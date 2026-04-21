  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أسعار الذهب والفضة في الإمارات الثلاثاء

2026-04-21 03:00:43
(MENAFN- Al-Bayan) تهيمن حالة من الاستقرار النسبي على أسعار الذهب والفضة في أسواق الإمارات خلال تداولات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، حيث سجلت الأسعار تذبذبات طفيفة مالت نحو الانخفاض المحدود مقارنة بمستويات الأمس ، إذ واصل الذهب تماسكه مع تسجيل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 577 درهماً، مدعوماً بالإقبال على الملاذات الآمنة.

وفي المقابل، تراجعت الفضة بشكل طفيف إلى نحو 9.34 دراهم للجرام، وسط تأثرها بحركة الأسواق العالمية.

وفيما يلي أسعار الذهب والفضة في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026

24 قيراط: 577.00 درهما

22 قيراط: 534.25 درهما

21 قيراط: 512.25 درهما

18 قيراط: 439.00 درهما

أسعار الفضة في أسواق الإمارات

الأونصة: 290.48 درهما

الجرام: 9.34 دراهم

الكيلو: 9339.14 درهما

MENAFN21042026000110011019ID1111008764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث