  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
العلا يختبر صدارة أبها

2026-04-09 03:31:04
(MENAFN- Al Watan) تختتم، اليوم، منافسات الجولة الـ28 لدوري Yelo لأندية الدرجة، وختام الجولة لن يكون عاديا، إذ يشهد موقعة من العيار الثقيل، عندما يلتقي على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية، العلا وأبها في مواجهة مصيرية وصعبة للطرفين، اللذين ينافسان على صدارة الدوري، والصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، ويخوض النمور العربية اللقاء وهو ثالث الترتيب برصيد 55 نقطة، فيما يتصدر زعيم الجنوب الدوري برصيد 65 نقطة.
وفي مواجهتين أخريين، يستقبل العروبة ((50 نقطة))، على ملعبه نظيره الفيصلي ((52 نقطة))، في لقاء صعب للفريقين الراغبين في البقاء في المنافسة على الصعود، ويتقابل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، العدالة ((17 نقطة))، والباطن ((14 نقطة)) في موقعة الهروب من خطر الهبوط.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث