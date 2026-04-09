في أكبر مشروع استيطاني .. حكومة الاحتلال تقر سرًا إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

2026-04-09 04:05:24
(MENAFN- Palestine News Network ) الضفة الغربية /PNN- كشفت قناة i24NEWS العبرية أن المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي صادق سرًا على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها التي تُقر دفعة واحدة، وذلك خلال فترة الحرب الجارية في المنطقة.

وبحسب القناة، فإن القرار يرفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها إلى 103، بعد أن كان العدد 69 في قرارات سابقة، ما يعكس تسارعًا غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطاني.

وأفادت مصادر مطلعة أن من بين المواقع التي تمت الموافقة عليها مناطق داخل جيوب فلسطينية في شمال الضفة، خاصة في منطقة شمال السامرة، إضافة إلى نقاط نائية يصعب وصول الجيش إليها بشكل منتظم.

كما يشمل القرار إنشاء مستوطنات تحمل أسماء مثل "نوعا" و"عمق دوتان"، حيث ستُقام داخل مناطق محاطة بأراضٍ فلسطينية، في خطوة قد تؤدي إلى تعقيد الواقع الجغرافي والسياسي في تلك المناطق.

وفي سياق متصل، أبدى رئيس أركان جيش الاحتلال تحفظات خلال الاجتماع بسبب محدودية القوى البشرية، مطالبًا بتنفيذ المشروع على مراحل، إلا أن هذه التحفظات لم تمنع إقرار الخطة.

وبحسب التقرير، قررت حكومة الاحتلال إبقاء القرار سريًا لتجنب ضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة، قبل أن يتم الكشف عنه لاحقًا بموافقة الرقابة العسكرية.

ويتضمن القرار بندًا غير مسبوق يقضي بالبدء في إنشاء البنية التحتية من كهرباء ومياه للمستوطنات قبل الشروع في إسكانها، ما يشير إلى نية تسريع تنفيذ المشروع على الأرض.

MENAFN09042026000205011050ID1110961124

