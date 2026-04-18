تقنية متقدمة تُظهر نتائج واعدة في علاج السكري من النوع الأول

MENAFN - Al-Bayan) ">طوّر باحثون في السويد، تقنية متقدمة لإنتاج خلايا منتجة للأنسولين من الخلايا الجذعية البشرية، في إنجاز علمي قد يُسهم في تمهيد الطريق نحو علاج أكثر فاعلية لمرض السكري من النوع الأول.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من معهد كارولينسكا والمعهد الملكي للتكنولوجيا "KTH"، أن الخلايا المنتَجة باستخدام التقنية الجديدة أبدت كفاءة عالية في التجارب المخبرية، كما نجحت في عكس أعراض مرض السكري لدى فئران التجارب، من خلال استعادة قدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم.

وأوضح الباحثون أن تقنيتهم الجديدة تعتمد على تحسين ظروف زراعة الخلايا الجذعية والسماح لها بالتجمع في هياكل ثلاثية الأبعاد، ما أسهم في إنتاج خلايا أكثر نضجًا ونقاءً، وقادرة على إفراز الأنسولين والاستجابة لتغيرات مستوى السكر بفعالية أعلى مقارنة بالطرق التقليدية.

وبيّنت الدراسة أن عملية زرع الخلايا أُجريت في الحجرة الأمامية للعين لدى فئران التجارب، وهي طريقة طفيفة التوغل تتيح مراقبة الخلايا ووظائفها مع مرور الوقت، وقد استمر تأثير الخلايا المزروعة في تنظيم السكر في الدم لعدة أشهر.