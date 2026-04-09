16 % نمو السياح المحليين
(MENAFN- Al Watan) كشفت البيانات الأولية لوزارة السياحة عن نمو كبير في السياحة المحلية في المملكة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث يُقدّر عدد السياح المحليين بنحو 28.9 مليون سائح، محققًا نموًا يُقدّر بنحو 16% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، في حين وصل إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية إلى 34.7 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، بزيادة تُقدّر بنحو 8%، ما يعكس قوة الطلب المحلي واستمراره في دعم القطاع السياحي بالمملكة.
ويأتي هذا النمو في ظلّ تقلبات في المشهد الإقليمي، مما يؤكّد تنوّع محرّكات الطلب السياحي، وقدرة قطاع السياحة السعودية على التكيّف مع الأزمات وضمان استقرار الأسواق وتدفق السيّاح. كما كشفت البيانات الأولية لوزارة السياحة أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين من الخارج إلى المملكة يُقدّر بنحو 37.2 مليون سائح خلال الربع الأول من عام 2026، فيما يُقدّر إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية والوافدة من الخارج بنحو 82.7 مليار ريال سعودي.
