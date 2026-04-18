الأردن وسوريا ... خطوات كبيرة نحو شراكة اقتصادية أكثر عمقا

عمان 18 نيسان (بترا)- سيف الدين صوالحة - خطا الأردن وسوريا، خطوات كبيرة نحو التأسيس لشراكة وعلاقة اقتصادية أكثر عمقا بينهما خلال المرحلة المقبلة، وسط دعم وزخم سياسي من قيادتي البلدين، الذي أفضى لتأطيرها من خلال توقيع 9 مذكرات تفاهم واتفاقية بمختلف المجالات.

وينظر الأردن إلى التعاون الاقتصادي مع سوريا باعتباره مسارا استراتيجيا طويل الأمد، لا يقتصر على حركة التبادل التجاري فحسب، بل يتعداه للاستثمار المشترك وبناء مشاريع متكاملة تعكس عمق العلاقة القائمة بين البلدين.

وخلال استقبال جلالة الملك عبد الله الثاني، الوفد الوزاري السوري المشارك بأعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، شدد جلالته على ضرورة استمرار العمل لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق المصالح المشتركة.

وعلى هامش اجتماعات المجلس، وقع البلدان، مذكرات تفاهم واتفاقية بمجالات الإعلام والتنمية والشؤون الاجتماعية، والعمل ومراقبة الشركات والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والسياحة والبريد والعدل.

ووقع الأردن وسوريا خلال العام الماضي مذكرة تفاهم لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، بهدف تعزيز التعاون الأخوي بين البلدين في العديد من المجالات، وخصوصا الأساسية منها كالتجارة والنقل والطاقة والصحة.

وحسب معطيات إحصائية رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، صعد التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين خلال العام الماضي لمستويات عالية وصولا إلى 334 مليون دينار، مقابل 116 مليون دينار في 2024.

ووفق أرقام التجارة الخارجية التي صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت صادرات المملكة إلى سوريا خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي 2026، بنسبة 47.4 بالمئة، حيث بلغت 28 مليون دينار، مقابل 19 مليون دينار لنفس الفترة من 2025.

وأكد معنيون بالشأن الاقتصادي من الأردن وسوريا في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الشراكة القائمة بين البلدين اليوم هي تطور طبيعي لعلاقات متجذرة تتيح المجال أمام فرص التكامل الاقتصادي المبني على المصالح المشتركة.

وقالوا إن المرحلة الحالية تحمل مؤشرات إيجابية نحو تعزيز التبادل التجاري، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة، مشددين على ضرورة أن يكون هناك وحدة أو تكامل اقتصادي بين البلدين.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق أن المملكة والشقيقة سوريا دخلا في مرحلة أكثر عمقا بعلاقاتهما على مختلف المستويات، ولا سيما الاقتصادية، عززها لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع الوفد الوزاري السوري الذي شارك باجتماعات مجلس التنسيق الأعلى المشترك الذي عقدته الاحد الماضي في عمان.

وقال الحاج توفيق أن حديث جلالة الملك كان واضحا خلال اللقاء بضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن القطاع التجاري والخدمي التقط التوجيه الملكي، وسيبذل كل الجهود لبناء مسار وأضح لعلاقات البلدين الاقتصادية تلبي مصالحهما المشتركة.

وأضاف " ستكون هناك زيارة خلال الأسبوع المقبل إلى سوريا من اجل التنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية لتشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك بهدف تعزيز شكل العلاقة بين الطرفين لمواكبة توجيهات قيادتي البلدين والمسار الرسمي الذي توج بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقية".

وشدد على ضرورة أن يكون هناك وحدة أو تكامل اقتصادي بين البلدين، وعدم اقتصار العلاقة على مبادلات للسلع والبضائع، مؤكدا ان غرفة تجارة الأردن لا ترى في مبدأ المعاملة بالمثل طريقا لبناء شراكات اقتصادية بين البلدين، فالأردن يقف إلى جانب سوريا حتى وصولها لمرحلة التعافي، وبناء الدولة الجديدة.

واكد أن القطاع الخاص الأردني حريص على أن يكون شريكا في مرحلة إعادة أعمار سوريا والوقوف إلى جانبها، موضحا ان المجلس المشترك سيكون عليه مسؤولية كبيرة في قيادة مسيرة تطوير العلاقات والقاطرة لقيادة النهضة الاقتصادية بين البلدين.

ولفت إلى أن القطاع الخاص في البلدين مطالب بان يضع أمام أصحاب القرار مقترحات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وسوريا، والتحديات والصعوبات التي تواجهها سواء كانت في قطاعات التجارة والنقل او غيرها، وبما يسهم في ترجمة مذكرات التفاهم على أرض الواقع.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة أن يستفيد القطاع الخاص من الحراك السياسي بين البلدين على مستويات عليا والذي ظهر خلال اجتماعات الدورة الثانية من مجلس التنسيق الأعلى المشترك، مؤكدا أن النوايا متوفرة لإزالة اية معيقات، ما يحتم ان يكون هناك تواجد للقطاع بالاجتماعات الفنية، ليكون شريكا في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على مستوى الحكومات.

من جهته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا تشهد مرحلة جديدة من الانفتاح التدريجي، مدفوعة بنتائج اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى ، والتي أسهمت بإعادة تفعيل قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لا سيما في قطاعات النقل والطاقة والمياه والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الحيوية.

وقال العلاونة، إن المرحلة الحالية تحمل مؤشرات إيجابية نحو تعزيز التبادل التجاري، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة في مجالات النقل، وإعادة الإعمار، والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن مخرجات اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى شكّلت أرضية عملية لإزالة العديد من التحديات التي كانت تعيق انسياب السلع وحركة الاستثمارات، مؤكدًا أهمية البناء على هذه النتائج من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية، وتطوير البنية التحتية للمعابر الحدودية، بما ينعكس إيجابًا على حجم التبادل التجاري.

وأشار العلاونة إلى أن القطاع الخاص الأردني ينظر باهتمام إلى السوق السورية، لا سيما في ظل الحاجة المتزايدة لمشاريع إعادة الإعمار، ما يتيح فرصًا واعدة للشركات الأردنية في مجالات المقاولات والصناعات والخدمات.

وفيما يتعلق بآفاق التعاون المستقبلي، شدد على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الجهات الرسمية وممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين، والعمل على إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.

وأكد العلاونة أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف اللقاءات الثنائية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

من جهته، وقال مدير عام جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية (SBC) ثائر اللحام، ان استضافة جلالة الملك للوفد السوري الذي شارك باجتماعات مجلس التنسيق دلالة واضحة على عمق العلاقات بين البلدين وافاق التعاون المشترك.

وأضاف من الواضح أن القيادة السياسية في البلدين رفعت مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية كاملة بكل معنى الكلمة، لتتناغم مع شراكات اقليمية تضم العديد من دول المنطقة.

وأضاف أن هذه الشراكة هي تطور طبيعي لعلاقات متجذرة بين البلدين، تتيح المجال أمام فرص للتكامل الاقتصادي المبني على المصالح المشتركة، بما فيها استثمار الجغرافيا على البحرين المتوسط والأحمر، وتقاسم المياه والمعاملة الفضلى بالمثل.

ولفت اللحام إلى أن الاقتصاد في سوريا الجديدة سوق مفتوح عماده القطاع الخاص، وهي فرصة سانحة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين، مشددا على ضرورة ترجمة ما تم الاتفاق علية وترجمته ميدانيا وإجراءات تنفيذية.

18/04/2026 08:57:09