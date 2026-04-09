16 % نمو السياح المحليين

16 % نمو السياح المحليين

2026-04-09 03:31:05
(MENAFN- Al Watan) كشفت البيانات الأولية لوزارة السياحة عن نمو كبير في السياحة المحلية في المملكة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث يُقدّر عدد السياح المحليين بنحو 28.9 مليون سائح، محققًا نموًا يُقدّر بنحو 16% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، في حين وصل إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية إلى 34.7 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، بزيادة تُقدّر بنحو 8%، ما يعكس قوة الطلب المحلي واستمراره في دعم القطاع السياحي بالمملكة.
ويأتي هذا النمو في ظلّ تقلبات في المشهد الإقليمي، مما يؤكّد تنوّع محرّكات الطلب السياحي، وقدرة قطاع السياحة السعودية على التكيّف مع الأزمات وضمان استقرار الأسواق وتدفق السيّاح. كما كشفت البيانات الأولية لوزارة السياحة أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين من الخارج إلى المملكة يُقدّر بنحو 37.2 مليون سائح خلال الربع الأول من عام 2026، فيما يُقدّر إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية والوافدة من الخارج بنحو 82.7 مليار ريال سعودي.

