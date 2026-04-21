حكاية "حياة".. حياة الفهد إرث فني خالد أسس هوية الدراما الخليجية

MENAFN - Al-Bayan) توفيت صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، الملقبة بـ"سيدة الشاشة الخليجية"، عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد معاناة مع المرض، لتُطوى بذلك صفحة واحدة من أبرز وأطول المسيرات الفنية في تاريخ الدراما الخليجية، امتدت لأكثر من ستين عاماً من العطاء المتواصل في التلفزيون والمسرح والإذاعة والسينما.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني نبأ الوفاة عبر حسابها الرسمي على ((إنستغرام))، في بيان نعي قالت فيه: ((بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى وفاة الفنانة القديرة حياة الفهد، التي وافتها المنية بعد معاناة مع المرض، إثر مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني)).

وأضاف البيان أن الراحلة ((كانت رمزاً من رموز الدراما الخليجية، وتركت إرثاً فنياً خالداً سيبقى في ذاكرة الأجيال)).

وُلدت حياة الفهد في 18 أبريل 1948 في منطقة الشرق بالعاصمة الكويتية، ثم انتقلت مع أسرتها إلى منطقة المرقاب في سن الخامسة بعد وفاة والدها، ولم تُكمل تعليمها الابتدائي، إلا أنها اعتمدت على نفسها في التعلم، حيث أتقنت القراءة والكتابة بالعربية والإنجليزية، وهو ما أسهم لاحقاً في صقل شخصيتها الفنية والثقافية.

الانطلاقة الفنية من التمثيل والإذاعة

بدأت ملامح دخولها إلى عالم الفن في ستينات القرن الماضي، حين التقت الفنان أبو جسوم أثناء عملها في المستشفى، ليتم اكتشاف موهبتها الفنية، وكانت بدايتها الأولى على الشاشة من خلال مسلسل ((عائلة بو جسوم)) عام 1964، كما ظهرت مبكراً على خشبة المسرح في عمل ((الضحية)) عام 1963.

وفي موازاة ذلك، خاضت تجربة إعلامية مبكرة، حيث عملت مذيعة في إذاعة الكويت بين عامي 1965 و1968، وقدمت خلالها برامج متنوعة، قبل أن تتجه بالكامل إلى التمثيل.

مسيرة درامية صنعت هوية الدراما الخليجية

على مدى عقود، أصبحت حياة الفهد واحدة من أهم ركائز الدراما الخليجية، وقدّمت عشرات الأعمال التي شكّلت علامات فارقة في تاريخ التلفزيون العربي، من أبرزها: ((خالتي قماشة))، ((رقية وسبيكة))، ((جرح الزمن))، ((عندما تغني الزهور))، ((ثمن عمري))، و((سيدة البيت)).

تميّزت الفهد بقدرتها على أداء أدوار مركبة تجمع بين الكوميديا والتراجيديا، ونجحت في تقديم شخصيات اجتماعية عكست واقع الأسرة الخليجية وتحولاتها، ما جعلها تحظى بجماهيرية واسعة داخل الكويت وخارجها.

كما شاركت في أعمال حديثة لاقت صدى واسعاً مثل ((أم هارون)) (2020)، و((مارغريت)) (2021)، إلى جانب أعمال تراثية وتاريخية واجتماعية رسخت مكانتها كأحد أعمدة الدراما الخليجية.

ثنائيات فنية وإرث تمثيلي واسع

ارتبط اسم حياة الفهد بعدد من الثنائيات الفنية البارزة، أبرزها تعاونها الطويل مع الفنانة سعاد عبد الله، والذي أسفر عن أعمال خالدة مثل ((خالتي قماشة)) و((رقية وسبيكة)) و((على الدنيا السلام))، كما شكلت ثنائيات ناجحة مع الفنان غانم الصالح في أعمال درامية ومسرحية عديدة.

وقدّمت عبر مسيرتها مئات الأعمال بين التلفزيون والمسرح والإذاعة والسينما، من بينها: ((الطير والعاصفة))، ((عائلة فوق تنور ساخن))، ((الخراز))، ((الفرية))، ((طش ورش))، و((خرج ولم يعد))، إضافة إلى أفلام مثل ((بس يا بحر)) و((أوراق الخريف)).

حياة الفهد مؤلفة وشاعرة إلى جانب التمثيل

لم تقتصر مسيرة الفهد على التمثيل فقط، إذ خاضت أيضاً تجربة الكتابة الدرامية، وشاركت في تأليف عدد من الأعمال التلفزيونية، كما أصدرت ديواناً شعرياً بعنوان ((عتاب))، ما عزز حضورها كفنانة شاملة متعددة المواهب.

وعاشت حياة الفهد حياة شخصية هادئة نسبياً بعيدة عن الإعلام، حيث تزوجت مرتين، الأولى من الطبيب العراقي قصي الجلبي عام 1965، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة سوزان، قبل أن ينتهي الزواج بالانفصال بعد سنوات قليلة، ثم تزوجت لاحقاً من شخصية لبنانية تعمل في المجال الفني، وانتهى الزواج أيضاً بالانفصال، فيما فضّلت الراحلة عدم الخوض في تفاصيل حياتها الخاصة طوال مسيرتها.

المرض والسنوات الأخيرة

في الأشهر الأخيرة قبل وفاتها، تعرضت حياة الفهد لأزمة صحية نتيجة مضاعفات طبية أعقبت عملية قسطرة، ما أدى إلى إصابتها بجلطة دماغية استدعت إدخالها العناية المركزة في الكويت، ثم نقلها إلى لندن لتلقي العلاج وإعادة التأهيل.

وبحسب بيانات رسمية سابقة، فقد تقرر لاحقاً إعادتها إلى الكويت بعد عدم استجابة حالتها للعلاج في الخارج، حيث واصلت تلقي الرعاية الطبية تحت إشراف مكثف، مع منع الزيارات بناءً على توصيات الفريق الطبي، إلى أن وافتْها المنية صباح اليوم.

إرث فني وجوائز وتكريمات

خلال مسيرتها الطويلة، حصدت حياة الفهد عشرات الجوائز والتكريمات المحلية والعربية، من بينها جوائز دولية وتقديرية في مهرجانات خليجية وعربية، إضافة إلى تكريمات رسمية في الكويت ودول الخليج، تقديراً لإسهاماتها في تطوير الدراما الخليجية.

ويُنظر إلى الراحلة باعتبارها إحدى أكثر الفنانات تأثيراً في تاريخ الفن الخليجي، إذ ساهمت أعمالها في نقل الدراما الكويتية إلى مستويات عربية أوسع، ورسخت حضور المرأة في المشهد الفني والإبداعي.

نهاية مرحلة وبقاء إرث

برحيل حياة الفهد، يفقد الفن الخليجي أحد أبرز رموزه وأكثرها تأثيراً، فيما يبقى إرثها الفني الممتد عبر المسرح والتلفزيون شاهداً على مسيرة استثنائية صنعت خلالها اسماً من أبرز الأسماء في تاريخ الدراما العربية الحديثة.