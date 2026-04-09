في أكبر مشروع استيطاني .. حكومة الاحتلال تقر سرًا إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

في أكبر مشروع استيطاني .. حكومة الاحتلال تقر سرًا إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
وبحسب القناة، فإن القرار يرفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها إلى 103، بعد أن كان العدد 69 في قرارات سابقة، ما يعكس تسارعًا غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطاني.
وأفادت مصادر مطلعة أن من بين المواقع التي تمت الموافقة عليها مناطق داخل جيوب فلسطينية في شمال الضفة، خاصة في منطقة شمال السامرة، إضافة إلى نقاط نائية يصعب وصول الجيش إليها بشكل منتظم.
كما يشمل القرار إنشاء مستوطنات تحمل أسماء مثل "نوعا" و"عمق دوتان"، حيث ستُقام داخل مناطق محاطة بأراضٍ فلسطينية، في خطوة قد تؤدي إلى تعقيد الواقع الجغرافي والسياسي في تلك المناطق.
وفي سياق متصل، أبدى رئيس أركان جيش الاحتلال تحفظات خلال الاجتماع بسبب محدودية القوى البشرية، مطالبًا بتنفيذ المشروع على مراحل، إلا أن هذه التحفظات لم تمنع إقرار الخطة.
وبحسب التقرير، قررت حكومة الاحتلال إبقاء القرار سريًا لتجنب ضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة، قبل أن يتم الكشف عنه لاحقًا بموافقة الرقابة العسكرية.
ويتضمن القرار بندًا غير مسبوق يقضي بالبدء في إنشاء البنية التحتية من كهرباء ومياه للمستوطنات قبل الشروع في إسكانها، ما يشير إلى نية تسريع تنفيذ المشروع على الأرض.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment