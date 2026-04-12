2592 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

2592 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

2026-04-12 03:05:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2592 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 440 طنا، والورقيات 235 طنا.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البطيخ 40-60، البندورة 20- 45 قرشا، الثوم الأخضر 50-80 قرشا، الجزر 20- 35 قرشا، الخس 20-30 قرشا، الخيار 25 - 45 قرشا، الزهرة 40- 65 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 100 - 170 قرشا، الملفوف 13- 25 قرشا، الملوخية 40- 60 قرشا والموز البلدي 50 - 75 قرشا.


