إيران تتوعد بالرد بعد اتهام واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار

2026-04-20 12:03:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار عبر إطلاق النار على إحدى السفن التجارية الإيرانية.
وأضافت القيادة أن طهران "سترد قريبا" على ما وصفته بـ"السطو المسلح البحري" الذي ارتكبه الجيش الأميركي.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، إن قوات مشاة البحرية احتجزت سفينة حاولت خرق الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، مضيفا أن القوات الأميركية أوقفت السفينة عن طريق إحداث ثقب في غرفة المحركات.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن السفينة الإيرانية تجاهلت أوامر التوقف، مما دفع المدمّرة المزودة بصواريخ موجهة إلى "إيقافها تماما عبر إحداث فجوة في غرفة المحركات".
وأوضح أن قوات مشاة البحرية الأميركية تحتجز السفينة في الوقت الحالي، ويتم فحص ما يوجد على متنها.
وأضاف أن السفينة الإيرانية تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأميركية؛ بسبب "تاريخها السابق في الأنشطة غير القانونية.
وبدأت الولايات المتحدة، في 13 نيسان الحالي، فرض الحصار البحري على إيران، بعد فشل مفاوضات بشأن وقف حرب إيران التي بدأت في 28 شباط الماضي.

