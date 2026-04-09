Andersen Consulting تعزِّز قدراتها في التحول الرقمي من خلال التعاون مع Kyanon Consulting
تأسست Kyanon Consulting في عام 2025 كجزء من Kyanon Digital، وتقدّم حلولاً رقمية وتقنية متكاملة للمنظمات في مجالات التجزئة والبنوك والتمويل والتصنيع، لمساندتها في تحديث العمليات، وتعزيز تجربة العملاء، وتسريع معدلات النمو. تقدّم الشركة حلولاً شاملة في مجالات الاستراتيجية الرقمية، وتطوير المؤسسات والمنتجات، وتكامل الأنظمة، وأتمتة سير العمل، والتحليلات المتقدمة، والرؤى المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء.
قال Tai Huynh، مؤسس Kyanon Consulting: "في Kyanon Consulting، تتمثل مهمتنا في خلق تأثير رقمي حقيقي وملموس". "نحن نزوّد عملائنا بالأدوات والرؤى والابتكار اللازم لتعزيز القدرة على الصمود وفتح فرص جديدة. من خلال التعاون مع Andersen Consulting، يمكننا توسيع قدراتنا على منصة عالمية ودعم المؤسسات التي تسعى لحلول تكنولوجية متطورة وعالية الأداء."
وأشار Mark L. Vorsatz، الرئيس العالمي والرئيس التنفيذي لشركة Andersen Consulting: "تواصل Andersen Consulting تطوير قدراتها التكنولوجية على الصعيد العالمي، وشراكتنا مع Kyanon Consulting تضيف عمقًا استراتيجيًا لمنصتنا". "خبرة Kyanon Consulting في الهندسة الرقمية، والتكامل، وتحليل البيانات تعزِّز قدرتنا على تقديم حلول شاملة وفعّالة عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ وما وراءها."
Andersen Consulting هي شركة استشارية عالمية تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل الاستراتيجية المؤسسية، والتحول في الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حلول رأس المال البشري. تتكامل Andersen Consulting مع نموذج الخدمة متعدد الأبعاد لشركة Andersen Global ، حيث تقدِّم استشارات من طراز رفيع في مجالات الاستشارات، والضرائب، والقانون، والتقييم، والتنقل العالمي، والخدمات الاستشارية عبر منصَّة عالمية تضم أكثر من 50,000 محترف حول العالم، وتنتشر في أكثر من 1,000 موقع من خلال شركات الأعضاء والشركات المتعاونة معها. Andersen Consulting Holdings LP هي شراكة محدودة تقدم حلول استشارية شاملة حول العالم من خلال شبكة شركات الأعضاء والشركات المتعاونة معها.
