شركة Zincfive تعلن عن Nickel-Zinc Retrofit Kit لتحديث البنية التحتية الحالية لآلية تخزين الطاقة في أنظمة UPS

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة ZincFive ®‎، الرائدة عالميًا في الحلول المعتمدة على بطاريات النيكل-الزنك (NiZn) المخصصة لتطبيقات الطاقة الفورية، عن إطلاق NiZn Retrofit Kit ، وهي حل لتخزين الطاقة لأنظمة مزودات الطاقة غير المنقطعة (UPS)، صُمّم لتقديم مزايا كيمياء البطاريات الحديثة إلى أنظمة بطاريات UPS الحالية في البيئات الحيوية.

ستُمكّن NiZn Retrofit Kit مشغّلي مراكز البيانات ومقدّمي الخدمات من استبدال بطاريات الرصاص الحمضية التقليدية منظَّمة الصمامات (VRLA) بتقنية النيكل-الزنك عالية الأداء وطويلة العمر من ZincFive، من دون الحاجة إلى استبدال خزائن البطاريات، أو إعادة تصميم النظام، أو تعطيل العمليات.

مع استمرار تزايد متطلبات الطاقة في مراكز البيانات، يواجه المشغّلون ضغوطًا متزايدة لتحسين عنصر الموثوقية، وخفض تكاليف دورة الحياة، وتحقيق أهداف الاستدامة. وفي الوقت نفسه، لا يزال جزء كبير من القاعدة المركّبة لأنظمة تخزين الطاقة في UPS عالميًا مقيّدًا ببطاريات VRLA التقليدية، حيث يؤدي الاستبدال الكامل لنظام التخزين إلى تكبد تكاليف كبيرة ومواجهة تعقيدات متزايدة ومخاطر تشغيلية.

في حين قد تُعدّ تقنيات الليثيوم-أيون بديلاً في عمليات النشر الجديدة، فإنها تظل صعبة التركيب في بيئات التحديث بسبب اعتبارات البنية التحتية والسلامة والامتثال للمعايير. ونتيجةً لذلك، يظل العديد من المشغّلين عالقين في دورات استبدال بطاريات VRLA قصيرة العمر، والتي تتم عادةً كل خمس إلى سبع سنوات.

صرح Tod Higinbotham، المدير التنفيذي في ZincFive، قائلاً: "تمثل NiZn Retrofit Kit تطورًا مهمًا في منهجية قطاع الصناعة تجاه تحديث البنية التحتية للطاقة". "لأول مرة، أصبح لدى المشغّلين مسار عملي لإطالة عمر البطاريات إلى 15 عامًا، مع تحسين عناصر السلامة والاستدامة والأداء، وكل ذلك داخل البنية التحتية الحالية."

صُمّمت NiZn Retrofit Kit بحيث تكون متوافقة مع بنيات أنظمة UPS ثلاثية الطور الشائعة وأشكال الخزائن التقليدية، ما سيسهم في تحويل عمليات التحديث من مجرد جهد هندسي مخصص إلى نموذج نشر قابل للتكرار والتوسع على نطاق واسع. إضافة إلى ذلك، تعمل تصاميم الأنظمة المُحسّنة لدعم سهولة التركيب على تبسيط عملية النشر، مع ضمان أداء متسق عبر مختلف المواقع.

توفر كيمياء النيكل-الزنك من ZincFive بديلاً طويل العمر لبطاريات الرصاص الحمضية من دون مخاطر الانفلات الحراري، كما تتجنب العديد من التحديات التنظيمية المرتبطة بأنظمة الليثيوم، ما يجعلها مناسبة بشكل خاص لتطبيقات التحديث في البيئات المأهولة أو ذات القيود. تجدر هنا الإشارة إلى أنَّ هذا المنهج يُطيل دورات الاستبدال ويقلّل من وتيرة إجراء عمليات الصيانة، ما يسهم في تخفيض التكلفة الإجمالية للملكية مع تحسين الموثوقية التشغيلية.

تشمل الفوائد الرئيسية لحزمة NiZn Retrofit Kit ما يلي:

إحلال مباشر حقيقي لبطاريات VRLA من دون الحاجة إلى تغيير الخزائن أو البنية التحتية عمر افتراضي للبطارية يصل إلى 15 عامًا، ما يقلّل وتيرة تكرار عمليات الاستبدال ويخفض التكلفة الإجمالية للملكية تصاميم جاهزة متكاملة تُبسّط عملية النشر وتقلّل تكاليف التركيب والصيانة تحسين مستوى السلامة مع عدم وجود خطر الانفلات الحراري تحسين مؤشرات الاستدامة، بما يدعم متطلبات التقارير المؤسسية والتنظيمية

تعمل NiZn Retrofit Kit على توسيع نطاق السوق المستهدفة لشركة ZincFive لتتجاوز عمليات النشر الجديدة منطلقة إلى سوق استبدال أنظمة تخزين الطاقة في أنظمة UPS القائمة الضخم والمتنامي، حيث يبحث المشغّلون بشكل نشط عن بدائل لبطاريات الرصاص الحمضية قصيرة العمر.

نبذة عن ZincFive, Inc.‎

تُعدّ ZincFive شركة رائدة عالميًا في الابتكار وتوفير بطاريات النيكل-الزنك وحلول الطاقة الفورية. كما توظف تكنولوجيا ZincFive شعارها The Power of Good Chemistry®‎ لدفع عجلة التقدم العالمي، وذلك بدعم مجموعة متميزة من براءات الاختراع الدولية. إضافة إلى ذلك، تستفيد تكنولوجيا ZincFive من مستويات السلامة والاستدامة التي توفرها كيمياء النيكل-الزنك، لتقديم كثافة طاقة عالية وأداء غير مسبوق لتطبيقات المهام الحيوية. هذا، وتُعدّ ZincFive شركة خاصة يقع مقرها في توالاتين بولاية أوريجون. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

تُعدّ ZincFive وThe Power of Good Chemistry علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة ZincFive, Inc.‎ كما يُعدّ شعار ZincFive علامة تجارية لشركة ZincFive, Inc.‎

تابع ZincFive: LinkedI | YouTube

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.