مقال صحفي - نيسان "ماجنايت".. المزيج المثالي بين الكفاءة والموثوقية

(MENAFN- العربية للسيارات) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 ابريل 2026 من شوارع دبي المزدحمة إلى ساحل الفجيرة الهادئ، أصبحت الطرق المفتوحة المتنفس المفضل للكثيرين خلال عطلات نهاية الأسبوع في الإمارات. وفي هذه الرحلات، يدرك السائقون أن الأولوية ليست دائماً لسيارات الدفع الرباعي الضخمة، بل للسيارات التي تجمع بين الكفاءة في استهلاك الوقود، وسهولة الحركة في الزحام، والقدرة على قطع المسافات الطويلة براحة تامة، وهنا تبرز نيسان "ماجنايت" كخيار عملي يلبي هذه المتطلبات بدقة.

وصُممت سيارة الـSUV "ماجنايت" المتوفرة لدى العربية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، لتقدم أداءً عملياً يتجاوز التوقعات. وتتميز السيارة بمحرك توربيني سعة 1.0 لتر بقوة 100 حصان وعزم دوران 152 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي "CVT"، وتناسب السائقين الذين يبحثون عن سيارة يمكنهم الاعتماد عليها في التنقل اليومي في زحام المدن خلال الأسبوع، والانطلاق خارجها في العطلات.

وتعتبر كفاءة استهلاك الوقود الميزة الأبرز في "ماجنايت"؛ فبمعدل استهلاك يقارب 17 كم/لتر، يمكن لخزان الوقود الممتلئ أن يغطي المسافات بين الإمارات بكل أريحية. وسواء كنت تخطط لرحلة ذهاب وإياب من دبي إلى الفجيرة، أو جولة في رأس الخيمة، فإن هذا المدى يمنحك راحة بال حقيقية، خاصة في بلد تقطع فيه السيارات مسافات طويلة أسبوعياً.

أما من حيث التصميم، فقد نجحت نيسان في تقديم حجم مدمج من الخارج مع مساحة داخلية مدروسة بعناية. وبطول يقل عن 4 أمتار، توفر السيارة سهولة كبيرة في المناورة والاصطفاف، وهي ميزة يقدرها كل من حاول إيجاد مساحة للركن في أسواق الشارقة المزدحمة أو فنادق دبا الفجيرة. ومع ذلك، توفر المقصورة رحابة مريحة لخمسة ركاب بفضل قاعدة عجلات بطول 2,500 ملم. كما تبلغ سعة الصندوق الخلفي 336 لترًا، وهي مساحة كافية لحقائب عطلة نهاية الأسبوع، وتصل إلى 690 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

وعلى مستوى التجهيزات، تأتي "ماجنايت" بحزمة من التقنيات التي تعزز من جودة القيادة وأمانها. فنظام تثبيت السرعة يتوفر بشكل قياسي، بينما تضم الفئات الأعلى شاشة الرؤية الشاملة لتسهيل الركن، ونظام التحكم الديناميكي بالمركبة، ونظام المساعدة في صعود المرتفعات. ولأن السلامة أولوية قصوى، تم تجهيز كافة الفئات بست وسائد هوائية وأحزمة أمان ثلاثية النقاط لجميع الركاب.

باختصار، تقدم نيسان "ماجنايت" مفهوماً واقعياً لما يحتاجه السائق في الإمارات، فهي سيارة انسيابية الحجم، تتميز بتقنيات ذكية، واستهلاك اقتصادي للوقود، ما يساعد السائقين على إنجاز مهام الأسبوع بكفاءة وفتح آفاق الاستكشاف خلال العطلات بأسلوب عملي ومنطقي. وبسعر يبدأ من 59,900 درهم إماراتي، تضع نيسان معياراً جديداً للسيارات التي تركز على تلبية الاحتياجات الفعلية للسائقين.

تفضلوا بزيارة صالات عرض نيسان من العربية للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية لتجربة قيادة "ماجنايت" والتعرف عليها عن قرب.



