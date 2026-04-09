تقرير: تحركات دبلوماسية لإنقاذ وقف إطلاق النار ووقف التصعيد في لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت /PNN- تتواصل، اليوم الخميس، الجهود الدبلوماسية لإنقاذ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تصاعد التوترات عقب الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على لبنان، واتهامات إيرانية بخرق التفاهمات، ما يضع المسار التفاوضي برمّته أمام اختبار حاسم خلال الساعات المقبلة.

وفي ظل التوترات، أعلنت إيرانن وفدها سيتوجه إلى محادثات السلام في إسلام أباد، اليوم، لكنه لن يشارك فعليًا في المفاوضات المقررة في نهاية الأسبوع، ما لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، بحسب ما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي.

وأضاف بقائي أن "أي سلام في المنطقة يجب أن يشمل لبنان"، معتبرًا أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان "كبح جماح إسرائيل"، في ظل التصعيد المستمر. وأشار إلى أن إيران "كانت على وشك الرد الليلة الماضية"، لكنها امتنعت عن ذلك لإتاحة المجال أمام جهود دبلوماسية إضافية، وفق تعبيره.

وبحسب مصادر إيرانية مطلعة تحدثت إلى "العربي الجديد"، فإن الوسيط الباكستاني وأطرافًا أخرى يجرون "جهودًا دبلوماسية مكثفة" لاحتواء التصعيد، فيما يستمر تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر إسلام أباد، مع تركيز إيراني على ضرورة التزام الولايات المتحدة بكامل بنود تفاهم وقف إطلاق النار المؤقت.

وأوضحت المصادر أن طهران تربط مشاركتها في مفاوضات باكستان بوقف الهجمات على لبنان، والحصول على التزام أميركي فعلي ببنود الاتفاق، مشيرة إلى أنها تلقت "وعودًا" في هذا السياق، لكنها تراقب التطورات ميدانيًا قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن الانخراط في المحادثات.

وأكدت المصادر أن الساعات المقبلة "حاسمة" في تحديد ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، محذّرة من أن إيران "عازمة على الرد" في حال استمرار الخروقات، في وقت طلب فيه الوسيط الباكستاني مهلة إضافية لمحاولة احتواء الموقف ومنع انهيار التفاهم.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن التصريحات الأميركية الأخيرة ساهمت في تعميق انعدام الثقة لدى طهران، وزادت من شكوكها بشأن جدوى المفاوضات، خصوصًا في ظل التباين بين المواقف المعلنة والتفاهمات التي جرى التوصل إليها عبر الوساطة.

من جانبه، توعّد قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، بـ"عقوبة صعبة باعثة للندم تنتظر العدو"، في إشارة إلى الهجمات على لبنان، معتبرًا أن "المجاهدين" في جبهة المقاومة "لقنوا أعداء البشرية دروسًا تجعلهم نادمين"، وفق تعبيره.

وفي موازاة ذلك، كشف مصدر رفيع في الخارجية الباكستانية أن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي استثنى لبنان من اتفاق التهدئة، كان "صادمًا جدًا" للوسيط الباكستاني، موضحًا أن إسلام أباد طرحت مرارًا ضرورة شمول لبنان ضمن الاتفاق، وأن طهران رفضت أي تفاهم لا يشمل جميع الجبهات، بما فيها لبنان واليمن.

وبيّن المصدر أن الوسيط الباكستاني كان قد تلقى تأكيدات أميركية سابقة بشمول لبنان في وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، إلا أن واشنطن "تنصلت بشكل مفاجئ" من هذا البند، وربما من بنود أخرى، ما أثار استغراب الجانب الباكستاني وهدد مسار الوساطة.

وفي هذا السياق، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن خرق ثلاثة بنود رئيسية من الإطار المتفق عليه مع واشنطن يجعل وقف إطلاق النار والمفاوضات "بلا معنى"، محددًا هذه الخروقات في استمرار الهجمات على لبنان، وانتهاك الأجواء الإيرانية، ورفض الاعتراف بحق طهران في تخصيب اليورانيوم.

وفي وقت سابق اليوم، حذف سفير إيران لدى باكستان منشورا له على منصة "إكس" حول وصول وفد إيراني إلى إسلام آباد، مساء الخميس، تمهيدا لمحادثات مع الولايات المتحدة، إذ كانت خطوته سابقة لأوانها على ما قال مسؤول في السفارة لوكالة "فرانس برس".

وصباح الخميس، كتب السفير الإيراني في باكستان، رضا أميري مقدم، عبر "إكس" "على الرغم من تشكيك الرأي العام الإيراني بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة من جانب النظام الإسرائيلي بهدف تخريب المبادرة الدبلوماسية التي دعا إليها رئيس الوزراء شهباز شريف، يصل الوفد الإيراني الليلة إلى إسلام آباد لإجراء محادثات جادة بناء على النقاط العشر التي اقترحتها إيران".

وأفاد مسؤول في السفارة الإيرانية في إسلام آباد بأن المنشور قد أزيل "بسبب مشاكل". وردّا على استفسارات أخرى، اكتفى بالقول بسبب "التوقيت... لم يكن يجدر بنا بثه"، في إشارة إلى المنشور.

وأقرّت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار، على أن تعقدا محادثات اعتبارا من الجمعة في باكستان بغية التوصّل إلى اتفاق طويل الأمد. وأعلن البيت الأبيض أنه كلّف نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، بالمفاوضات في إسلام آباد "في نهاية هذا الأسبوع".

وأعلنت السلطات الباكستانية يومي الخميس والجمعة عطلة رسمية في إسلام آباد. ولم تقدّم أيّ مسوّغات لقرارها، لكن غالبا ما تتّخذ تدابير من هذا القبيل لدواع أمنية تمهيدا لانعقاد فعاليات دبلوماسية مهمّة.