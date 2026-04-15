Lidl و1GLOBAL: شراكة استراتيجية لصياغة مستقبل الاتصالات المحمولة معًا
وفي هذا السياق، ستقود كل من 1GLOBAL وLidl، إحدى أبرز سلاسل تجارة التجزئة في المواد الغذائية في أوروبا، عملية التحول الرقمي في سوق الاتصالات. وبمساعدة Lidl Connect وLidl Plus، ستقوم الشركتان معًا بإطلاق خدمات اتصال وطنية في أسواق Lidl المختلفة.
تتيح الشراكة إطلاق عروض جديدة في مجال الاتصالات من Lidl
بالتعاون مع 1GLOBAL، تلبي Lidl احتياجًا جوهريًا لدى مستخدمي خدمات الاتصالات، يتمثل في توفير اتصال سهل الوصول، وعالي المرونة، وبتكلفة مناسبة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، وذلك دون أي التزام بعقود طويلة الأجل. جوهر الحل وأساس هذه الشراكة: ستتحول Lidl إلى مشغّل شبكة افتراضية للهاتف المحمول (MVNO)، مما يتيح لها تقديم خدمات الاتصالات لعملائها بشكل مستقل. وبالتعاون مع 1GLOBAL، ستبرم Lidl شراكات مع مشغّلي شبكات الهاتف المحمول المحليين، بما يمكّنها من الاستجابة بمرونة لاحتياجات ومتطلبات كل سوق محلي.
معًا، تعمل 1GLOBAL وLidl على إحداث تحول في قطاع الاتصالات وتوسيع حجم السوق بشكل عام؛ حيث يستفيد مشغّلو الشبكات التقليديون كشركاء من الانتشار الواسع لـ Lidl وقدرتها على النمو وزيادة معدلات الاستخدام، في حين تتولى Lidl مسؤولية اكتساب العملاء وتقديم الخدمات. بصفتها مزودًا مرخّصًا بالكامل لخدمات الاتصالات، توفر 1GLOBAL المنصة التقنية، إضافةً إلى تراخيص الاتصالات وشراكات مع مشغّلي شبكات الهاتف المحمول في اثني عشر بلدًا، مع خطط للتوسع إلى أكثر من 30 دولة في المستقبل.
وإضافةً إلى ذلك، تتضمَّن الشراكة الاستراتيجية تطوير حلول اتصالات مبتكرة على منصة STACKIT، وهي حل الحوسبة السحابية التابع لـ Schwarz Group. وتُعد سيادة البيانات، ولا سيما فيما يتعلق بالتعامل الآمن مع بيانات العملاء، أولوية قصوى في هذا الإطار.
صرَّح Hakan Koç، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 1GLOBAL قائلاً: "Lidl هي الشريك الذي يشاركنا رؤيتنا؛ نحن نهدف إلى جعل الاتصالات المحمولة أكثر سهولة ومرونة ورقمية قدر الإمكان لملايين الأشخاص. تركز تقنيتنا على تقديم خدمات رقمية مصمَّمة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين وأجهزتهم المختلفة. ونسعى إلى قيادة التحول التكنولوجي في سوق الاتصالات العالمي بنجاح وبما يخدم مصلحة المستخدمين على أفضل وجه".
قال Julian Beer، نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات في Lidl International: "نحن نعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على خدمات الاتصالات المحمولة، من خلال جعلها بسيطة، وبأسعار معقولة، وبأعلى مستويات الجودة. ونحن نتطلع بشدة إلى التعاون مع 1GLOBAL. تتيح لنا هذه الشراكة أن نكون مشغّل شبكة افتراضية للهاتف المحمول (MVNO) بشكل مباشر. وبذلك نضع معايير جديدة ونجعل خدمات الاتصالات منخفضة التكلفة أسهل من أي وقت مضى لعملائنا. ومن خلال دمج أحدث التقنيات، يمكننا تلبية احتياجات ملايين العملاء للحصول على اتصال سهل وغير معقّد لأجهزتهم. وبفضل انتشارنا الذي يتجاوز 12,000 متجر وأكثر من 100 مليون عميل عبر تطبيق الولاء Lidl Plus، نوفر منصة جذابة لشركات الاتصالات الراسخة".
تكامل مزايا العملاء والسوق
تقدّم Lidl منذ عام 2015 باقات الهاتف المحمول مسبقة الدفع عبر خدمة Lidl Connect. وفي إطار تعاونها مع 1GLOBAL، ستتخذ Lidl Plus، بطاقة العملاء الرقمية الخاصة بـ Lidl، دورًا محوريًا في هذا التطور. وتتوفَّر Lidl Plus في جميع أسواق Lidl الأوروبية. تُعدّ Lidl شريكًا موثوقًا في الحياة اليومية لملايين الأشخاص. وفي المستقبل، سيتوسع هذا الدور ليشمل أيضًا تقديم باقات هاتف محمول ميسّرة وعالية الجودة دون الحاجة إلى عقود طويلة الأجل، إلى جانب تمكين العملاء من إدارة خدماتهم بسهولة وسلاسة عبر تطبيق Lidl Plus.
"بهذه الخطوة، نواصل تطوير تطبيق الولاء الخاص بنا ليصبح رفيقًا يوميًا لنمط حياة عملائنا، ومن خلال توفير اتصال ميسّر، نقدم عرضًا ذا صلة بجميع أفراد العائلة. نحن ندمج ذلك بسلاسة مع نشاطنا التجاري الأساسي"، حسبما صرَّح Julian Beer.
نبذة عن Lidl
تُعدّ Lidl جزءًا من Schwarz Group، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيكارسولم بألمانيا، وهي واحدة من أبرز شركات تجارة التجزئة في المواد الغذائية في ألمانيا وأوروبا. تدير Lidl حاليًا نحو 12,600 متجرًا وأكثر من 230 مركزًا للتوزيع والخدمات اللوجستية للبضائع في 31 دولة، ويعمل لديها أكثر من 382,400 موظف.
تركِّز Lidl على تقديم أفضل قيمة مقابل السعر لعملائها، حيث تشكِّل البساطة والاعتماد على كفاءة العمليات أساس العمل اليومي داخل المتاجر ومراكز التوزيع الإقليمية والمقرات الوطنية.
وتتحمل Lidl مسؤوليتها تجاه الإنسان والمجتمع والبيئة في جميع أنشطتها اليومية، حيث يُنظر إلى الاستدامة لدى Lidl باعتبارها التزامًا متجددًا يوميًا بوعد الجودة.
وتقوم ثقافة Lidl على قيم أساسية هي: الأداء، والاحترام، والثقة، والتواضع، والانتماء، وهي القيم التي تشكل جوهر ثقافتها المؤسسية، وتوجّه أعمالها اليومية، وتدعم نجاحها التجاري.
وقد حققت Lidl مبيعات بلغت 132.1 مليار يورو في السنة المالية 2024، بينما حققت شركات Schwarz Group إجمالي مبيعات بلغ 175.4 مليار يورو في السنة المالية نفسها.
نبذة عن 1GLOBAL: قيادة التحول الرقمي في قطاع الاتصالات
تُعدُّ 1GLOBAL شركة عالمية للاتصالات المتنقلة تعتمد على التكنولوجيا، وتهدف إلى تمكين المؤسسات حول العالم من الاستفادة الكاملة من إمكانات الاتصال المتنقل لتحقيق النمو. بفضل منصَّتها التقنية المتقدمة في مجال الاتصالات، ومجموعة شاملة من التراخيص التنظيمية المعترف بها عالميًا، والوصول المميز إلى سوق الجملة للاتصالات، تتمتع 1GLOBAL بمكانة فريدة لتقديم حلول اتصال للهاتف المحمول على مستوى عالمي. تقدِّم 1GLOBAL خدماتها لبعض من أبرز البنوك والمؤسسات والشركات الرقمية الرائدة عالميًا - بما في ذلك البنوك الرقمية وشركات السفر ومجموعات البيع بالتجزئة - حيث تربط أكثر من 60 مليون جهاز حول العالم.
في عام 2025، واصلت 1GLOBAL تحقيق نمو مربح، حيث سجلت إيرادات بلغت 203 ملايين دولار أمريكي وأرباحًا قدرها 26 مليون دولار. تميّز العام بارتفاع قوي في الطلب على خدمة 1G Connect TravelTM، إلى جانب توسّع حلول المؤسسات والامتثال، واستمرار الاستثمار في تقنية eSIM. وفي المرحلة المقبلة، ستركّز 1GLOBAL على توسيع نطاق الاتصال الوطني، وتعزيز انتشارها كمشغّل شبكة افتراضية للهاتف المحمول (MVNO)، وتوسيع منصتها التقنية بهدف مواصلة تحقيق نمو مستدام ومربح.
تأسست 1GLOBAL في عام 2022 على يد رائدي الأعمال والخبراء التقنيين Hakan Koç وPyrros Koussios، وهي اليوم من أبرز الشركات الأوروبية الرائدة في مجال التكنولوجيا، تقود التحول الرقمي في سوق الاتصالات العالمي. تعمل الشركة كمشغِّل شبكة افتراضية متحركة (MVNO) مرخّص بالكامل في 12 دول، وكشركة اتصالات منظّمة في 28 دولة أخرى. يقع المقر الرئيسي للشركة في هولندا، وتضم مراكز أبحاث وتطوير عالمية المستوى في لشبونة وبرلين وساو باولو، وتوظّف بالقرب من 500 خبير في 15 دولة حول العالم.
