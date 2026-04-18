اليونيسيف: نيران إسرائيلية أودت بحياة سائقي شاحنتين لنقل المياه في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 نيسان (بترا) - أعربت منظمة الأمم ‌المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن غضبها، بعد أن أودت نيران إسرائيلية بحياة سائقي شاحنتين تعاقدت معهما المنظمة لتوصيل المياه النظيفة إلى الأسر في قطاع غزة.وأوضحت ‌المنظمة، في بيان على موقعها الرسمي، أن الواقعة حدثت أثناء عملية اعتيادية لنقل مياه الشرب، أمس الجمعة، عند محطة منطقة المنصورة لصهاريج المياه في شمال غزة التي تزود المدينة بالمياه، لافتة إلى إصابة شخصين آخرين في الهجوم.وفي أعقاب ذلك، أعلنت (اليونيسف) عن تعليق أنشطتها في الموقع، داعية سلطات الاحتلال إلى التحقيق في الواقعة.وشددت على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين والبنية التحتية الحيوية للمياه بموجب القانون الإنساني الدولي.وتشير تقارير وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى استشهاد أكثر من 750 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ التوصل لاتفاق إطلاق النار في القطاع في العاشر من تشرين الأول الماضي.