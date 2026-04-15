الهلال للمشاريع الناشئة تعلن استحواذ إيلاي ليلي على كروس بريدج بايو، إحدى شركات محفظتها الاستثمارية
(MENAFN- Saharapr) الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 14 أبريل 2026: أعلنت الهلال للمشاريع الناشئة، منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع، اليوم أن شركة "كروس بريدج بايو"، إحدى شركات محفظتها الاستثمارية، قد أبرمت اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها عليها شركة الأدوية الأمريكية الكبرى "إيلاي ليلي آند كومباني". وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل مساهمو "كروس بريدج بايو" على ما يصل إلى 300 مليون دولار أمريكي نقداً، وتتضمن قيمة الصفقة دفعة نقدية أولية، تليها دفعة إضافية مشروطة بتحقيق مرحلة تطويرية محددة.
وتُعد "كروس بريدج بايو" شركة تكنولوجيا حيوية تتخذ من هيوستن مقراً لها، وقد تأسست عام 2023، وتعمل على تطوير علاجات موجهة للسرطان من الجيل التالي، صُممت لإيصال الأدوية المضادة للسرطان بدقة أكبر إلى الخلايا الورمية. وكانت الهلال للمشاريع الناشئة قد شاركت في قيادة جولة التمويل الأولية للشركة، البالغة 10 ملايين دولار أمريكي، والمُعلن عنها في نوفمبر 2024، دعماً لها في مرحلة مفصلية من تطورها.
وقال توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في شركة الهلال للمشاريع:
❞نفخر بدعم "كروس بريدج بايو" منذ مراحلها الأولى، ويسعدنا أن نرى الشركة تبلغ هذه المحطة المهمة مع الاستحواذ عليها. وقد نجح الفريق في بناء منصة متمايزة بدرجة كبيرة في مجال العلاجات المبتكرة، ونرى أن "ليلي" في موقع مثالي لمواصلة تطوير هذا الابتكار بما يعود بالنفع على المرضى. ❝
وعلّق الدكتور مايكل توريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كروس بريدج بايو":
❞كانت الهلال للمشاريع الناشئة من أوائل من آمنوا بـ"كروس بريدج بايو" وبرؤيتنا للمقترنات الدوائية المضادة للأجسام ذات الحمولة المزدوجة من الجيل التالي. وقد أتاح لنا دعمها في مرحلة التأسيس الانتقال سريعاً من الفكرة إلى منصة متمايزة، ما مكننا في نهاية المطاف من التقدم نحو المرحلة السريرية واستقطاب شريك مثل "ليلي"، في نتيجة استثنائية للشركة وللأساس العلمي الذي تقوم عليه. ❝
وتطوّر "كروس بريدج بايو" مقترنات دوائية مضادة للأجسام ذات حمولة مزدوجة من الجيل التالي، صُممت لإيصال عاملين علاجيين مباشرة إلى الخلايا السرطانية، بما يسهم في تحسين فعالية العلاج والمساعدة في مواجهة بعض تحديات المقاومة المرتبطة بالعلاجات الحالية. ويُعد مرشحها الرئيسي "سي بي بي-120" (CBB-120) علاجاً واعداً من هذه الفئة، وقد يكون من بين الأفضل ضمن فئته، إذ يستهدف "تروب-2" (TROP-2)، وهو بروتين سكري يوجد على سطح الخلايا السرطانية. وتتوقع الشركة تقديم طلب تسجيل دواء تجريبي جديد لـ"سي بي بي-120" (CBB-120) في عام 2026.
وأضاف الدكتور دامير إيليتش، مدير علوم الحياة في الهلال للمشاريع الناشئة وعضو مجلس إدارة "كروس بريدج بايو":
❞لفتت "كروس بريدج بايو" انتباهنا منذ وقت مبكر بوصفها إحدى الشركات الرائدة في تطوير المقترنات الدوائية المضادة للأجسام ذات الحمولة المزدوجة. وكان من دواعي سروري، في إطار دوري مع الشركة أن أعمل عن كثب مع الفريق، خلال تقدمهم في تطوير هذه المنصة، ونحن على ثقة بأن "ليلي" تمثل الشريك الأمثل لمواصلة تطوير هذا الابتكار. ❝
ويمثل هذا الاستحواذ محطة مهمة لـلهلال للمشاريع الناشئة، ويجسد استراتيجيتها في الاستثمار المدروس في شركات التكنولوجيا الحيوية الرائدة التي تطور علاجات هي الأولى من نوعها والأفضل ضمن فئتها. كما يعكس حجم التقدم الذي حققته "كروس بريدج بايو" خلال فترة وجيزة، من تطوير منصتها وبرنامجها الرئيسي إلى إبرام اتفاقية استحواذ مع "ليلي".
