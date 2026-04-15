Lidl و1GLOBAL: شراكة استراتيجية لصياغة مستقبل الاتصالات المحمولة معًا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- دخلت شركة 1GLOBAL، الرائدة في حلول الاتصالات العالمية، وشركات Schwarz Group، إحدى أكبر مجموعات التجزئة في العالم، في شراكة استراتيجية شاملة. وفي هذا الإطار، تستحوذ شركات Schwarz Group على حصة قدرها 9.9% في شركة 1GLOBAL. ستكون الشركة الشريك التقني الحصري لخدمات الاتصال المحمول خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي هذا السياق، ستقود كل من 1GLOBAL وLidl، إحدى أبرز سلاسل تجارة التجزئة في المواد الغذائية في أوروبا، عملية التحول الرقمي في سوق الاتصالات. وبمساعدة Lidl Connect وLidl Plus، ستقوم الشركتان معًا بإطلاق خدمات اتصال وطنية في أسواق Lidl المختلفة.

تتيح الشراكة إطلاق عروض جديدة في مجال الاتصالات من Lidl

بالتعاون مع 1GLOBAL، تلبي Lidl احتياجًا جوهريًا لدى مستخدمي خدمات الاتصالات، يتمثل في توفير اتصال سهل الوصول، وعالي المرونة، وبتكلفة مناسبة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، وذلك دون أي التزام بعقود طويلة الأجل. جوهر الحل وأساس هذه الشراكة: ستتحول Lidl إلى مشغّل شبكة افتراضية للهاتف المحمول (MVNO)، مما يتيح لها تقديم خدمات الاتصالات لعملائها بشكل مستقل. وبالتعاون مع 1GLOBAL، ستبرم Lidl شراكات مع مشغّلي شبكات الهاتف المحمول المحليين، بما يمكّنها من الاستجابة بمرونة لاحتياجات ومتطلبات كل سوق محلي.

معًا، تعمل 1GLOBAL وLidl على إحداث تحول في قطاع الاتصالات وتوسيع حجم السوق بشكل عام؛ حيث يستفيد مشغّلو الشبكات التقليديون كشركاء من الانتشار الواسع لـ Lidl وقدرتها على النمو وزيادة معدلات الاستخدام، في حين تتولى Lidl مسؤولية اكتساب العملاء وتقديم الخدمات. بصفتها مزودًا مرخّصًا بالكامل لخدمات الاتصالات، توفر 1GLOBAL المنصة التقنية، إضافةً إلى تراخيص الاتصالات وشراكات مع مشغّلي شبكات الهاتف المحمول في اثني عشر بلدًا، مع خطط للتوسع إلى أكثر من 30 دولة في المستقبل.

وإضافةً إلى ذلك، تتضمَّن الشراكة الاستراتيجية تطوير حلول اتصالات مبتكرة على منصة STACKIT، وهي حل الحوسبة السحابية التابع لـ Schwarz Group. وتُعد سيادة البيانات، ولا سيما فيما يتعلق بالتعامل الآمن مع بيانات العملاء، أولوية قصوى في هذا الإطار.

صرَّح Hakan Koç، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 1GLOBAL قائلاً: "Lidl هي الشريك الذي يشاركنا رؤيتنا؛ نحن نهدف إلى جعل الاتصالات المحمولة أكثر سهولة ومرونة ورقمية قدر الإمكان لملايين الأشخاص. تركز تقنيتنا على تقديم خدمات رقمية مصمَّمة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين وأجهزتهم المختلفة. ونسعى إلى قيادة التحول التكنولوجي في سوق الاتصالات العالمي بنجاح وبما يخدم مصلحة المستخدمين على أفضل وجه".

قال Julian Beer، نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات في Lidl International: "نحن نعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على خدمات الاتصالات المحمولة، من خلال جعلها بسيطة، وبأسعار معقولة، وبأعلى مستويات الجودة. ونحن نتطلع بشدة إلى التعاون مع 1GLOBAL. تتيح لنا هذه الشراكة أن نكون مشغّل شبكة افتراضية للهاتف المحمول (MVNO) بشكل مباشر. وبذلك نضع معايير جديدة ونجعل خدمات الاتصالات منخفضة التكلفة أسهل من أي وقت مضى لعملائنا. ومن خلال دمج أحدث التقنيات، يمكننا تلبية احتياجات ملايين العملاء للحصول على اتصال سهل وغير معقّد لأجهزتهم. وبفضل انتشارنا الذي يتجاوز 12,000 متجر وأكثر من 100 مليون عميل عبر تطبيق الولاء Lidl Plus، نوفر منصة جذابة لشركات الاتصالات الراسخة".

تكامل مزايا العملاء والسوق

تقدّم Lidl منذ عام 2015 باقات الهاتف المحمول مسبقة الدفع عبر خدمة Lidl Connect. وفي إطار تعاونها مع 1GLOBAL، ستتخذ Lidl Plus، بطاقة العملاء الرقمية الخاصة بـ Lidl، دورًا محوريًا في هذا التطور. وتتوفَّر Lidl Plus في جميع أسواق Lidl الأوروبية. تُعدّ Lidl شريكًا موثوقًا في الحياة اليومية لملايين الأشخاص. وفي المستقبل، سيتوسع هذا الدور ليشمل أيضًا تقديم باقات هاتف محمول ميسّرة وعالية الجودة دون الحاجة إلى عقود طويلة الأجل، إلى جانب تمكين العملاء من إدارة خدماتهم بسهولة وسلاسة عبر تطبيق Lidl Plus.

"بهذه الخطوة، نواصل تطوير تطبيق الولاء الخاص بنا ليصبح رفيقًا يوميًا لنمط حياة عملائنا، ومن خلال توفير اتصال ميسّر، نقدم عرضًا ذا صلة بجميع أفراد العائلة. نحن ندمج ذلك بسلاسة مع نشاطنا التجاري الأساسي"، حسبما صرَّح Julian Beer.

نبذة عن Lidl

تُعدّ Lidl جزءًا من Schwarz Group، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيكارسولم بألمانيا، وهي واحدة من أبرز شركات تجارة التجزئة في المواد الغذائية في ألمانيا وأوروبا. تدير Lidl حاليًا نحو 12,600 متجرًا وأكثر من 230 مركزًا للتوزيع والخدمات اللوجستية للبضائع في 31 دولة، ويعمل لديها أكثر من 382,400 موظف.

تركِّز Lidl على تقديم أفضل قيمة مقابل السعر لعملائها، حيث تشكِّل البساطة والاعتماد على كفاءة العمليات أساس العمل اليومي داخل المتاجر ومراكز التوزيع الإقليمية والمقرات الوطنية.

وتتحمل Lidl مسؤوليتها تجاه الإنسان والمجتمع والبيئة في جميع أنشطتها اليومية، حيث يُنظر إلى الاستدامة لدى Lidl باعتبارها التزامًا متجددًا يوميًا بوعد الجودة.

وتقوم ثقافة Lidl على قيم أساسية هي: الأداء، والاحترام، والثقة، والتواضع، والانتماء، وهي القيم التي تشكل جوهر ثقافتها المؤسسية، وتوجّه أعمالها اليومية، وتدعم نجاحها التجاري.

وقد حققت Lidl مبيعات بلغت 132.1 مليار يورو في السنة المالية 2024، بينما حققت شركات Schwarz Group إجمالي مبيعات بلغ 175.4 مليار يورو في السنة المالية نفسها.

نبذة عن 1GLOBAL: قيادة التحول الرقمي في قطاع الاتصالات

تُعدُّ 1GLOBAL شركة عالمية للاتصالات المتنقلة تعتمد على التكنولوجيا، وتهدف إلى تمكين المؤسسات حول العالم من الاستفادة الكاملة من إمكانات الاتصال المتنقل لتحقيق النمو. بفضل منصَّتها التقنية المتقدمة في مجال الاتصالات، ومجموعة شاملة من التراخيص التنظيمية المعترف بها عالميًا، والوصول المميز إلى سوق الجملة للاتصالات، تتمتع 1GLOBAL بمكانة فريدة لتقديم حلول اتصال للهاتف المحمول على مستوى عالمي. تقدِّم 1GLOBAL خدماتها لبعض من أبرز البنوك والمؤسسات والشركات الرقمية الرائدة عالميًا - بما في ذلك البنوك الرقمية وشركات السفر ومجموعات البيع بالتجزئة - حيث تربط أكثر من 60 مليون جهاز حول العالم.

في عام 2025، واصلت 1GLOBAL تحقيق نمو مربح، حيث سجلت إيرادات بلغت 203 ملايين دولار أمريكي وأرباحًا قدرها 26 مليون دولار. تميّز العام بارتفاع قوي في الطلب على خدمة 1G Connect TravelTM، إلى جانب توسّع حلول المؤسسات والامتثال، واستمرار الاستثمار في تقنية eSIM. وفي المرحلة المقبلة، ستركّز 1GLOBAL على توسيع نطاق الاتصال الوطني، وتعزيز انتشارها كمشغّل شبكة افتراضية للهاتف المحمول (MVNO)، وتوسيع منصتها التقنية بهدف مواصلة تحقيق نمو مستدام ومربح.

تأسست 1GLOBAL في عام 2022 على يد رائدي الأعمال والخبراء التقنيين Hakan Koç وPyrros Koussios، وهي اليوم من أبرز الشركات الأوروبية الرائدة في مجال التكنولوجيا، تقود التحول الرقمي في سوق الاتصالات العالمي. تعمل الشركة كمشغِّل شبكة افتراضية متحركة (MVNO) مرخّص بالكامل في 12 دول، وكشركة اتصالات منظّمة في 28 دولة أخرى. يقع المقر الرئيسي للشركة في هولندا، وتضم مراكز أبحاث وتطوير عالمية المستوى في لشبونة وبرلين وساو باولو، وتوظّف بالقرب من 500 خبير في 15 دولة حول العالم.

