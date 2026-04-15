أوتشا يحذر من تزايد مخاطر انتشار الأمراض في مخيمات النزوح بقطاع غزة

2026-04-15 04:06:06
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك /PNN- حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من تزايد مخاطر انتشار الأمراض داخل مخيمات النزوح المكتظة في قطاع غزة، مؤكدا أن التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمات الصحية بين السكان.

وأوضح المكتب في بيان نشر على موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن الشركاء في المجال الإنساني رصدوا انتشار أمراض جلدية بين السكان في مئات المخيمات، إلى جانب تفش واسع للقوارض والآفات، ما يزيد من تعقيد الوضع الصحي ويهدد بانتشار أمراض إضافية.

وأشار البيان إلى أن الجهات الإنسانية تبذل جهودا لمكافحة الآفات وتحسين الظروف الصحية داخل المخيمات، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها محدودية الإمدادات وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.

وأكد "أوتشا" أهمية تكثيف الدعم الدولي وتعزيز الاستجابة الإنسانية، للحد من تفاقم المخاطر الصحية وضمان توفير بيئة أكثر أمانا للنازحين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

