أسعار الذهب والفضة في الإمارات الثلاثاء

أسعار الذهب والفضة في الإمارات الثلاثاء
وفي المقابل، تراجعت الفضة بشكل طفيف إلى نحو 9.34 دراهم للجرام، وسط تأثرها بحركة الأسواق العالمية.
وفيما يلي أسعار الذهب والفضة في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026
24 قيراط: 577.00 درهما
22 قيراط: 534.25 درهما
21 قيراط: 512.25 درهما
18 قيراط: 439.00 درهماأسعار الفضة في أسواق الإمارات
الأونصة: 290.48 درهما
الجرام: 9.34 دراهم
الكيلو: 9339.14 درهما
