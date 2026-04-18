  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تقنية متقدمة تُظهر نتائج واعدة في علاج السكري من النوع الأول

2026-04-18 03:04:16
(MENAFN- Al-Bayan) ">طوّر باحثون في السويد، تقنية متقدمة لإنتاج خلايا منتجة للأنسولين من الخلايا الجذعية البشرية، في إنجاز علمي قد يُسهم في تمهيد الطريق نحو علاج أكثر فاعلية لمرض السكري من النوع الأول.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من معهد كارولينسكا والمعهد الملكي للتكنولوجيا "KTH"، أن الخلايا المنتَجة باستخدام التقنية الجديدة أبدت كفاءة عالية في التجارب المخبرية، كما نجحت في عكس أعراض مرض السكري لدى فئران التجارب، من خلال استعادة قدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم.

وأوضح الباحثون أن تقنيتهم الجديدة تعتمد على تحسين ظروف زراعة الخلايا الجذعية والسماح لها بالتجمع في هياكل ثلاثية الأبعاد، ما أسهم في إنتاج خلايا أكثر نضجًا ونقاءً، وقادرة على إفراز الأنسولين والاستجابة لتغيرات مستوى السكر بفعالية أعلى مقارنة بالطرق التقليدية.

وبيّنت الدراسة أن عملية زرع الخلايا أُجريت في الحجرة الأمامية للعين لدى فئران التجارب، وهي طريقة طفيفة التوغل تتيح مراقبة الخلايا ووظائفها مع مرور الوقت، وقد استمر تأثير الخلايا المزروعة في تنظيم السكر في الدم لعدة أشهر.

MENAFN18042026000110011019ID1110998905

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث