ بسعر الصرف المتفق عليه.

وتعد مبادلات العملات من أكثر الوسائل انسيابية وسلاسة للحفاظ على استقرار القطاع المالي، إذ تتيح إعادة تقييم القروض أو المدفوعات الأخرى من عملة إلى أخرى ويعود ذلك بمزايا عديدة للأفراد والشركات، إذ تتيح مرونةً في التحوط من المخاطر المرتبطة بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى ميزة تثبيت أسعار الصرف لفترة أطول.

ومقايضة العملات في زمننا الحالي تتم ضمن طرق عدة، أبرزها ما يتم عن طريق تبادل مبالغ رأس المال مع تحديد سعر الصرف الأجنبي المتفق عليه فإذا وافقت دولة ما على منح 15 مليونا من عملتها مقابل 10 ملايين من عملة دولة أخرى، فهذا يعني أن سعر الصرف الثابت يعد 1.5 عملة للدولة الأولى مقابل كل عملة للدولة الثانية، وتستهدف تلك الطريقة حماية من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، كذلك يمكن للدولتين الاتفاق على دفع بعض قيم أسعار الفائدة لبعضهما البعض عندما يتغير سعر الصرف الأجنبي بشكل كبير خلال مدة العقد.

بينما قد تتم المقايضة بأسلوب آخر باتفاق الطرفين على تبادل المقايضة بسداد أسعار الفائدة على القروض الأساسية دون تبادل أصل الدين في البداية، ويمكن أن تكون مدفوعات أسعار الفائدة ثابتة أو متغيرة، كما يمكن للجانبيين الاتفاق على تبادل مدفوعات أسعار الفائدة لخفض تكلفة الاقتراض.

وتعد خطوط مقايضة العملات التي أطلقها البنك الفيدرالي الأمريكي أحد أهم الأمثلة على إدارة مقايضة العملات كونها قنوات لتوفير السيولة الدولارية بين البنوك المركزية في أوقات الأزمات بفائدة متفق عليها بين الجانبين.

وبحسب الخبراء، تعكس المقايضة عدد من المكتسبات المباشرة، في مقدمتها ضمان استقرار أسعار الصرف بما يرسي مظلة مباشرة لحماية العملة الوطنية، وبالتالي المحافظة على القوة الشرائية المالية وضمانة قوة المدخرات ورؤوس الأموال المحلية سواء للأفراد أو المؤسسات، كما توفر رافدا أساسيا فوريا للسيولة بما يصب في قوة البنوك المحلية وتعزيز ملائتها المالية لتخطي أي تحديات مصاحبة للتقلبات المالية العالمية حاليا.

في الوقت ذاته، فإن ارتفاع السيولة الأجنبية لدى البنوك يضمن زخم أكثر في انتقال التمويلات وانسيابها نحو القطاعات الصناعية والتجارية بما يضمن انتظام التعاملات والتعاقدات نحو مدخلات الإنتاج، ولاشك أن المركز المالي القوي وارتفاع السيولة الدولارية من شأنه بدوره تعزيز حركة التجارة واستمرارية انتظامها نحو الأسواق المحلية وضمان استقرار أسواق السلع والخدمات.