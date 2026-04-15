منطقة حمى في نجران: متحف مفتوح للفنون الصخرية

2026-04-15 04:39:36
(MENAFN- Al Watan) تقع منطقة حمى الثقافية في منطقة جبلية قاحلة جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وتتبع لمحافظة ثار، على بُعد 130 كم تقريبًا شمال مدينة نجران، وتحديدًا على أحد طرق القوافل القديمة في شبه الجزيرة العربية، تحتوي المنطقة على مجموعة كبيرة من فنون الصخور التي تصور أنشطة الصيد، والحيوانات، والنباتات، وأنماط الحياة، مما يعكس استمرارية ثقافية تمتد لسبعة آلاف عام.
ترك المسافرون والجيوش الذين أقاموا في الموقع ثروة من النقوش الصخرية على مر العصور وحتى أواخر القرن العشرين، ومعظمها محفوظ بحالة ممتازة، النقوش مكتوبة بخطوط مختلفة، منها المسند، والآرامية النبطية، وخط جنوب الجزيرة العربية، والثمودية، واليونانية، والعربية.
كما أن الموقع ومنطقته العازلة غنيان بالموارد الأثرية غير المحفورة، والتي تظهر على شكل أكوام حجرية، وهياكل صخرية، ومدافن، وآبار قديمة، وأدوات حجرية متناثرة تشمل شظايا، وشفرات، ومثاقب، ومكاشط، يمثل هذا الموقع أقدم محطة معروفة لتحصيل الرسوم على طريق قافلة صحراوي قديم ومهم؛ إذ يعود تاريخ آبار ((بئر حمى)) إلى ما لا يقل عن 3000 عام، ولا تزال تنتج المياه العذبة حتى اليوم.
سُجِّل موقع منطقة حمى الثقافية في قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2021، ليصبح سادس موقع سعودي يُدرج في القائمة، بوصفه واحدًا من أكبر مواقع الفنون الصخرية في العالم، بالإضافة إلى أهميته كونه يقع على نقطة حيوية على طرق القوافل القديمة.
قامت الدولة السعودية بضمان حماية هذه المواقع التاريخية والنفسية المميزة عبر إعلان منطقة حمى الثقافية متنزهاً أثريًا وموقعًا أثريًا مسجلاً ومحميًا بموجب نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 9/م بتاريخ 1 نوفمبر 2014، كما وسَّعت الدولة المنطقة العازلة لتشمل جبل الكواكب وجزءًا من جبل القارة، مما رفع المساحة الإجمالية للمنطقة العازلة من 31.757.83 هكتارًا إلى 77.255.34 هكتارًا.
تقدم منطقة حمى الثقافية شهادة استثنائية وتُمثّل مكتبة خارجية هائلة ومتاحة للعيان، تؤرخ آلاف السنين من التقاليد الثقافية الفاعلة لشعب عريق ترك سجلاً ناصعًا لوجوده، متجسدًا في نقوش وفنون صخرية.

