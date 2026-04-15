أوتشا يحذر من تزايد مخاطر انتشار الأمراض في مخيمات النزوح بقطاع غزة

أوتشا يحذر من تزايد مخاطر انتشار الأمراض في مخيمات النزوح بقطاع غزة
وأوضح المكتب في بيان نشر على موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن الشركاء في المجال الإنساني رصدوا انتشار أمراض جلدية بين السكان في مئات المخيمات، إلى جانب تفش واسع للقوارض والآفات، ما يزيد من تعقيد الوضع الصحي ويهدد بانتشار أمراض إضافية.
وأشار البيان إلى أن الجهات الإنسانية تبذل جهودا لمكافحة الآفات وتحسين الظروف الصحية داخل المخيمات، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها محدودية الإمدادات وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.
وأكد "أوتشا" أهمية تكثيف الدعم الدولي وتعزيز الاستجابة الإنسانية، للحد من تفاقم المخاطر الصحية وضمان توفير بيئة أكثر أمانا للنازحين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.
