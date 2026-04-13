التربية: إنجازات وتوسع في التحول الرقمي خلال الربع الأول من 2026

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت وزارة التربية والتعليم عن تقرير إنجازاتها للربع الأول من العام الحالي الذي سلط الضوء على حزمة من المشاريع لرفع جودة المخرجات التعليمية وتطوير البيئة المدرسية، وتسريع خطوات التحول الرقمي التعليمي بمبادرات ريادية.



وقالت الوزارة إنها سرعت خطوات التحول الرقمي التعليمي بمبادرات ريادية وبنية تحتية متطورة، تنفيذا لرؤى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لرفع كفاءة التعليم عبر التكنولوجيا.



وأضافت أن القطاع التربوي الأردني يشهد نهضة رقمية شاملة؛ إذ تصدرت منصة "سراج" المدعومة بالذكاء الاصطناعي المشهد بتدريب أكثر من 80 ألف معلم وإنشاء قرابة مليون حساب للطلبة، بالتوازي مع إطلاق منصة "أجيال" الموحدة لتطوير الإدارة التربوية، وتعزيز منصة "درسك" بمحتوى ضخم تجاوز 20 ألف فيديو تعليمي.



وبينت أنها باشرت بتزويد 1500 مدرسة بخدمات الـ Wi-Fi، وتحديث اتفاقيات الربط والحماية لآلاف المواقع التعليمية، تزامنا مع دراسة تجريبية بالتعاون مع Google والبنك الدولي لتزويد الطلبة بأجهزة "كروم بوك" لقياس أثرها في التحصيل الدراسي.



و بينت أنها أنشأت خلال الربع الأول من هذا العام 15 مدرسة جديدة تضم 260 غرفة صفية، ونفذت 15 مشروع إضافة صفية بواقع 87 غرفة، وأجرت صيانة وتأهيل 250 مدرسة، إلى جانب تزويد 34 مدرسة مستحدثة و50 مشروع إضافات صفية بالأثاث المدرسي والمكتبي، واستفادة 490 ألف طالب من برنامج التغذية المدرسية.



وأشارت الوزارة إلى استملاك 14 قطعة أرض وتخصيص 3 قطع لصالح الوزارة لدعم تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع البيان الوزاري المتعلق ببناء 500 مشروع مدرسي.

وقالت الوزارة إن مجلس الوزراء مجلس الوزراء الأردني أقر مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وأحالته إلى مجلس النواب مجلس النواب الأردني الذي أقره بدوره.



وأوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التعليم، ورفع جودة مخرجاتها، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، كما يتضمن إنشاء مجلس وطني لتنمية الموارد البشرية.



وأشارت إلى إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم للأعوام (2026–2030)، التي ترتكز على التحول الرقمي والتعليم الدامج، وبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يطبق لأول مرة في المملكة، ويستفيد منه 9089 طالبا وطالبة و849 موظفا من 61 مدرسة حكومية في البادية الجنوبية.



وبينت أن المشروع سيوفر نقلا مدرسيا مجانيا، وسيشغل 115 حافلة مجهزة بأنظمة تتبع ورقابة، مع توفير ما يزيد على 200 فرصة عمل في مرحلته الأولى.

وأشارت إلى التحاق 3000 معلم بالدبلوم المهني، و375 ببرامج القيادة التعليمية، وتدريب نحو 70 ألف معلم على منصات التعليم الرقمي، وإنشاء أكثر من مليون حساب للطلبة، ورفع تخصصات التعليم المهني والتقني (BTEC) إلى 14 تخصصا.



ولفتت إلى استحداث 5 غرف مختصة في المدارس لاستيعاب طلبة من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة، وتهيئة 14 مدرسة إضافية لاستقبال طلبة من ذوي الإعاقة، ليصبح عدد المدارس المهيأة على مستوى المملكة 1534 مدرسة، إلى جانب رفد المدارس بـ200 معلم مساند من تخصصات التربية الخاصة، ليصل العدد إلى 1500 معلم مساند، وتزويد 21 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة السمعية بمعينات سمعية لتسهيل اندماجهم في البيئة التعليمية وتعزيز فرص تعلمهم.



وأشارت إلى مشاركة 60 طالبا وطالبة في مسابقات علمية وتقنية، حققوا خلالها مراكز متقدمة، من بينها المركز الأول عالميا في أولمبياد الحوسبة للناشئين، إلى جانب ميداليات ونتائج متقدمة في معارض الابتكار.



وأضافت أن 4760 طالبا شاركوا في 20 فعالية علمية على المستوى المحلي، فيما حققت مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز في الزرقاء المركز الثاني عالميا في منتدى الاستثمار ورواد الأعمال في البحرين، كما سجلت مدارس المملكة نتائج متقدمة في جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي لعام 2026.