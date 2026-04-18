تجارة عمّان: فتح مضيق هرمز سينعكس على أسعار السلع والبضائع والنفط

تجارة عمّان: فتح مضيق هرمز سينعكس على أسعار السلع والبضائع والنفط
وقال الخطيب إن فتح المضيق أمام حركة السفن سيؤدي الى استقرار أسعار السلع المستوردة مع تراجع تكلفة الشحن وعودة الأوضاع الى طبيعتها تدريجيا.
وأضاف إن بعض مستوردات المملكة تدخل عبر المضيق ولا سيما تلك المرتبطة بالصناعات التعدينية والأسمدة، مؤكدا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على المنتجات التي سيتم تصنيعها.
وبين أن هذه المستجدات ستسهم كذلك في تنشيط حركة الترانزيت المارة عبر الأراضي الأردنية باتجاه سوريا والعراق والضفة الغربية، وتعزيز دور المملكة كمركز لوجستي إقليمي، في ظل تحسن بيئة النقل والتجارة وتراجع المخاطر بالمنطقة.
وبين الخطيب أن قرار فتح المضيق يشكل تطورا مهما من شأنه تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، من خلال ضمان حرية الملاحة و إزالة التهديدات التي كانت تؤثر على حركة التجارة الدولية.
ولفت إلى أن الأسواق العالمية بدأت تسجل بالفعل انخفاضا ملحوظا في أسعار النفط، بفعل تراجع المخاطر الجيوسياسية، وعودة انسيابية حركة السفن وناقلات النفط في الخليج العربي ما يسهم بتسهيل تدفق الإمدادات لمختلف دول العالم.
وأوضح ان تراجع المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية سينعكس بشكل مباشر على انخفاض أقساط التأمين البحري، التي كانت قد ارتفعت خلال الفترة الماضية، ما يخفف من تكلفة الشحن والتجارة، ويعزز استقرار الأسواق.
