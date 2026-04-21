التربية: معالجة التنمر مسؤولية مشتركة .. ونسعى لأن تكون مدارسنا دامجة وآمنة لجميع الطلبة

2026-04-21 03:04:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن الإرشاد النفسي ضرورة أساسية في المدارس، مشيراً إلى أهمية وجود مختصين يعملون على توجيه سلوك الطلبة وتقويمه داخل البيئة التعليمية.
وأضاف أن التعليمات تنص على وجود مرشد تربوي في كل مدرسة يزيد عدد طلبتها على 150 طالباً.
وأوضح العجارمة لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن ظاهرة التنمر لم تعد محصورة داخل المدارس، بل أصبحت موجودة في أماكن متعددة، حتى داخل بعض الأسر، مبيناً أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب جهداً مجتمعياً واسعاً وتعاوناً حقيقياً بين الأسرة والمدرسة.
وبيّن أن وزارة التربية والتعليم لم تتلقَّ أي تقرير يتعلق بالطفلة نتالي أو حالتها الطبية، مؤكداً في الوقت ذاته سعي الوزارة إلى جعل مدارسها مدارس دامجة تستوعب جميع الطلبة، دون تمييز بين الطالب السليم والطالب الذي يعاني من احتياج خاص.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد المعلمين والمرشدين التربويين للتعامل مع مثل هذه القضايا، فيما يبقى دور الأسرة محورياً في توعية الأبناء وتحذيرهم من مخاطر التنمر وآثاره السلبية على الآخرين.
وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الحزن أثارتها قصة الطفلة نتالي، البالغة من العمر 13 عاماً، والتي رحلت بعد معاناة مع مرض في القلب، وسط ظروف إنسانية مؤلمة تمثلت بتعرضها للتنمر والمضايقات داخل مدرستها بسبب وضعها الصحي، وفق ما روته عمتها.
وأشارت العائلة عبر"برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إلى أن نتالي كانت تكتم آلامها وتعبّر عنها في مذكراتها، ما سلط الضوء على خطورة التنمر المدرسي وأهمية توفير بيئة تعليمية آمنة تحمي الطلبة وتحفظ كرامتهم.

