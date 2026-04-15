Rimini Streetستعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026 في 30 أبريل 2026

Rimini Streetستعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026 في 30 أبريل 2026
سيكون البث المباشر للحدث متاحًا على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة Rimini Street عبر رابط أحداث Rimini Street IR ومباشرة عبر رابط البث عبر الإنترنت. يمكن للمشاركين في المكالمة الهاتفية الوصول إلى المؤتمر عن طريق الاتصال بالرقم 1-800-836-8184.
ستكون إعادة البث عبر الإنترنت متاحة لمدة عام واحد بعد الحدث.
حول شركة. Rimini Street, Inc
شركة.Rimini Street, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMNI)، وهي شركة تابعة لشركة Russell 2000® Company، هي مزود عالمي موثوق به لدعم البرامج الشاملة للمؤسسات ذات الأهمية القصوى والخدمات المدارة وحلول Agentic AI ERP المبتكرة، وهي مزود الدعم الخارجي الرائد لبرامج Oracle وSAP وVMware. وقعت الشركة آلاف عقود خدمات تكنولوجيا المعلومات مع شركات Fortune Global 100 وFortune 500 والشركات المتوسطة والقطاع العام والمنظمات الحكومية التي استفادت من منهجية Rimini Smart PathTM لتحقيق نتائج تشغيلية أفضل ومليارات الدولارات الأمريكية من المدخرات وتمويل الذكاء الاصطناعي وغيره من الابتكارات.
البيانات التطلعية
بعض البيانات المدرجة في هذا المنشور ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكية لعام 1995. عادةً ما تُرفق البيانات التطلعية بكلمات مثل "نتوقع"، "نفترض"، "نعتقد"، "نضع ميزانية"، "نستمر"، "يمكن"، "حالياً"، "نقدر"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "مستقبل"، "ننوي"، "قد"، "ربما"، "توقعات"، "نخطط"، "ممكن"، "هدف"، "إمكانات"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "نعكس"، "نتائج"، "يبدو"، "نسعى"، "ينبغي"، "سوف"، "سيكون" وغيرها من الكلمات أو العبارات أو التعبيرات المماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. تستند هذه البيانات إلى افتراضات متغايرة وإلى التوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، كما أنها ليست بيانات للحقائق التاريخية. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر ونقاط عد يقين متعلقة بأعمال مؤسسةRimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، قدرتنا على جذب عملاء جدد أو الاحتفاظ بالعملاء الحاليين و/أو بيع منتجات أو خدمات إضافية لهم؛ وقدرتنا على تحقيق ومواكبة معدل كافٍ لنمو الإيرادات؛ وتكلفة الإيرادات، بما في ذلك التغييرات في التكاليف المرتبطة بجهودنا للنمو ونتائج أي جهود لإدارة التكاليف لتتماشى مع توقعات الإيرادات الحالية وتوسيع عروضنا؛ وآثار المنافسة الشديدة المتزايدة في صناعتنا وقدرتنا على المنافسة بفعالية؛ وقدرتنا على توعية السوق بنجاح فيما يتعلق بمزايا خدمات الدعم والخدمات المدارة لبرمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وبيع المنتجات والخدمات التي تشتمل عليها مجموعة حلول "Rimini Smart PathTM"، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حلول Agentic AI ERP الخاصة بنا؛ ونوايانا فيما يتعلق بنموذج التسعير الخاص بنا وتوقعات توفير العملاء مقارنة باستخدام مزودين آخرين؛ وتطور مشهد إدارة ودعم برمجيات ERP الذي يواجه عملاءنا والعملاء المحتملين؛ وتقديرات إجمالي سوقنا المتاح؛ وآثار الاتجاهات الموسمية على نتائج عملياتنا، بما في ذلك دورات تجديد العقود لدعم البرمجيات والخدمات المدارة المقدمة من الموردين؛ وآثار جهود موردي برمجيات المؤسسات لبيع ترقيات أو عمليات هجرة إلى إصدارات قائمة على السحابة من برمجياتهم على نتائج عملياتنا؛ وقدرتنا على توسيع نطاق عملياتنا بالسرعة الكافية لتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة أو خفض تكاليفنا بشكل كافٍ استجابةً لتغير طلب العملاء؛ والمخاطر الناشئة عن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجاتنا أو خدماتنا أو أي أوجه قصور مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة من قبلنا أو من قبل موردينا ومزودي الخدمات من الأطراف الثالثة؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية وحمايتها وتعزيزها؛ والتأثير المستمر لـ وقدرتنا على الامتثال لشروط اتفاقية التسوية المبرمة في يوليو 2025 مع Oracle؛ وإنهاؤنا التدريجي لخدمات الدعم لمنتجات برمجيات Oracle PeopleSoft والتأثير على إيرادات الفترة المستقبلية والتكاليف المتكبدة المتعلقة بهذه الجهود؛ وفقدان واحد أو أكثر من أعضاء فريق الإدارة لدينا وقدرتنا على جذب والاحتفاظ بموظفين فنيين وموظفي مبيعات وتسويق مؤهلين إضافيين؛ وقدرتنا على توسيع قدراتنا التسويقية والبيعية؛ وقدرتنا على تجنب الانقطاعات في خدماتنا أو تدهور أدائها وتأثير أي انقطاعات أو مشكلات في الأداء من هذا القبيل على عملياتنا؛ وقدرتنا على الدفاع ضد تهديدات الأمن السيبراني والامتثال للوائح حماية البيانات والخصوصية؛ وتوقعاتنا بشأن عروض المنتجات الجديدة وحلول الابتكار والشراكات وبرامج التحالف وقدرتنا على تطوير وصيانة شراكات استراتيجية؛ وقدرتنا على التوسع دوليًا والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وتأثير الاتجاهات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك التضخم والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثرُ على الصناعة التي نعملُ فيها والصناعات التي يعملُ فيها عملاؤنا؛ وقدرتنا على توليد رأس مال كبير من خلال عملياتنا أو جمع رأس مال إضافي ضروري لتمويل وتوسيع عملياتنا والاستثمار في خدمات ومنتجات جديدة؛ وخطة عملنا وقدرتنا على تأمين وإدارة نمونا والاستثمارات المرتبطة به بشكل فعال؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ بالعملاء، بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ؛ وقدرتنا على حماية ملكيتنا الفكرية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ والتغييرات في القوانين أو اللوائح، بما في ذلك قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمراكز الضريبية التي نتخذها؛ وتكاليف التعرفة الجمركية، بما في ذلك تلك التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة واحتمال اتخاذ تدابير تجارية انتقامية من قبل الدول المتضررة؛ وقدرتنا على تحقيق فوائد من صافي خسائر التشغيل لدينا؛ وأي تأثير سلبي للمسائل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) على سمعتنا أو أعمالنا وتعرض أعمالنا لتكاليف أو مخاطر إضافية من تقاريرنا حول هذه المسائل؛ والتزامات خدمة الدين المستمرة لتسهيلاتنا الائتمانية والتعهدات المالية والتشغيلية على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بها؛ وكفاية نقدنا وما يعادله من نقد لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ وتقلب سعر سهمنا؛ وحجم وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، بموجب برنامجنا لإعادة شراء الأسهم وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وقدرتنا على الحفاظ على مكانتنا الجيدة لدى حكومة الولايات المتحدة والحكومات الدولية والحصول على عقود جديدة مع الكيانات/الوكالات الحكومية؛ ووقوع أحداث كارثية قد تؤدي إلى تعطيل أعمالنا أو أعمال عملائنا الحاليين والمحتملين؛ وعمليات الاستحواذ المستقبلية على شركات أو منتجات أو اشتراكات أو تقنيات مكملة أو الاستثمار فيها؛ وتلك المخاطر التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل المخاطرة" في تقرير Rimini Street السنوي وفقاً للنموذج 10-K المقدم في 19 فبراير 2026، وكما يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال تقارير Rimini Street السنوية المستقبلية وفقًا للنموذج 10-K، والتقارير الربع سنوية وفقًا للنموذج 10-Q، والتقارير الحالية وفقاً للنموذج 8-K، وغيرها من الملفات التي تقدمها Rimini Street إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات أو خطط أو تنبؤات شركة Rimini Street للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. تتوقع مؤسسة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات مؤسسة Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن مؤسسة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلًا، إلا أن مؤسسة Rimini Street تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.
حقوق الطبع والنشر © لعام 2026 لصالح.Rimini Street, Inc. جميع الحقوق محفوظة.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على: 20260413394339 /e
