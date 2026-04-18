عاجل جواز السفر الأردني في المرتبة 84 عالميا وفق مؤشر هينلي

2026-04-18 03:04:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتل جواز سفر المملكة الأردنية الهاشمية المرتبة 84 ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2026، والمرتبة 11 عربيا، وفق لمؤشر "هينلي".
وكان تقدم جواز السفر الأردني إلى هذه المرتبة بعدما كان يحتل المرتبة 89 عالميا مع نهاية عام 2025، فيما جاء جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية.
ويمكن لحامل جواز السفر الأردني دخول 49 دولة من دون تأشيرة مسبقة، فيما بلغ عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة نحو 177 دولة.
ويشير التصنيف العالمي إلى عدد الدول التي يمكن للمواطنين في جميع أنحاء العالم دخولها بدون تأشيرة.

