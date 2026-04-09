قاليباف: وقف إطلاق النار يتضمن لبنان والمجموعات المتحالفة مع إيران

2026-04-09 08:06:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن لبنان والمجموعات المتحالفة مع إيران أُدرجت رسميا في إطار وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.
وقال إن لبنان ومحور المقاومة جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار باعتبارهم حلفاء لنا.

