إيران تتوعد بالرد بعد اتهام واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار

إيران تتوعد بالرد بعد اتهام واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار عبر إطلاق النار على إحدى السفن التجارية الإيرانية.
وأضافت القيادة أن طهران "سترد قريبا" على ما وصفته بـ"السطو المسلح البحري" الذي ارتكبه الجيش الأميركي.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، إن قوات مشاة البحرية احتجزت سفينة حاولت خرق الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، مضيفا أن القوات الأميركية أوقفت السفينة عن طريق إحداث ثقب في غرفة المحركات.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن السفينة الإيرانية تجاهلت أوامر التوقف، مما دفع المدمّرة المزودة بصواريخ موجهة إلى "إيقافها تماما عبر إحداث فجوة في غرفة المحركات".
وأوضح أن قوات مشاة البحرية الأميركية تحتجز السفينة في الوقت الحالي، ويتم فحص ما يوجد على متنها.
وأضاف أن السفينة الإيرانية تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأميركية؛ بسبب "تاريخها السابق في الأنشطة غير القانونية.
وبدأت الولايات المتحدة، في 13 نيسان الحالي، فرض الحصار البحري على إيران، بعد فشل مفاوضات بشأن وقف حرب إيران التي بدأت في 28 شباط الماضي.
