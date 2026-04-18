اليونيسيف: نيران إسرائيلية أودت بحياة سائقي شاحنتين لنقل المياه في غزة

اليونيسيف: نيران إسرائيلية أودت بحياة سائقي شاحنتين لنقل المياه في غزة
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 18 نيسان (بترا) - أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن غضبها، بعد أن أودت نيران إسرائيلية بحياة سائقي شاحنتين تعاقدت معهما المنظمة لتوصيل المياه النظيفة إلى الأسر في قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة، في بيان على موقعها الرسمي، أن الواقعة حدثت أثناء عملية اعتيادية لنقل مياه الشرب، أمس الجمعة، عند محطة منطقة المنصورة لصهاريج المياه في شمال غزة التي تزود المدينة بالمياه، لافتة إلى إصابة شخصين آخرين في الهجوم.
وفي أعقاب ذلك، أعلنت (اليونيسف) عن تعليق أنشطتها في الموقع، داعية سلطات الاحتلال إلى التحقيق في الواقعة.
وشددت على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين والبنية التحتية الحيوية للمياه بموجب القانون الإنساني الدولي.
وتشير تقارير وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى استشهاد أكثر من 750 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ التوصل لاتفاق إطلاق النار في القطاع في العاشر من تشرين الأول الماضي.
