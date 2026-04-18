تونس: نشطاء في أسطول الصمود لا يزالون معتقلين

MENAFN - Palestine News Network ) تونس/PNN- أفرجت محكمة تونسية، مساء امس الجمعة، عن الناشطة في "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن قطاع غزة، سناء المساهلي، فيما أبقت ستة آخرين قيد التوقيف.

وقالت "اللجنة الوطنية للدفاع عن ناشطي أسطول الصمود والحق الفلسطيني"، في بيان، إنه جرت جلسة استنطاق بالقطب القضائي المالي في العاصمة تونس لكل من سناء المساهلي ووائل نوار.

وأوضحت اللجنة أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن المساهلي، مع الإبقاء على نوار رهن التوقيف.

وفي 16 آذار/مارس الماضي، أمر القضاء التونسي بتوقيف سبعة أعضاء من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، مع مواصلة التحقيق معهم بتهم، من بينها "التهرب الضريبي وغسل الأموال".

والموقوفون هم: وائل نوار، نبيل الشنوفي، غسان الهنشيري، غسان بوغديري، محمد أمين بنّور، جواهر شنّة، وسناء المساهلي.

وفي 6 مارس، أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات التونسية باشرت تحقيقات مع أعضاء في أسطول الصمود المغاربي، بشبهات "غسل أموال (تبرعات) والتحايل والانتفاع بها لأغراض شخصية".

وتنفي الهيئة التونسية لأسطول الصمود جميع التهم الموجهة إلى أعضائها، وتطالب بالإفراج عن كافة الموقوفين.

وقبل أشهر، أبحر هذا الأسطول، ضمن "أسطول الصمود العالمي"، نحو قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار، إلا أن إسرائيل داهمت سفنه واعتقلت مئات الناشطين، قبل أن ترحلهم إلى بلدانهم، وسط شهادات عن تعرضهم لاعتداءات.