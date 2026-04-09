Andersen Consulting تعزِّز قدراتها في التحول الرقمي من خلال التعاون مع Kyanon Consulting

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعزِّز شركة Andersen Consulting قدراتها على منصّتها من خلال اتفاقية تعاون مع Kyanon Consulting، الشركة الاستشارية التكنولوجية التي تتخذ من فيتنام مقرًا لها والمعروفة بتقديم حلول التحول الرقمي واسعة النطاق.

تأسست Kyanon Consulting في عام 2025 كجزء من Kyanon Digital، وتقدّم حلولاً رقمية وتقنية متكاملة للمنظمات في مجالات التجزئة والبنوك والتمويل والتصنيع، لمساندتها في تحديث العمليات، وتعزيز تجربة العملاء، وتسريع معدلات النمو. تقدّم الشركة حلولاً شاملة في مجالات الاستراتيجية الرقمية، وتطوير المؤسسات والمنتجات، وتكامل الأنظمة، وأتمتة سير العمل، والتحليلات المتقدمة، والرؤى المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء.

قال Tai Huynh، مؤسس Kyanon Consulting: "في Kyanon Consulting، تتمثل مهمتنا في خلق تأثير رقمي حقيقي وملموس". "نحن نزوّد عملائنا بالأدوات والرؤى والابتكار اللازم لتعزيز القدرة على الصمود وفتح فرص جديدة. من خلال التعاون مع Andersen Consulting، يمكننا توسيع قدراتنا على منصة عالمية ودعم المؤسسات التي تسعى لحلول تكنولوجية متطورة وعالية الأداء."

وأشار Mark L. Vorsatz، الرئيس العالمي والرئيس التنفيذي لشركة Andersen Consulting: "تواصل Andersen Consulting تطوير قدراتها التكنولوجية على الصعيد العالمي، وشراكتنا مع Kyanon Consulting تضيف عمقًا استراتيجيًا لمنصتنا". "خبرة Kyanon Consulting في الهندسة الرقمية، والتكامل، وتحليل البيانات تعزِّز قدرتنا على تقديم حلول شاملة وفعّالة عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ وما وراءها."

Andersen Consulting هي شركة استشارية عالمية تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل الاستراتيجية المؤسسية، والتحول في الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حلول رأس المال البشري. تتكامل Andersen Consulting مع نموذج الخدمة متعدد الأبعاد لشركة Andersen Global ، حيث تقدِّم استشارات من طراز رفيع في مجالات الاستشارات، والضرائب، والقانون، والتقييم، والتنقل العالمي، والخدمات الاستشارية عبر منصَّة عالمية تضم أكثر من 50,000 محترف حول العالم، وتنتشر في أكثر من 1,000 موقع من خلال شركات الأعضاء والشركات المتعاونة معها. Andersen Consulting Holdings LP هي شراكة محدودة تقدم حلول استشارية شاملة حول العالم من خلال شبكة شركات الأعضاء والشركات المتعاونة معها.

