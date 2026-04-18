عاجل جواز السفر الأردني في المرتبة 84 عالميا وفق مؤشر هينلي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
عاجل جواز السفر الأردني في المرتبة 84 عالميا وفق مؤشر هينلي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتل جواز سفر المملكة الأردنية الهاشمية المرتبة 84 ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2026، والمرتبة 11 عربيا، وفق لمؤشر "هينلي".
وكان تقدم جواز السفر الأردني إلى هذه المرتبة بعدما كان يحتل المرتبة 89 عالميا مع نهاية عام 2025، فيما جاء جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية.
ويمكن لحامل جواز السفر الأردني دخول 49 دولة من دون تأشيرة مسبقة، فيما بلغ عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة نحو 177 دولة.
ويشير التصنيف العالمي إلى عدد الدول التي يمكن للمواطنين في جميع أنحاء العالم دخولها بدون تأشيرة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment