أسعار الذهب والفضة في الإمارات الثلاثاء

MENAFN - Al-Bayan) تهيمن حالة من الاستقرار النسبي على أسعار الذهب والفضة في أسواق الإمارات خلال تداولات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، حيث سجلت الأسعار تذبذبات طفيفة مالت نحو الانخفاض المحدود مقارنة بمستويات الأمس ، إذ واصل الذهب تماسكه مع تسجيل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 577 درهماً، مدعوماً بالإقبال على الملاذات الآمنة.

وفي المقابل، تراجعت الفضة بشكل طفيف إلى نحو 9.34 دراهم للجرام، وسط تأثرها بحركة الأسواق العالمية.

وفيما يلي أسعار الذهب والفضة في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026

24 قيراط: 577.00 درهما

22 قيراط: 534.25 درهما

21 قيراط: 512.25 درهما

18 قيراط: 439.00 درهما

أسعار الفضة في أسواق الإمارات

الأونصة: 290.48 درهما

الجرام: 9.34 دراهم

الكيلو: 9339.14 درهما