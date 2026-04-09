كيف تستجيب القطاعات الاقتصادية فى مصر للهدنة الأمريكية الإيرانية؟

MENAFN - Al-Borsa News) أكد محللون اقتصاديون ومصنعون، أن الهدنة الأمريكية الإيرانية أعادت قدرا من التوازن لأسواق الشحن، لكنها لم ترتق بعد إلى مستوى إحداث تحول سريع فى الأسعار، مرجحين أن يمر السوق بمرحلة استقرار نسبى خلال الفترة القريبة، يعقبها تراجع تدريجي، مرهون بمدى استدامة التهدئة وتحسن بيئة التجارة العالمية.

وأعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ، فجر الأربعاء، وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، بعد فترة دامت شهرا تقريبا من التصعيد العسكري غير المسبوق.

موضوعاتالتضخم السنوي في مصر يقفز إلى 15.2% خلال مارس الماضى خسائر الاقتصاد تضغط على السياسيين لمنع استئناف حرب إيران المقاولات والعقارات تترقبان أثر الهدنة بين أمريكا وإيران

وقالت سارة سعادة، محلل اقتصاد أول في“سي آي كابيتال”، إن سعر الصرف المرن يمثل ضمانة مهمة لعدم زعزعة الثقة في الاقتصاد، موضحة أنه مع أي عودة لتدفقات الأموال إلى الأسواق الناشئة سيكون لمصر نصيب من هذه التدفقات، وهو ما قد يشمل استثمارات في أدوات الدين أو تحويلات العاملين أو غيرها من مصادر النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن ما تم رصده من تحسن في سعر الصرف منذ بداية الفترة يعكس وجود صافي دخول تدفقات.

وأضافت، أن تعافي الجنيه أمام الدولار مرهون بزيادة دخول الأجانب وتحسن التدفقات بشكل عام، وأوضحت سعادة، أن تخارج أو عودة الاستثمارات سيكون مرتبطًا بوتيرة تحسن الأوضاع وعودة الثقة للأسواق، لافتة إلى أن التغيرات الحالية مازالت في مرحلة مبكرة ولا يمكن الحكم من خلالها على المسار الكامل خلال العام.

وأكدت، أنه من المبكر الحديث عن مراجعات جديدة سواء بالرفع أو الخفض فيما يتعلق بتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، في ظل استمرار المتغيرات السريعة.

وأشارت إلى أن الأثر الكامل للأحداث لم يتضح بعد، وأن استمرار الاستقرار قد يدفع إلى تحسن في التوقعات مجددًا، بينما استمرار الضغوط قد يؤدي إلى مراجعات سلبية.

وقال مصطفى شفيع، خبير الاقتصاد وأسواق المال، إن ما تشهده المنطقة حاليًا هو هدنة لا تعني بالضرورة وقفًا للحرب، بل تمثل مرحلة لإعادة ترتيب الأوراق من جانب الأطراف المختلفة، وهو ما يعكس حالة من التقاط الأنفاس أكثر من كونه تحولًا نهائيًا في المشهد.

أضاف أن الأثر الحالي يُعد مبدئيًا تحكمه حالة من الترقب، موضحًا أن أسواق المال شهدت انتعاشًا ملحوظًا، بالتزامن مع تراجع أسعار الطاقة والبترول والغاز الطبيعي، وكذلك انخفاض العقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال في أوروبا، وهو ما اعتبره رد فعل طبيعي، مشيرا إلى صعوبة الحكم على استمرارية هذا الاتجاه في الوقت الراهن.

وأوضح شفيع أن الأسواق شهدت أيضًا ارتفاعًا في الذهب والفضة، مقابل تراجع في بعض السلع، وهو ما انعكس على سوق الصرف محليًا مع تراجع حدة الضغوط على الجنيه، الذي تحسن أمام الدولار بنحو جنيه واحد، مؤكدًا أن استمرارية هذا التحسن لا يمكن الجزم بها في الوقت الحالي.

أكد شفيع، أن الفترة المقبلة، قد تشهد هدوءًا نسبيًا في وتيرة الضغط على العملة، إلا أن نظرة المستثمرين الأجانب والمتعاملين في السوق ستظل حذرة، ما قد يحد من فرص عودة الجنيه إلى المستويات التي شهدها سابقًا، لافتًا إلى أن التحركات قد تتراوح في نطاق بين 50 و52 جنيهًا للدولار، مع التأكيد على أن هذا التقدير يظل مرهونًا بتطورات الأوضاع واستقرار المنطقة.

وأوضح أن مسار سعر الصرف يرتبط بشكل وثيق بتدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين، ومدى شعورهم بالطمأنينة، وهو ما لايزال غير واضح في ظل حالة عدم اليقين الحالية، مشيرًا إلى أن الصورة ستتضح بشكل أكبر خلال الأسبوعين المقبلين.

وفيما يتعلق بتوقعات المؤسسات الدولية، قال إن هذه المؤسسات خفضت بالفعل تقديرات نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 4.7%، مقارنة بمستويات تراوحت بين 5% و5.5% سابقًا، متوقعًا ألا يتم تعديل هذه التقديرات في الوقت الحالي، نظرًا لأن المؤسسات عادة ما تعيد تقييم توقعاتها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أن الأوضاع الإقليمية لاتزال تحمل قدرًا من التوتر، سواء داخل إسرائيل أو لبنان، وهو ما يعزز حالة عدم اليقين، ويجعل من المبكر إصدار أحكام نهائية بشأن اتجاهات الأسواق، مرجحًا أن تظل الأمور قيد المتابعة خلال الفترة المقبلة لحين اتضاح الرؤية بشكل أكبر.

وقال وحيد التهامي مدير قطاع السياحة في مجموعة ماكسيم للاستثمار، إن الهدنة من شأنها أن تحدث تأثيرًا واضحًا على حركة السياحة الوافدة وإيرادات القطاع خلال فترة قصيرة، إلى جانب انعكاسها الإيجابي المتوقع على حركة السفن في قناة السويس.

وأكد أن التعافي لن يحتاج إلى شهور، بل قد يبدأ خلال أسابيع فقط مع استعادة الأسواق لثقتها تدريجيًا.

أوضح التهامي، أن الحرب والتوترات الإقليمية خلال الأسابيع الماضية أثرت بالفعل على حجم الحجوزات السياحية، لكنها لم تحدث تراجعًا كبيرًا في الطلب، موضحًا أن مصر ظلت وجهة آمنة وجاذبة للكثيرين في المنطقة.

كما أن عددًا من السياح الذين كانوا يتجهون إلى الخليج اختاروا مصر كبديل خلال فترة التصعيد، ما أسهم في الحد من انعكاسات الأزمة على القطاع.

وتابع:“الفترة المقبلة ستشهد تعافيًا أسرع ممّا هو متوقع في كل من إيرادات السياحة وحركة الملاحة بالقناة، بمجرد استقرار الأوضاع وعودة شركات الطيران ووكلاء السفر لتعديل خططهم بناءً على الهدنة القائمة”.

وقال وليد جمال الدين عضو المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن الأسواق لن تشهد تحسنا سريعا، بل إن التعافي سيكون تدريجيا ومحكوما بدرجة الثقة في استمرارية الاستقرار.

أضاف لـ ((البورصة))، أن حركة الخطوط الملاحية مرشحة للعودة بصورة جزئية في البداية، على أن تتوسع تدريجيا مع تزايد مؤشرات الاستقرار، في ظل تبني شركات الشحن سياسات تشغيل حذرة تحسبًا لأي تقلبات محتملة.

وأوضح جمال الدين، أن أسعار الشحن قد تشهد استقرارا نسبيًا قبل أن تبدأ في التراجع بشكل تدريجي مع تحسن الأوضاع واستقرار حركة التجارة.

وأشار إلى أن سلوك المستوردين سيتسم بقدر كبير من التحفظ فى المرحلة الأولى، إذ من المرجح أن يتجهوا إلى إبرام تعاقدات محدودة الكميات وقصيرة الأجل، بهدف اختبار استقرار السوق قبل اتخاذ قرارات توسعية.

وتابع:“التخوف من تجدد التوترات أو تعطل الشحن لايزال عاملًا مؤثرا في قرارات الشراء”.

وقال مؤمن عرفات المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للأثاث، إن إعلان الهدنة، رغم أهميته على المستوى السياسي، لا يمثل مؤشرا كافيا لإحداث تحول سريع في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات الأوضاع.

وأضاف لـ ((البورصة))، أن صعوبة التنبؤ بمسار أسعار الشحن أو عودة الخطوط الملاحية إلى طبيعتها تعود إلى كون الهدنة بطبيعتها إجراء مؤقتًا، قد يتغير في أي لحظة.

وأشار إلى أن أسواق الشحن لا تتفاعل بشكل فوري مع مثل هذه التطورات، حيث تظل الأسعار عند مستوياتها المرتفعة إلى حين تحقق قدر كافٍ من الاستقرار طويل الأمد، يسمح بإعادة ضبط توازنات السوق.

وأوضح أن طبيعة قطاع التصدير والاستيراد تعتمد على خطط تشغيلية وتعاقدات طويلة الأجل، ما يجعله أقل استجابة للتغيرات السريعة، خاصة إذا كانت مرتبطة بهدنة قصيرة الأجل.

ونوه أن الأسعار الحالية للسلع في الأسواق تعكس بالفعل التكاليف المرتفعة التي تم تحملها خلال فترة الاضطرابات، وهو ما يعني استمرار هذه المستويات السعرية لفترة لاحقة، حتى مع تحسن الأوضاع، نتيجة وجود مخزون تم استيراده بتكاليف مرتفعة.

وقال وليد الكفراوي، عضو المجلس التصديري للمفروشات، إن الهدنة من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على حركة الشحن تدريجيا، خاصة فيما يتعلق بالشحنات المتوقفة في مناطق الاضطراب مرشحة لاستئناف حركتها تدريجيا، وبوتيرة أسرع مقارنة بالفترة السابقة.

وأضاف لـ((البورصة)) أن تأثير الهدنة، رغم إيجابيته، لن ينعكس بشكل فوري على باقي عناصر، مشيرًا إلى أن أوضاع أسعار الشحن، والتعاقدات، وكذلك عودة الخطوط الملاحية ستظل في نطاقها الحالي خلال المرحلة القريبة، لحين اتضاح الرؤية واستقرار الأوضاع بصورة أكثر استدامة.